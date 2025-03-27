ÄëµþÂç³Ø¾®³Ø¹»¤È¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤Î¡Ö¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤ÎÊñ³çÅªÀ¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¼ø¶È¤È¥Öー¥¹Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¤ ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ë¡¿Í¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¸þ¤±»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡× https://famione.com/benefit/¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀîÍ¦²ð¡Ë¤Ï¡¢ÄëµþÂç³Ø¾®³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¹»Ä¹ ÀÐ°æ ÂîÇ·¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤ÎÊñ³çÅªÀ¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ëÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¹ÖºÂ¤¬3·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d14333-541-d4623ed6ca070ccde39b29e76dc08c15.pdf
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³Æ³ØÇ¯¤´¤È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÅÁ¤¨Êý¤ÇÊñ³çÅªÀ¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
1·î¤«¤é3·î¤Î´Ö¤Ë³Æ³ØÇ¯Ëè¤Î¼ø¶È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£³·î1Æü¤ÎÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ë¤ÆÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±À¶µ°é¹ÖºÂ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤ÎÀ¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤È³Ø¹»¤¬Ï¢·È¤·¤¿Êñ³çÅª¤ÊÀ¶µ°é¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂ¤Ë¤Ï¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦Î×¾²¿´Íý»Î¤Ç¤¢¤ë¸ÍÅÄ¤µ¤ä¤«¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ø¶È¤Ç»ùÆ¸¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â¶¦Í¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ìÌÌ¤òµó¤²¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÀÈÈºá¤Î¸½¾õ¤ä»Ò¤É¤â¤òÀÈï³²¼Ô¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áá´ü¤ÎÀ¶µ°é¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÂ¾¼Ô¤òÂº½Å¤·¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄëµþÂç³Ø¾®³Ø¹»¤È¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â³Æ³ØÇ¯¤ÎÍý²òÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤¬¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤ÎÊñ³çÅªÀ¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://project.famione.com/cse
¢£²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀ¶µ°é¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«
²ÈÄí¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤ËÌô¤òÅÉ¤ëºÝ¤Ë¤ÏÀ¼³Ý¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ä¡¢ÉÂ±¡¼õ¿Ç»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò²ÈÄíÆâ¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÆâ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸¤ÎÈ¿±þ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤ÈÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶µºà¤Î¾Ò²ð¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¬²èÌÌ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÀ¶µ°é¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶È¸å¤Ë¤Ï¹Ö»Õ¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¼ø¶È¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢88.1%¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ÈÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄíÆâ¤ÇÀ¶µ°é¤Î¹Ô¤¦ºÝ¤Î¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤È97¡ó¤È²óÅú¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÇ¯Îð¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¼«¿È¤¬À¶µ°é¤ò¹Ô¤¨¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤âÂç¤¤Ê¤ªÇº¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÀ¶µ°é¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸å±ç¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー
¹ÖµÁÅöÆü¤Ï¸å±ç¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ë¥Öー¥¹Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ À¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤âÀ¹¶·¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤ÎÊñ³çÅªÀ¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù³µÍ×
¡ÚÌÜÅª¡Û¡¡³Æ³ØÇ¯¤Î»ùÆ¸¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¤È¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë
¡Ú´ü´Ö¡Û 2025Ç¯1·î～3·î
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û ÄëµþÂç³Ø¾®³Ø¹» 1Ç¯À¸～6Ç¯À¸¤ÎÁ´¹»»ùÆ¸¡¢¤ª¤è¤ÓÊÝ¸î¼Ô
¡Ú¾ÜºÙ¡Û https://project.famione.com/cse(https://project.famione.com/cse)
¢£Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Î³µÍ×
ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê ¡ß Åö»ö¼Ô¤Î¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤Î2¼´¤Ç¤´»Ù±ç
Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ä¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷¸Ä¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤äÎ¾Î©»Ù±ç¤ÎÂ¥¿Ê¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×Æ³Æþ´ë¶È¤Î¼Ò°÷/½¾¶È°÷¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¼Ò³°¤Î´Ç¸î»Õ¤ä¿´Íý»Î¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ¿Ì¾¤Ç¤«¤ÄÆâÍÆ¤ò²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤º¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢ÉÔÄ´¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬¾å»Ê¡¦¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹*1¡£´ÉÍý¿¦¤ä»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤É¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤ØÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¡¢Íý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ÎÉý¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê´¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º*2¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯9·î¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤äTBS¸üÀ¸²ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Æ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Ëー¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊANA¡Ë¡¢°ËÆ£ÃéÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ø¤â¥»¥ß¥Êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢·²ÇÏ¸©Í¸³ÚÄ®¤Ê¤É¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤«¤éÃæ³ËÅÔ»Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤ä½èÊý¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
▶︎¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹ https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)
▶︎¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡ÖÇ¥³èLINE¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡× https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)
*1 ½Ð½ê¡§Æ¯¤¯½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¸þ¾å°Ñ°÷²ñHP¤è¤ê¡ÊÅìµþÅÔ¼Â»Ü,2023-5,ÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯½÷À3500¿Í¡Ü´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô200¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ë
*2 ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ê¤É¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î·¼È¯¡¢·î·Ð¡¦£Ð£Í£Ó¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó
½êºßÃÏ ¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F－C
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐÀî¡¡Í¦²ð
ÀßÎ©Æü 2015Ç¯6·î1Æü
£Õ£Ò£Ì https://famione.co.jp/
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁêÃÌ https://lp.famione.com/
¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅnet https://funin-info.net/
¡¦ÍñÁãÇ¯Îð¥Á¥§¥Ã¥¯¥¥Ã¥È FCheck https://fcheck.famione.com/
¡¦»ÒµÜÆâ¥Õ¥íー¥éCHECK KIT https://flora.famione.com/
▶︎¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹ https://famione.com/benefit
▶︎¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡ÖÇ¥³èLINE¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡× https://famione.com/local/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡Mail¡§ info@famione.com¡¡TEL¡§080-2243-6995