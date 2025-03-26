±Ñ»ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÚTokyo Weekender¡Û2025Ç¯¤ÎÂè1¹æ¤ò3·î28Æü(¶â)È¯¹Ô¡£ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¥¢¥Ä¥³¡¦¥ª¥«¥Ä¥«¤òÆÃ½¸

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¡ÈI really like observing things and making a situation better. There¡Çs always something funny in sadness.¡É
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¡ÈAs a comedian you¡Çre like an anthropologist or a sociologist. To be able to know what works universally, you kind of have to be a mind reader. And I love that¡É
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- Back to the Future - ¥Ï¥È¥ä¥Û¥Æ¥ë
- ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖJohatsu - Into Thin Air¡×
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