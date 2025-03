アニメチックアクションRPG『Soulworker（ソウルワーカー）』サービス9周年記念イベント＆アップデート実施！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)]は、PC向けアニメチックアクションRPG『Soulworker(ソウルワーカー)』(以下、ソウルワーカー)が2025年4月6日(日)にサービス開始から9周年を迎えることを記念し、2025年3月27日(木)より特別なイベントの開催に加え、新アバターなどを追加するアップデートを実施することをお知らせいたします。

◆サービス9周年記念イベント開催!

『ソウルワーカー』のサービス開始から9周年を記念して、豊富な豪華報酬が受け取れるイベントを多数開催いたします。

●ログインイベント

イベント期間中にゲームにログインするだけで、A.Rカードスペシャル選択券[★5]IやS等級ソウルメイト選択箱、ゼニスの推薦書[+9強化/100%]などの強化アイテムや貴重なゲーム内アイテムを獲得できます。

開催期間:2025年3月27日(木)メンテナンス後 ~ 4月24日(木)メンテナンス前

●ビンゴイベント

デイリーミッションや対象のレイド&メイズのクリアで獲得できる[EV]ビンゴコインを集めて、ビンゴイベントに参加してください。ビンゴを揃えた数に応じて、ゴールデンラビリンス武器選択券やLv.82ヒーローファミリア選択箱[帰属型]などの豪華報酬を獲得できます。

開催期間:2025年3月27日(木)メンテナンス後 ~ 4月24日(木)10:00(予定)

●フォロー&リポストキャンペーン

期間中に、公式Xのフォロー&対象ポストをリポストするだけで、豪華声優陣の直筆サイン色紙が当たるチャンスを提供します。

開催期間:2025年3月27日(木)メンテナンス後 ~ 4月24日(木)メンテナンス前

●リベンジャーズイベント

イベントメイズ「リベンジャーズ」に登場する復讐に燃えるグルトンを討伐し、[EV]9周年記念コインを集めてください。集めたコインは、A等級ソウルメイト選択箱や[EV]青の妖精羽アバターパッケージなどのアイテムと交換できます。

開催期間:2025年3月27日(木)メンテナンス後 ~ 4月24日(木)10:00(予定)

各イベントの詳細は公式サイト告知をご確認ください。

https://soulworker.pmang.jp/board/event/706

◆新アバター「スクールバンド/ロックバンド」登場!

プレイヤー待望の新アバター、ポップ&クールな2種類のバンドがモチーフの「スクールバンド/ロックバンド」アバターが登場します。スキル使用時にエフェクトや音声の変更が可能なイコライザーボイス機能で、音楽を楽しむようなプレイ体験をお届けします。さらに、バンドボーナスコイン2枚でイコライザーのアナザーバージョンの入手が可能です。

販売期間:2025年3月27日(木)メンテナンス後 ~ 4月24日(木)メンテナンス前

新アバターの詳細は公式サイトの特設ページをご確認ください。

https://soulworker.pmang.jp/event/52_avatar

本アップデートでは、この他にも人気A.Rカードやソウルメイトなどの期間限定販売の開始に加え、多岐にわたるゲーム仕様の追加や改善を実施している。

アップデートの詳細は公式サイト告知をご確認ください。

https://soulworker.pmang.jp/board/update/466

『ソウルワーカー』に関する最新情報は、Pmang公式サイトや公式Xをご確認ください。

・『ソウルワーカー』 Pmang公式サイト

https://soulworker.pmang.jp/

・『ソウルワーカー』 公式X

https://twitter.com/soulworkerJP_GC

◆『ソウルワーカー』とは

『ソウルワーカー』は、アニメチックなグラフィック演出で表現された個性的なキャラクターが、世界を破滅に導く異生物たちと人類の存亡をかけて戦うオンラインアクションRPGです。

・アニメ調 × 魅力的なキャラクター × ソロでもOK

・異能を手に、爽快アクションで世界を救え!アニメ風オンラインRPGの最高峰!

異能を駆使する少年少女“ソウルワーカー”を操り、過酷な運命へと立ち向かいましょう。

・『ソウルワーカー』 プロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C52XulswNNY ]

◆『ソウルワーカー』について

タイトル:Soulworker(ソウルワーカー)

ジャンル:アニメチックアクションMORPG

運営:GOP Co., Ltd.

開発:Valofe Co., Ltd.

プラットフォーム:PC

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

■コピーライト表記

(C) LION GAMES CO.,LTD. All Rights Reserved.

(C) GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) VALOFE Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。