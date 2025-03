¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¤ÈÊ¡Åç¸©¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë

アストラゼネカ株式会社

アストラゼネカ株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:堀井 貴史、以下、アストラゼネカ)と福島県(知事:内堀雅雄)は、この度「健康づくりの推進に関する連携協定」を締結しました。本協定のもと、健康寿命の延伸を目指し「健康ふくしま21」計画での施策の1つとしている慢性閉塞性肺疾患(COPD)対策を通じて、県民の生活習慣病(非感染性疾患(NCDs:Non-Communicable Diseases))の発症及びその重症化の予防等に関する取組を推進してまいります。

(左から、福島県 保健福祉部長 三浦爾氏、アストラゼネカ株式会社 執行役員 メディカル本部長 田中倫夫)

福島県の平均寿命は、男性で全国ワースト3位、女性で全国ワースト2位となっています1。また、福島県の死亡原因の約50%はがん、心疾患、脳血管疾患となっています1。この要因のひとつとして考えられるメタボリックシンドロームや食塩摂取量、喫煙など生活習慣に関連する福島県の指標は男女とも全国ワーストクラスに位置しています1。特に福島県の喫煙率は、男性ワースト1位、女性ワースト2位であり、長年の喫煙習慣により発症リスクが高くなるCOPD対策を重点施策のひとつに位置付けています。このような背景を受け、今回の協定は、アストラゼネカがCOPDにおいて患者さんの早期受診、早期診断、および適切な治療が受けられるよう患者さん中心の医療に貢献することで、COPDによる死亡率減少を目指していることから、両者が手をとり、COPD対策を通じた更なる健康づくりの推進に合意したことで締結に至りました。

COPDは、世界の死亡原因の第4位3です。日本人では死亡原因の16位であると公表されていますが4、日本における推定有病患者数が約530万人5といわれている一方で、治療を受けているCOPD総患者数は約36.2万人にとどまっており6十分な診断、治療が行われていないことが示唆されています。厚生労働大臣が定める、国民の健康増進の推進のための基本方針に基づく、健康づくり運動「健康日本21(第三次)」では、2032年までに人口10万人あたりのCOPDによる死亡を10.0まで減少させるという新たな目標が掲げられており、対策が求められています。

今回の協定締結において、福島県の保健福祉部長である三浦爾氏は次のように述べています。「県では

「第三次健康ふくしま21計画」の下、「みんなでチャレンジ!減塩・禁煙・脱肥満」という重点スローガンを定め、家庭や学校、職域、地域が一体となり、健康的な生活習慣の確立に向けた取組を推進しております。本県の喫煙率は全国ワースト1位であり、長年の喫煙が主な原因となって発症するCOPDの死亡率も全国平均と比べて高い状況です。県では、COPDや禁煙の啓発により、COPDの認知度向上、予防、早期治療の推進に取り組んでいるところです。本協定により、今後のCOPD対策や健康づくりの推進に向け、連携した更なる取組ができることを期待しております」。

アストラゼネカの執行役員でありメディカル本部長の田中倫夫は次のように述べています。「骨太の方針2024で謳われた健康寿命の延伸には、心肺機能をできるだけ正常に保つことが非常に重要です。COPDの増悪は、呼吸だけでなく、症状が悪化すると、慢性心不全などの心血管イベントにも影響があることがわかっています7。特にCOPD増悪発症後半年間は、入院を伴う不安定狭心症や急性心筋梗塞、非代償性心不全、不整脈、脳虚血、または入院中の死亡といった心血管のイベントが発生するリスクが約1.4倍になることが知られています7。そのため、健康づくり推進のためにはCOPDの対策が欠かせないと考えています。また、高齢化社会の進展に伴い、がん、循環器疾患、呼吸器疾患といったNCDsによる医療への負担が社会課題となっています。アストラゼネカは本協定のもと、COPDの医療課題に対し、疾患領域における知見の提供や、官学民との連携強化や医療データ解析のサポート等を通し、包括的な医療システムの向上を目指すことを始めとし、NCDs対策を通じて、福島県民の健康寿命延伸に貢献してまいります」。

以上

*****

慢性閉塞性肺疾患(COPD)について

COPDは、肺の気流閉塞により息切れが起き、体力が消耗する進行性の疾患です8。肺機能の改善、増悪の減少、また、息切れなどの日常的な症状を管理することが、COPDの重要な治療目標です8。COPDが悪化すると、著しい肺機能の低下9、生活の質の大幅な低下9、平均余命の大幅な短縮、死亡リスク増加につながる可能性があります10,11。

COPDはがん、循環器疾患、糖尿病と並んで、国民の健康を推進する健康日本21(第二次、第三次)で対策が必要な疾患として目標が掲げられています。2024年度からの健康日本21(第三次)においては、人口10万人当たりにおける死亡率が現状値13.3人(2021年)から目標値10.0人(2032年度)まで減少させるという新たな目標が掲げられました。

非感染性疾患(Non-Communicable Diseases, NCDs)とは

NCDsとは、世界保健機関(WHO: World Health Organization)の定義では、不健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒、大気汚染などにより引き起こされる、がん・糖尿病・循環器疾患・呼吸器疾患・メンタルヘルスをはじめとする慢性疾患をまとめて総称したもので、死亡原因の第1位を占めています12。日本では、総死亡数の約82%がNCDsによるものとされ13、医療システムに対する大きな負担となっています。これらの疾患の主な原因は不健康な生活習慣にあり、生活習慣の改善を促す対策が提唱されています。また、NCDsは家計や経済にも大きな影響を与え、これが持続的に増加すると予測されることから、グローバルな対策が求められています。

アストラゼネカについて

アストラゼネカは、サイエンス志向のグローバルなバイオ医薬品企業であり、主にオンコロジー領域、希少疾患領域、循環器・腎・代謝疾患、呼吸器・免疫疾患からなるバイオファーマ領域において、医療用医薬品の創薬、開発、製造およびマーケティング・営業活動に従事しています。英国ケンブリッジを本拠地として、当社の革新的な医薬品は125カ国以上で販売されており、世界中で多くの患者さんに使用されています。詳細についてはhttps://www.astrazeneca.com または、ソーシャルメディア@AstraZenecaをフォローしてご覧ください。

日本においては、主にオンコロジー、循環器・腎・代謝、呼吸器・免疫疾患およびワクチン・免疫療法を重点領域として患者さんの健康と医療の発展への更なる貢献を果たすべく 活動しています。アストラゼネカ株式会社についてはhttps://www.astrazeneca.co.jp/ をご覧ください。アストラゼネカのFacebook、Instagram、 YouTubeもフォローしてご覧ください。

References

1. 第三次健康ふくしま21計画<概要>https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/627578.pdf

2. 一般社団法人日本呼吸器学会:COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン第6版

3. World Health Organization. The Top 10 Causes of Death. Accessible at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death [last accessed Mar 2025]

4. 厚生労働省:2023年人口動態統計

5. Fukuchi Y, Nishimura M, Ichinose M, et al (2004). COPD in Japan: the Nippon COPD Epidemiology study. Respirology. 9 (4): 458-65.

6. 厚生労働省(2020)「令和2年患者調査の概況」

7. Kazuto M, et al. Increased Risk of Severe Cardiovascular Events Following Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Results of the EXACOS-CV Study in Japan. Volume 41, pages 3362-3377, (2024)

8. Khunti K, et al. Prim Care Diabetes. 2017; 11(2):105-106.

9. Halpin DMG, Decramer M, Celli BR, et al. Effect of a single exacerbation on decline in lung function in COPD. Respiratory Medicine 2017; 128: 85-91.

10. Ho TW, Tsai YJ, Ruan SY, et al. In-Hospital and One-Year Mortality and Their Predictors in Patients Hospitalized for First-Ever Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations: A Nationwide Population-Based Study. PLOS ONE. 2014; 9 (12): e114866.

11. Suissa S, Dell’Aniello S, Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. Thorax. 2012; 67 (11): 957-63.

12.World Health Organization, "Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases 2013-2020"

13. World Health Organization “Noncommunicable diseases country profiles 2018” https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1151362/retrieve