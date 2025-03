¡Ú¥­¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Û¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈ©¥Ñ¥¦¥Àー¤«¤émini¥µ¥¤¥º¤¬½Ð¤¿(¥Ïー¥È)¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·TVCM 2025Ç¯4·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç³«»Ï

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田仁祥)は、メイクアップブランド「キャンメイク」のイメージモデルである小芝風花さん出演の新CM マシュマロフィニッシュパウダー「お肌に自信 篇」を、2025年4月1日(火)より全国でテレビ放映いたします。また、テレビ放映に先駆けて3月21日(金)よりCM動画とメイキング動画のWeb先行公開中です。小芝風花さんから届いた新CMについてのコメントもご覧いただけます。

新CM 30秒Ver.:https://youtu.be/xNf5mjar134(https://youtu.be/xNf5mjar134)

- CMストーリー&みどころSPF50・PA+++、美容液成分(15種)配合など、いいこといっぱいな、「マシュマロフィニッシュパウダー」

うららかな春の陽差しの中、遠くを見渡しながら誰かと待ち合わせをしている様子の小芝さん。ふと待ち人の姿を見つけ、顔がほころびます。

心がウキウキしているのは、久しぶりに大好きな人に会えたからだけじゃなくて、肌に自信があるから…!お出かけ前にマシュマロフィニッシュパウダーで仕上げた肌は、毛穴や凸凹などの肌悩みを自然にカバーするのに、さらっと軽い肌ざわり。ふわっふわのマシュマロ肌を叶えてくれるので、遠くからでも、近くで見つめられても、自信が持てる肌に。外出先だって、持ち歩きやすいminiでサッとお直し完了!いつでもどんな距離でも、マシュマロ肌と可愛い笑顔が輝いている小芝さんなのでした(ハート)

今回のCMでは、自宅でも外出先でも使いたい「マシュマロフィニッシュパウダー」の魅力を、ある春の日の何気ない日常のひとコマを切り取ったようなストーリーの中で表現しました。春の陽だまりを思わせる小芝さんの明るい表情やふんわりとした衣装、そして何より、うっとりするほど美しい肌にも、ぜひ注目してご覧ください!

- 【新CM概要】

タイトル:マシュマロフィニッシュパウダー「お肌に自信 篇」

放映開始日:2025年3月21日(金)より Web先行公開

2025年4月1日(火)より 全国でテレビ放映

YouTube URL:(15秒Ver.) https://youtu.be/CICPpwNaF0c(https://youtu.be/CICPpwNaF0c)

(30秒Ver.) https://youtu.be/xNf5mjar134(https://youtu.be/xNf5mjar134)

(メイキング)https://youtu.be/MLvI2wfheyU(https://youtu.be/MLvI2wfheyU)

- 【小芝風花さんコメント】

Q.撮影はいかがでしたか?

今回のCMは、キャンメイクの代表商品「マシュマロフィニッシュパウダー」 です!マシュマロフィニッシュパウダーだからこそ、自慢の肌に仕上がることを表現したCMになっております。みなさんも、ふわっふわのマシュマロ肌で肌に自信を持っちゃいましょう!

Q.マシュマロフィニッシュパウダー miniについて

マシュマロフィニッシュパウダーからminiサイズが出ました!!待ってました~!という方も多いのではないでしょうか?サイズはですね、こんな感じです!開けてみると、パフも中身もそのまま小さくなってるんですよ。めっちゃかわいくないですか?持ち運びにもとっても便利なので、外でお直ししたいときにピッタリですよね!

パフも中身も、そのまま小さくなっている「マシュマロフィニッシュパウダー mini」

Q「マシュマロフィニッシュパウダーで肌に自信! 」ということで、小芝さんの中で「これは自信がある!」という特技はありますか?

得意なことは、台詞覚えの早さはわりと自信があります。今月も2日間で15日分覚えて自己記録更新しました(笑)

*詳しくはメイキング動画をご覧ください。https://youtu.be/MLvI2wfheyU(https://youtu.be/MLvI2wfheyU)

- 【商品概要】 2025年3月下旬より新発売!「キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー mini」 全4色 各\880(税込)

40年分の感謝をこめて(ハート)キャンメイクのロングセラー「マシュマロフィニッシュパウダー」からminiサイズが登場!

大人気の「マシュマロフィニッシュパウダー」のパウダーやカラー、容器デザインはそのままに、持ち歩きしやすいminiサイズが誕生。通常サイズはお出かけ前のメイク用に、手のひらサイズのminiは持ち歩き用としてお使いいただけるので、ずーっとマシュマロ肌仕上げパウダーが、あなたのお肌に寄り添います(ハート)miniは、お試し用としてもおすすめです。

【商品特長】

■マシュマロみたいにふわっとした仕上がり

・シルクのような滑らかさとマシュマロのようなふんわり感をあわせ持つ繊細なパウダーを採用

・毛穴や色ムラ、お肌の凹凸を目立ちにくくしてキレイにカバー

肌あたりの良いパフ付

■テカリを防ぐ処方

・テカリ防止パウダー配合により、お肌の余分な皮脂を吸収

■天然ミネラルパウダー配合・洗顔料のみでメイクオフOK※

・素肌感のある軽い仕上がりになる天然ミネラルパウダーを配合

・メイクオフはクレンジング不要で、洗顔料のみでOK!

※単品使用時のみ

■15種の美容液成分配合

■UVカット SPF50・PA+++

・日常の紫外線からお肌をしっかりガード

■お肌のことを考えた処方設計

・界面活性剤、タール系色素、アルコール、香料 全てフリー

容器のデザインはそのままに、サイズだけminiになりました(ハート)

【カラー展開】 全4色 新発売

MO マットオークル:やわらかく馴染むピンク系オークル

MB マットベージュオークル:自然に仕上がるベージュ系オークル

ML マットライトオークル:透明感を演出するライトオークル

MI マットアイボリーオークル:1番明るいアイボリーオークル

※カラーは全て通常サイズの「マシュマロフィニッシュパウダー」と同じです。

(左から)MO、MB、ML、MI

既存品(通常サイズ) 「キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー」 全4色 各\1,034(税込)

※既存品についての詳細は、以下ページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/62(https://www.canmake.com/item/detail/62)

- 【小芝 風花(こしば ふうか) プロフィール】

1997年4月生まれ。大阪府出身。2012年デビュー。2014年3月公開の映画「魔女の宅急便」では主演・キキ役に抜擢され、「第57回ブルーリボン賞」新人賞を受賞。2024年2月には、1年を通じて最も活躍した将来有望な新人俳優に贈られる「2024年 エランドール賞」新人賞を受賞。

2023年1月より、人気バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の人気コーナー「ゴチになります」のメンバーとして出演中。現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』では、主人公 蔦屋重三郎(横浜流星)の幼なじみ、“伝説の花魁”花の井(五代目瀬川)役で大河初出演。艶やかな着物姿や妖艶な表情に話題沸騰。その高い演技力にも絶賛の声が上がっている。

また4月6日(日)より、主演ドラマBS時代劇「あきない世傳 金と銀2」が放送スタートする。

その他にも、ドラマ・映画・CMなどで幅広く活躍中。

https://topcoat.co.jp/fuka_koshiba(https://topcoat.co.jp/fuka_koshiba)

- 2025年、キャンメイクは40周年!

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」との想いから誕生したキャンメイクは、

この春、おかげさまで40周年を迎えます。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、

心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)

【CANMAKE 40周年公式サイト】 https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)

40年の感謝を込めて、さまざまなキャンペーンを展開いたします。

