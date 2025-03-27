¼ã¼ê³Ê¥²ーÁª¼ê»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2²ó¥Ï¥¤¥¿¥ËÅÐÎµÌç¥ªー¥×¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé °Ê²¼REJECT¡Ë¤Ï¡¢2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂè2²ó¥Ï¥¤¥¿¥ËÅÐÎµÌç¥ªー¥×¥ó¡×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥ËÅÐÎµÌç¥ªー¥×¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå³ÊÆ®¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»Ù±ç¤È¶¥µ»¥·ー¥ó¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Âç²ñ¤Ç22ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖEVO 2025¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè2²ó¡Û¥Ï¥¤¥¿¥ËÅÐÎµÌç¥ªー¥×¥ó³µÍ×
¢£¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.start.gg/tournament/2-134/details
¢£ Æü»þ: ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª～BEST8¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡ pool 1 2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～
¡¡¡¡¡¡ pool 2 2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:30～
¡¡¡¡¡¡ ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡～BEST8°Ê¹ß¡¡2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
¡¡ ¡¡¡¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡²ñ¾ì¡§REJECTHUB
¢£ »ÈÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¡§STREET FIGHTER 6
¢£ »ÈÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam¡¢PlayStation(R)5¡¢PlayStation(R)4¡¢XBOX SERIES X|S
¢£ ¾ÞÉÊ¡§¡¦¥Ù¥¹¥È8¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦Í¥¾¡¼Ô¡§EVO2025¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨EVOÄ©Àï¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È»²Àï¤«¤éEVO½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡Ö¥×¥í¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ー¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥í¥Áー¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£¤â¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸¢Íø³ÍÆÀ¼Ô¤¬Åö¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î½ç°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ø¸¢Íø¤ò·«¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²Ã»ñ³Ê¡§¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤22ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¡¡¢¨¤¿¤À¤·¥×¥í´Ø·¸Áª¼ê¤Ø¤ÎEVOÄ©Àï¥µ¥Ýー¥È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤ÏÊÌ¹à¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£ Äê°÷¡§256Ì¾
¢£ ÇÛ¿®¡§¥Ï¥¤¥¿¥Ëtwitch
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.twitch.tv/haitani0904
¢£ ¼çºÅ¡§¥Ï¥¤¥¿¥Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡REJECT
¡ÚREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
REJECT¤Ï2018 Ç¯È¯Â¤Î¥×¥íe ¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡£
À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¸½ºß10¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉôÌç¤òÊÝÍ¡£
Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¹ñÆâ1°Ì¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯Èá´ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤ÏALGS2024¤Ë¤Æ¡¢APAC NORTHÃÏ°è½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒREJECT ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹Ã»³æÆÌé
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§e¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://REJECT.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@REJECT.co.jp
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://REJECT.co.jp/recruit/