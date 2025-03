藤田観光株式会社

ホテルグレイスリー新宿(東京都新宿区、総支配人:和田 修治)は、2025年4月24日(木)に開業10周年を迎えます。2015年の開業以来、皆さまからのご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。この節目の年を記念した特別イベント「HOTEL GRACERY SHINJUKU 10th Anniversary」を4月23日(水)から4月25日(金)までの3日間限定で開催いたします。

ゴジラ支配人(2019年イベント時)TM & (C) TOHO CO., LTD.歌舞伎NEON(アルコール)

本イベントでは、4月23日(水)から4月25日(金)までの3日間、チェックインのお客さまおよびホテル8階のGRACERY LOUNGEをご利用のお客さまを対象に、「10周年ゴジラピンバッチ」などホテルオリジナルゴジラグッズが抽選で合計2,000名さまに当たる、はずれなしのくじ引きを実施いたします。ご滞在の思い出となるような特別なアイテムをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。

また、10周年当日の4月24日(木)には、1日限定でホテルの名誉支配人である「ゴジラ支配人」がロビーに登場します。迫力満点のゴジラ支配人を間近でご覧いただくことができ、特別なひとときをお楽しみいただけます。

さらに、10周年を記念して、4月1日(火)よりGRACERY LOUNGEにてオリジナルドリンク「歌舞伎NEON」を販売いたします。ストロベリーのシロップを使用した爽やかな味わいと華やかな赤の色合いが目を引く、歌舞伎町のネオンをイメージした一杯です。アルコールとノンアルコールの2種類をご用意いたしますので、ご家族皆さまでお楽しみください。

10周年のこの特別な機会に、ぜひ当ホテルへお越しください。皆さまのご来館を心よりお待ち申し上げております。

ホテルグレイスリー新宿は、これからもお客さまお一人おひとりに寄り添い、心に残る真心を込めた温かいサービスをお届けすると同時に、未来に向けた新たな挑戦を続け、さらなる成長を目指してまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「HOTEL GRACERY SHINJUKU 10th Anniversary」 イベント概要

【くじ引きでホテルオリジナルゴジラグッズが合計2,000名さまに当たる!】

◎実施期間 2025年4月23日(水)~4月25日(金)

◎対象者 ・上記実施期間にチェックインのお客さま

・GRACERY LOUNGEをご利用のお客さま

(10:00~22:00のご利用のみ、朝食利用は除く)

◎注意事項 ・チェックインのお客さまは、宿泊日数に関わらず

1名さま1回くじを引くことが可能です。

・GRACERY LOUNGEご利用のお客さまは、

1名さまワンオーダーにつき、1回くじを引くことが可能です。

・景品の数には限りがございます。なくなり次第終了いたします。

ホテルオリジナルゴジラグッズ(イメージ)TM & (C) TOHO CO., LTD.

【ゴジラ支配人がロビーに登場!】

◎日時 2025年4月24日(木)※全4回

1.10:30~11:00

2.12:00~12:30

3.14:00~14:30

4.15:30~16:00

◎注意事項 ・写真撮影の際は、ご自身の機器をご使用ください。

・状況により時間が変更となる場合がございます。

ゴジラ支配人(2019年イベント時) TM & (C) TOHO CO., LTD.

【10周年記念ドリンク販売】

◎メニュー名 ・歌舞伎NEON(アルコール)1,870円

・歌舞伎NEON(ノンアルコール)1,540円

◎メニュー詳細 ・ストロベリーの赤とシャンパン/ソーダの泡、

さまざまな色に光る氷で、当ホテルが位置する

歌舞伎町の街をイメージした一杯。

◎販売店舗 GRACERY LOUNGE

◎販売期間 2025年4月1日(火)~ 4月30日(水)

◎注意事項 ・料金はいずれも消費税・サービス料込です。

・画像はイメージです。

・季節や仕入れ状況などによりメニューが一部変更となる場合がございます。

歌舞伎NEON(アルコール)

【GRACERY LOUNGE概要】

場所 ホテルグレイスリー新宿8階

席数 50席

営業時間 10:00~22:00(ラストオーダー 21:30)

【ホテルグレイスリー新宿概要】

所在地 〒160-8466 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

アクセス JR新宿駅より徒歩約5分/西武新宿駅より徒歩約3分

客室数 970室

TEL 03-6833-1111(代表)/03-6833-2489(宿泊予約直通)

公式HP https://gracery.com/shinjuku/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘(現ホテル椿山荘東京)」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル(人生)の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP https://www.fujita-kanko.co.jp