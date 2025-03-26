Éû¶È¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ølotsful¡Ù¡¢Éû¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÅÀÄ´ºº¡Ê2024Åß¡Ë
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò lotsful Company¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢lotsful CompanyÂåÉ½¡§ÅÄÃæ ¤ß¤É¤ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉû¶È¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ølotsful¡Ê¥í¥Ã¥Ä¥Õ¥ë¡Ë¡Ù¡Ê https://lotsful.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢Éû¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÅÀÄ´ºº¤ò»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£12²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ÅÙ¤ä¡¢´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡¦Éû¶È·Ð¸³¼Ô¡¢º£¸å¤ÎÉû¶È°Õ¸þ¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¼ã´³¸º¾¯
¡¦Ä¾¶áÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÉû¶È¼Â»ÜÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤Î²óÅú¤¬²óÉü·¹¸þ
¢£»²¹Í¥Çー¥¿
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ÅÙ¤Ï5～6¤ÎÃæ´ÖÁØ¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ë
¡¦4¿Í¤Ë1¿Í¤¬½êÂ°´ë¶È¤Ë´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú
¡¦´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î91.5%¤¬Éû¶È°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¦²ñ¼Ò¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä1°Ì¤Ï¡Ö¿¦¼ïÊÌ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë³Ø½¬¡×
¢£Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¥ê¥êー¥¹
https://www.persol-innovation.co.jp/news/2024-1225-1
¢£Ä´ºº·ë²Ì
Éû¶È·Ð¸³¼Ô¡¢º£¸å¤ÎÉû¶È°Õ¸þ¤È¤â¤Ë¡¢Á°²óÄ´ºº¤è¤ê¼ã´³¸º¾¯
Éû¶È·Ð¸³¼Ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤Î²óÅú¼ÔÎ¨¤ÏÁ°²óÄ´ºº¡Ê2024Ç¯11·î¡Ë¤Î39.1¡ó¤«¤é38.6%¤Ø¤ÈÈù¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÉû¶È°Õ¸þ¤Î¿ä°Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤Î²óÅú¼ÔÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°²óÄ´ºº¤Î49.5¡ó¤«¤é48.3¡ó¤ÈÈù¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶áÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÉû¶È¼Â»ÜÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤¬²óÉü·¹¸þ
¡ÖÉû¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Ê41.7%¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÉû¶È¼Ô¤¬2022Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº³«»Ï¤«¤éºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¡Ê25.5%¡Ë¤È¤Î²óÅú¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤«¤é²óÉü·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¥Çー¥¿¡Û
¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ÅÙ¤Ï5～6¤ÎÃæ´ÖÁØ¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ë
¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ÅÙ¢¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö5¡×¤Î23.9%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö6¡×¤Î16.4%¤È¤Ê¤êÃæ´ÖÁØ¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ÅÙ¡§¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Á¡¢»þÂå´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø¤Ö¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ò¹Ô¤¦¾õÂÖ
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ÅÙÊÌ¤ËÉû¶È¼Â»ÜÍýÍ³¤ò¸«¤ë¤È¡¢1～7¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤ÎÉû¶È¼Â»ÜÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý8～10¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡ÖÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¡Ö½êÂ°´ë¶È¤¬Éû¶È¤ò¿ä¾©¡¦ÍÆÇ§¤·¤Æ¤ª¤êÉû¶È¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯µó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éû¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤Î´Ä¶À°È÷¤â¡¢Éû¶È¼Â»Ü¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
4¿Í¤Ë1¿Í¤¬½êÂ°´ë¶È¤Ë´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú
½êÂ°´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶ÈÆâÂç³Ø¢¨¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬25.8%¡¢¡Ö´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï63.3%¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï10.9%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï4¿Í¤Ë£±¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡Ö´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Ç¤Ï40.8%¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¡×¤Ç¤Ï19.9¡ó¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï14.7¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Âç´ë¶È¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨´ë¶ÈÆâÂç³Ø¡§½¾¶È°÷¤¬¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¹ÖºÂ¤òÁªÂò¤·¤Æ¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¡¢´ë¶ÈÆâ¤Î¸¦½¤À©ÅÙ¤Î°ì¤Ä
¡Ö¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ー¡ÊCU¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤«¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡Ö·Ð±Ä½Î¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤â¤¢¤ë
´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î83.6%¤¬Éû¶È¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú
´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤ÎÍÌµÊÌ¤ÇÉû¶È¼Â»ÜÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëÉû¶È¼Â»ÜÎ¨¤Ï83.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤ÎÍÌµÊÌ¤ÇÉû¶È¼Â»Ü°Õ¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢91.5¡ó¤¬º£¸å¤ÎÉû¶È¼Â»Ü°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶ÈÆâÂç³Ø¤Ê¤É¼Ò°÷¤Î¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Éû¶È·Ð¸³¼Ô¤ä¡¢Éû¶È°Õ¸þ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä1°Ì¤Ï¡Ö¿¦¼ïÊÌ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë³Ø½¬¡×
½êÂ°´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ê35.5%¡Ë¤ò½ü¤¯¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¿¦¼ïÊÌ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë³Ø½¬¡×¡Ê13.0%¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¡×¡Ê11.7%¡Ë¡¢¡Ö¸ì³Ø³Ø½¬¡×¡Ê11.6%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊFastask¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¡¡20～40ºÐÂå¤ÎÃË½÷
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î3Æü¡Ê·î¡Ë～2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡§673¿Í
¢£ÍøÍÑ´ë¶È¿ô¤Ï1,700¼ÒÄ¶¡ª3Ëü·ï°Ê¾å¤Î°Æ·ï¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿Éû¶È¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡Ølotsful¡Ù¤ÎÆÃÄ§
¢¨2024Ç¯6·î»þÅÀ
¡ãÉû¶È¿Íºà¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ähttps://lotsful.jp/
¡Ølotsful¡Ù¤Ï´ë¶ÈÂ¦¤ÎÉû¶È¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼ÌØ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È³«È¯¡¢±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Í»ö¡¢¹Êó¡¢·Ð±Ä´ë²è¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê°Æ·ï¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ä¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÇ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Êー¤¬ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éû¶ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤â°Â¿´¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¥ê¥âー¥È¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë°Æ·ï¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤¿¤á¡¢½µ¤Ë1²ó¡¦4»þ´Ö¤«¤é¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ÇÉû¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãÉû¶È¼õ¤±Æþ¤ì´ë¶ÈÂ¦¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ähttps://lotsful.jp/brand/lp
¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä»ö¶È¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÎÎ°è¤´¤È¤Ë³ÎÎ©¡¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿»ö¶È±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÈñÍÑ¤Î¤ß¤Ç¡¢¶ÈÌ³ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Î¥µ¥Ýー¥È¤«¤é¡¢Éû¶È¥¹¥¿ー¥È»þ¤ÎÈÑ»¨¤Ê·ÀÌó¼þ¤ê¤Þ¤Ç¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎËÉÙ¤Ê¿Íºà»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ÀÌó´ØÏ¢¡¦Ï«Ì³´ÉÍýÅù¡¢Éû¶È¿Íºà³èÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¹½ÃÛ¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ï¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥µー¥¯¥ë by lotsful¡×¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥µー¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ølotsful¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¿Í»öÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤ÇÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¼ÒÆâ¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¼ÒÆâ¡¦¥°¥ëー¥×Æâ¤Î°ÛÆ°¤äÉû¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢¸øÊç·¿°ÛÆ°¤ä´ë¶ÈÆâÉû¶È¤Îµá¿Í¾ðÊó¤äÁª¹Í¾õ¶·¤Î°ì³ç´ÉÍý¡¢±þÊç¡¢ÂÎ¸³¤Î²Ä»ë²½¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£3Ëü·ï¤ÎÉû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ò¤â¤ÄÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬À©ÅÙÀß·×¤äÉ÷ÅÚ¾úÀ®¡¢¼ÒÆâµá¿Í¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¤ËÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://lotsful.jp/news/321
¢£¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶ÈÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯4·î¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎDXÁÈ¿¥¹½ÃÛ¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØTECH PLAY¡Ù¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¥×¥ì¥¤¡Ë¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØReskilling Camp¡Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥° ¥¥ã¥ó¥×¡Ë¡Ù¤ä¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¶µºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡¢Éû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ølotsful¡Ê¥í¥Ã¥Ä¥Õ¥ë¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È³«È¯¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¡¢¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ølotsful¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
support@lotsful.jp