『ゴジラ』シリーズに登場する人気怪獣『ヘドラ』のレトロテイスト ソフビフィギュア3種がCCPJAPANからカラフルなパステルカラーになって登場！

CCPJAPAN株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、人気特撮作品『ゴジラ』シリーズに登場する人気怪獣『ヘドラ』を、レトロデザインのソフビ製で商品化でした『AMC へドラ 上陸期 パステルカラーVer.』『AMC 煙突へドラ パステルカラーVer.』『AMC へドラ 成長期 パステルカラーVer.』の3種を全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始いたします。

■商品特長

特撮キャラクターをCCPJAPANならではのテイストにて立体化する人気シリーズ「Artistic Monsters Collection(AMC)」

今回、ゴジラシリーズの中でも屈指の人気を誇る怪獣「ヘドラ」から、3種類の形態をCCPJAPANならではの解釈によるレトロソフビテイストで立体化した『AMC へドラ 上陸期 パステルカラーVer.』『AMC 煙突へドラ パステルカラーVer.』『AMC へドラ 成長期 パステルカラーVer.』の3種が登場！！

パステルイエローの成形色に、淡いグリーン・ブルー・ピンクの3色がバランスよく配色されています。

かわいらしさ・美しさも感じるカラーリングと、高級感ある光沢の仕上げ。

是非この美しいヘドラを、お手元にてお楽しみください。

【AMC へドラ 上陸期 パステルカラーVer.】

CCPJAPANのへドラの中でも最もアレンジ性が高いと言っても過言ではない上陸期のへドラ。

2本足で歩き、前を見るその独特のフォルムと表情は、多くのファンから好評をいただいています。

そんな上陸期が、カラフルなパステルカラーVer.となって登場いたしました。

是非ともお手元でお楽しみください。

【AMC 煙突へドラ パステルカラーVer.】

ヘドラが煙突の煙を吸い込む時に見せたポージングを切り取った、AMCへドラの中でも最も人気が高い煙突ヘドラ。

今回のカラーリングでは、そのヒダの多い外見にポップなカラーリングとなったことで、また普段とは違った表情になりました。

かわいらしい煙突ヘドラもどうぞお見逃しなく！

【AMC へドラ 成長期 パステルカラーVer.】

ヘドラ成長期もパステルカラーVer.となって登場！！

最もポピュラーなへドラの印象でもある形態の成長期を、CCPJAPANが独自のアレンジを加えたAMCヘドラ成長期。

ビッグサイズなボディが淡い色合いに包まれたその姿は、美しさとかわいらしさに包まれています。

是非、お手元で淡い色の重なりをお楽しみください。

■商品概要

商品名 ：AMC へドラ 上陸期 パステルカラーVer.

メーカー小売希望価格：20,000円（税別）

発売時期 ：2025年8月予定

サイズ ：全高約21cm

素材 ：PVC（本体、ソフビ製）ABS、アクリル（ドールアイ）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品

彩色見本 ：さるタジラ

生産地 ：日本

著作 ：ＴＭ ＆ (C) ＴＯＨＯ ＣＯ., ＬＴＤ.

商品名 ：AMC 煙突へドラ パステルカラーVer.

メーカー小売希望価格：24,000円（税別）

発売時期 ：2025年8月予定

サイズ ：全高約19.5cm

素材 ：PVC（本体、ソフビ製）ABS、アクリル（ドールアイ）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品

彩色見本 ：さるタジラ

生産地 ：日本

著作 ：ＴＭ ＆ (C) ＴＯＨＯ ＣＯ., ＬＴＤ.

商品名 ：AMC へドラ 成長期 パステルカラーVer.

メーカー小売希望価格：25,000円（税別）

発売時期 ：2025年8月予定

サイズ ：全高約26cm

素材 ：PVC（本体、ソフビ製）ABS、アクリル（ドールアイ）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品

彩色見本 ：さるタジラ

生産地 ：日本

著作 ：ＴＭ ＆ (C) ＴＯＨＯ ＣＯ., ＬＴＤ.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・発売時期は生産製造上の都合で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、ご予約頂きますようお願い申し上げます。

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