¡Ú¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Û¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈ©¥Ñ¥¦¥Àー¤«¤émini¥µ¥¤¥º¤¬½Ð¤¿(¥Ïー¥È)¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·TVCM 2025Ç¯4·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò°æÅÄ¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æÅÄ¿Î¾Í¡Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·CM ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡Ö¤ªÈ©¤Ë¼«¿® ÊÓ¡×¤ò¡¢2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤ËÀè¶î¤±¤Æ3·î21Æü(¶â)¤è¤êCMÆ°²è¤È¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ÎWebÀè¹Ô¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¿·CM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿·CM 30ÉÃVer.¡§https://youtu.be/xNf5mjar134(https://youtu.be/xNf5mjar134)
- CM¥¹¥Èー¥êー¡õ¤ß¤É¤³¤í
SPF50¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡¢ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬(15¼ï)ÇÛ¹ç¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¡¢¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡×
¤¦¤é¤é¤«¤Ê½Õ¤ÎÍÛº¹¤·¤ÎÃæ¡¢±ó¤¯¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤éÃ¯¤«¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¾®¼Ç¤µ¤ó¡£¤Õ¤ÈÂÔ¤Á¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ó¤Þ¤¹¡£
¿´¤¬¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¨¤¿¤«¤é¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢È©¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡ª¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç»Å¾å¤²¤¿È©¤Ï¡¢ÌÓ·ê¤äÆÌ±ú¤Ê¤É¤ÎÈ©Çº¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ã¤È·Ú¤¤È©¤¶¤ï¤ê¡£¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈ©¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ëÈ©¤Ë¡£³°½ÐÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤mini¤Ç¥µ¥Ã¤È¤ªÄ¾¤·´°Î»¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤ó¤Êµ÷Î¥¤Ç¤â¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈ©¤È²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿(¥Ïー¥È)
º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¢¤ë½Õ¤ÎÆü¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¾®¼Ç¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ä¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿°áÁõ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤È©¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
- ¡Ú¿·CM³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡Ö¤ªÈ©¤Ë¼«¿® ÊÓ¡×
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê WebÀè¹Ô¸ø³«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê Á´¹ñ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç
YouTube URL¡§¡Ê15ÉÃVer.¡Ë https://youtu.be/CICPpwNaF0c(https://youtu.be/CICPpwNaF0c)¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê30ÉÃVer.¡Ë https://youtu.be/xNf5mjar134(https://youtu.be/xNf5mjar134) ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ëhttps://youtu.be/MLvI2wfheyU(https://youtu.be/MLvI2wfheyU)
- ¡Ú¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
Q.»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡× ¤Ç¤¹¡ª¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ëý¤ÎÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈ©¤ÇÈ©¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Q.¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー mini¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¤«¤émini¥µ¥¤¥º¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿～¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥µ¥¤¥º¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Õ¤âÃæ¿È¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç¤ªÄ¾¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¥Ñ¥Õ¤âÃæ¿È¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー mini¡×
Q¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¤ÇÈ©¤Ë¼«¿®¡ª ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Âæ»ì³Ð¤¨¤ÎÁá¤µ¤Ï¤ï¤ê¤È¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£·î¤â2Æü´Ö¤Ç15ÆüÊ¬³Ð¤¨¤Æ¼«¸ÊµÏ¿¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://youtu.be/MLvI2wfheyU(https://youtu.be/MLvI2wfheyU)
- ¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û 2025Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤ê¿·È¯Çä¡ª¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯ ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー mini¡× Á´4¿§¡¡³Æ\880(ÀÇ¹þ)
40Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ(¥Ïー¥È)¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤«¤émini¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤ä¥«¥éー¡¢ÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤·¤ä¤¹¤¤mini¥µ¥¤¥º¤¬ÃÂÀ¸¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Ï¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î¥á¥¤¥¯ÍÑ¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Îmini¤Ï»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ºー¤Ã¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈ©»Å¾å¤²¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)mini¤Ï¡¢¤ª»î¤·ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¢£¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê
¡¦¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤µ¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñ¥¦¥Àー¤òºÎÍÑ
¡¦ÌÓ·ê¤ä¿§¥à¥é¡¢¤ªÈ©¤Î±úÆÌ¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¥«¥Ðー
È©¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥ÕÉÕ
¢£¥Æ¥«¥ê¤òËÉ¤°½èÊý
¡¦¥Æ¥«¥êËÉ»ß¥Ñ¥¦¥ÀーÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÈ©¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÈé»é¤òµÛ¼ý
¢£Å·Á³¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥ÀーÇÛ¹ç¡¦Àö´éÎÁ¤Î¤ß¤Ç¥á¥¤¥¯¥ª¥ÕOK¢¨
¡¦ÁÇÈ©´¶¤Î¤¢¤ë·Ú¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ëÅ·Á³¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¤òÇÛ¹ç
¡¦¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤Ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÔÍ×¤Ç¡¢Àö´éÎÁ¤Î¤ß¤ÇOK¡ª
¢¨Ã±ÉÊ»ÈÍÑ»þ¤Î¤ß
¢£15¼ï¤ÎÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬ÇÛ¹ç
¢£UV¥«¥Ã¥È¡¡SPF50¡¦PA+++
¡¦Æü¾ï¤Î»ç³°Àþ¤«¤é¤ªÈ©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¬ー¥É
¢£¤ªÈ©¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿½èÊýÀß·×
¡¦³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢¥¿ー¥ë·Ï¿§ÁÇ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¡Á´¤Æ¥Õ¥êー
ÍÆ´ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤À¤±mini¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¥Ïー¥È)
¡Ú¥«¥éーÅ¸³«¡Û¡¡Á´4¿§¡¡¿·È¯Çä
MO ¥Þ¥Ã¥È¥ªー¥¯¥ë¡§¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÆëÀ÷¤à¥Ô¥ó¥¯·Ï¥ªー¥¯¥ë
MB ¥Þ¥Ã¥È¥Ùー¥¸¥å¥ªー¥¯¥ë¡§¼«Á³¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥Ùー¥¸¥å·Ï¥ªー¥¯¥ë
ML ¥Þ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¥ªー¥¯¥ë¡§Æ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥ªー¥¯¥ë
MI ¥Þ¥Ã¥È¥¢¥¤¥Ü¥êー¥ªー¥¯¥ë¡§£±ÈÖÌÀ¤ë¤¤¥¢¥¤¥Ü¥êー¥ªー¥¯¥ë
¢¨¥«¥éー¤ÏÁ´¤ÆÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËMO¡¢MB¡¢ML¡¢MI
´ûÂ¸ÉÊ¡ÊÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¡Ë ¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯ ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥Àー¡× Á´4¿§¡¡³Æ\1,034¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨´ûÂ¸ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.canmake.com/item/detail/62(https://www.canmake.com/item/detail/62)
- ¡Ú¾®¼Ç É÷²Ö¡Ê¤³¤·¤Ð ¤Õ¤¦¤«¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1997Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2012Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£2014Ç¯3·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¡¦¥¥Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè57²ó¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢£±Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¾ÍèÍË¾¤Ê¿·¿ÍÇÐÍ¥¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö2024Ç¯ ¥¨¥é¥ó¥Éー¥ë¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2023Ç¯1·î¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø ÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î²Ö³¡¡É²Ö¤Î°æ(¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî)Ìò¤ÇÂç²Ï½é½Ð±é¡£±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤äÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡£¤½¤Î¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¼ç±é¥É¥é¥ÞBS»þÂå·à¡Ö¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£¡¡¶â¤È¶ä2¡×¤¬ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
https://topcoat.co.jp/fuka_koshiba(https://topcoat.co.jp/fuka_koshiba)¡¡
- 2025Ç¯¡¢¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Ï40¼þÇ¯¡ª
You Can Make it¡¡¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥á¥¤¥¯¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢
¤³¤Î½Õ¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê¡¢
¿´¤È¤¤á¤¯¥³¥¹¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
40th¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë(¥Ïー¥È)
¡Ú40¼þÇ¯¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡Û https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)
¡ÚCANMAKE 40¼þÇ¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)
40Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)
X¡§https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)