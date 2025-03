渋谷のストリートカルチャーとアディダスのスポーツカルチャーを融合した基幹店｜「アディダス ブランドセンター 渋谷」2025年4月3日（木）リニューアルオープン

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、「アディダス ブランドセンター 渋谷」を2025年4月3日(金)にリニューアルオープンいたします。

「アディダス ブランドセンター 渋谷」は、渋谷スクランブル交差点からほど近くに2008年にオープンしました。それから現在に至るまで、「スポーツを通して、私たちには人々の人生を変える力がある」という、アディダスの理念の基、日本のみならず世界有数のカルチャー発信の地である東京・渋谷から、スポーツとスポーツから生まれたカルチャーを世界に発信してきました。2025年春、渋谷のストリートカルチャーとアディダスのスポーツカルチャーを融合した基幹店として、装いを新たにリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルオープンでは、アディダス ブランドコアストア 新宿に続く2店舗目としてアディダスのストアコンセプト『Home of Sport』を導入しストアデザインを刷新。店舗の外観にはウッドルーバーを採用し、渋谷の街に目を引く日本の自然のあたたかさを表現しています。その正面には、スポーツモーメントに合わせてカラーチェンジが可能な世界最大規模のアディダス スリーバーロゴを掲げ、渋谷のエネルギーに負けない存在感を放ちます。

また、世界各地のアディダス旗艦店で展開されてきたカスタマイズサービス「MADE FOR YOU」を国内最大規模で3階フロアを大胆に使用し常設展開します。リニューアルオープン記念として、アーティストZECSさんとYutaka Kobayashiさんによる限定デザインも登場します。来店者全員に特典として、MADE FOR YOUスペシャルデザインステッカーも数量限定で配布予定です。デザイン空間は、アディダスを象徴するスリーストライプスと木造作が融合したモダンな空間に仕上げています。

1階には、アディダスの根幹であるサッカーカテゴリーの売り場面積を拡大して展開します。サッカーをより広く、深くカルチャーとして浸透させていくために、サッカーを愛するすべての人に向け、より多くのニーズとそれぞれのライフスタイルに寄り添ったアイテム提案を行っていきます。渋谷カルチャーのひとつに、サッカーとライフスタイルが融合する場所として根付くことを目指します。

そしてリニューアルオープンを記念して、4月3日(木)に槙野智章さん、あやてんさんを迎え、サッカーへの熱い思いやユニフォームを取り入れたファッションについてなど、サッカーを軸にしたスペシャルトークショーを開催します。

■「アディダス ブランドセンター 渋谷」概要

「アディダス ブランドセンター 渋谷」は、渋谷のストリートカルチャーとアディダスのスポーツカルチャーを融合した基幹店として、この春、新たに生まれ変わります。1階に設置するフットボールエリアは、売り場面積を拡大して展開。フロア中央の柱から天井にかけてサッカーのボールネットを連想させる六角形モチーフのデザインを取り入れています。3階には、世界各地のアディダス旗艦店で展開されてきたカスタマイズサービス「MADE FOR YOU」を国内最大規模で展開します。

■店舗概要

店名:アディダス ブランドセンター 渋谷 (adidas Brand Center Shibuya)

所在地:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町23-5

電話番号:03-5456-6811

定休日:なし

営業時間:11:00-21:00

売り場面積:714 平米

アクセス:東京メトロ半蔵門線渋谷駅A3口 徒歩1分

■展示商品数(オープン時)

<Football>フットウェア(15アイテム)/ アパレル(68アイテム)/ アクセサリー(31アイテム)

<Running>フットウェア(60アイテム)/ アパレル(28アイテム)/ アクセサリー(10アイテム)

<Training>フットウェア(3アイテム)/ アパレル(38アイテム)

<Sportswear>フットウェア(23アイテム)/ アパレル(119 アイテム)/

アクセサリー(40アイテム)

<adidas Originals> フットウェア(144アイテム)/ アパレル(157アイテム) /

アクセサリー(46アイテム)

<Basketball>フットウェア(7アイテム)/ アパレル(17 イテム)/ アクセサリー(7アイテム)

■主な取扱商品カテゴリー(オープン時)

アディダス フットボール・ランニング・トレーニング・スポーツウェア・アディダス オリジナルス・アディダス バスケットボール

■MADE FOR YOUについて(adiClub会員限定)

世界各地のアディダス旗艦店で展開されているカスタマイズサービス「MADE FOR YOU」を国内最大規模で常設します。

日本では3店舗目となるブランドセンター 渋谷では、お馴染みのブランドデザインやアルファベットなど豊富なデザインに加え、リニューアルオープン記念限定デザインとして、アーティストZECSさん、Yutaka Kobayashiさんによるデザインも登場します。

※当日、アディダス ブランドセンター 渋谷店内でお買い上げのアパレルのみ対象。プリント出来る素材、デザイン等に制限があります。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

<ZECSさんデザイン>

<Yutaka Kobayashiさんデザイン>

■リニューアルオープン先行発売アイテム

リニューアルオープンに合わせて、渋谷の街が持つエネルギーからインスパイアされたデザインをアイコニックなSAMBA OGとTシャツに落とし込んだ、限定アイテムも登場します。渋谷を象徴するスクランブル交差点から着想を得て、様々な人々が行きかうさまが描かれたオリジナルグラフィックが施されています。

SAMBA OG SHIBUYA(JQ4123) 自店販売価格\17,600 (税込)TOKYO SHIBUYA TEE(KB5979/KB5980) 自店販売価格\7,150 (税込)

■スペシャル トークショー

リニューアルオープンを記念して、4月3日(木)に元サッカー日本代表 槙野智章さん、サッカー好きとして注目されているあやてんさんが、アディダス ブランドセンター 渋谷へのご来店が決定。サッカーにまつわる話や、ユニフォームを使ったファッションについてなど、[A1] この日限りのスペシャルトークショーを開催します。

<イベント詳細>

日程:2025年4月3日(木)17:30 -18:00

場所:アディダス ブランドセンター 渋谷 1階(Football フロア)

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町23-5

参加方法:事前、当日登録なしで入場可能

(※場合により入場を制限させていただく場合がございます。)

参加費:無料

