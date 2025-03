ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¸¥å¥¨¥êーºÇ¿·ºî¡ÖK18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS¡× ¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖMLB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ³ÈÂç¼õÃíÈ¯Çä

株式会社 今与

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」OFFICIAL COLLABORATION 2024-2025 EDITION

株式会社 今与(本社:京都市中京区、代表取締役社長:今西信隆)は、大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのMLB 東京シリーズ開催を記念して好評受注発売中となる、SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」の取扱店舗を拡大し、ファナティクス・ジャパン合同会社が運営する「MLB公式オンラインショップ」にて、拡大受注発売を開始しました。

新たな伝説の幕開けとなった「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025」の開幕を記念した、K18とダイヤモンドの輝きであの興奮と感動を後世まで語り継ぐ唯一無二の逸品

2度目のワールドチャンピオンを目指し、新シーズンを迎えた大谷翔平選手。日本中を熱狂の渦に巻き込んだ「MLB 東京シリーズ 2025」の開催を記念して制作された、唯一無二のオフィシャルジュエリーが取扱店舗を拡大し、新たに「MLB公式オンラインショップ」でも発売を開始しました。

日本で開催された特別なMLB(TM)︎開幕戦にふさわしい和と洋の輝きを織り交ぜた、MLB 東京シリーズ限定デザインの大谷翔平選手オフィシャルジュエリー

「K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」は、日本の伝統技術である七宝焼*でドジャーブルーを表現し、中心にはダイヤモンドでかたどった大谷選手の背番号<17番>、裏面にはMLB 東京シリーズのオリジナルロゴとシリアルナンバーが刻まれています。限定数318個は、MLB 東京シリーズの開催日<3月18日>にちなんでおり、大谷選手のMLB 東京シリーズにおける開幕戦出場時の写真の使用を予定した専用ケース付きでお届けします。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2度目の世界一を目指し、新たなシーズンを迎えた大谷翔平選手。世界最高峰の舞台MLB においても、いちずに野球に打ち込み新境地を開拓し続ける姿は見る者をも輝かせます。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

今年は、大谷選手の代名詞となった投打「⼆⼑流」の完全復活が期待されるファン渇望のシーズンとなります。いよいよ幕を開けた新時代の Itʼs “SHO” time ! その始まりを告げた東京での夢舞台の感動と興奮が、あなたの胸元で再びよみがえります。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 商品概要

大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース MLB(TM)︎東京シリーズ開催記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」

●製品はMLB 正規認定、MLB の認証ホログラムシール付き。

●国内数量318個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

●専用ケースに使用される大谷選手の写真は、MLB 東京シリーズにおける開幕戦(3/18・3/19)出場時の写真を使用予定。

【七宝焼 - SHIPPO -】

金や銀などの金属素地に鉱物を原料としたガラス質の釉薬(ゆうやく)で焼き付ける技法です。焼成を幾重にも繰り返し、厚く重なり合った色彩は美しい光沢を生み、何年たっても色あせることがありません。丁寧に焼き付ける技術は非常に難度が高く、熟練の技術を持った職人のみができる伝統技法です。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」商品詳細

素材:K18製、ダイヤモンド 約0. 05ct

サイズ:円形部直径 約21mm

チェーン:約50cm(スライド付き)

価格:税込み 990,000円

商品詳細ページ:https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-SHIPPO-K18/

※デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※価格は予告なく変更される可能性がございますので、ご注文時にご確認ください。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」MLB公式オンラインショップ 詳細

「MLB公式オンラインショップ」にて好評受注発売中

URL:https://www.mlbshop.jp/ja/

販売期間: 2025年3月14日(金) 0時15分 ~2025年9月30日(火) 23時59分

※「MLB公式オンラインショップ」での購入には、インターネット会員登録(無料)が必要です。

また、販売価格の他に別途配送料金等が加算されます。

※詳しくは「MLB公式オンラインショップ」の商品詳細ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A4%A7%E8%B0%B7-%E7%BF%94%E5%B9%B3-18%E9%87%91-%E4%B8%83%E5%AE%9D-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89-%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88/p-355580763643717971+z-93-2933828763?_ref=p-SRP:m-GRID:i-r0c0:po-0)をご覧ください。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

1861年(文久元年)京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛(よへい)が簪(かんざし)・櫛(くし)等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

URL:https://imayo-boutique.jp/

URL:https://imayo-boutique.jp/shop

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-SHOHEI-OHTANI-2024/