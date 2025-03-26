¡Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×KEYUCA¡ÛËçÊý»Ô±ØÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡ÖËçÊýT-SITEÅ¹¡×¤ò2025Ç¯3·î28Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°á¿©½»¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëKEYUCA¡Ê¼ÒÌ¾¡§²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§²Ïºê½ß»°Ïº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü(¶â)¤Ë¿·Å¹¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¥±¥æ¥« ËçÊýT-SITEÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢³«Å¹µÇ°¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¥æ¥« ËçÊýT-SITEÅ¹¡×¤Î¼è°·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó»¨²ß¡¢¿©´ï¡¢¥Ð¥¹ÍÑÉÊ¡¢¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü(¶â)～4·î13Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Á´ÉÊ¥±¥æ¥«¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡£
3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÇÀèÃå500Ì¾ÍÍ¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó
¢©573-0032
ÂçºåÉÜËçÊý»Ô²¬ÅìÄ®12-2¡¡ËçÊýT-SITE 2F
ÅÅÏÃ¡§072-896-9331
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00
[Ãó¼Ö¾ì]¤ªÇã¤¤Êª¶â³Û¤Ë¤è¤ë³ä°úÍ¤ê¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ËçÊýT-SITE¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¦±Ä¶È»þ´Ö¥Úー¥¸¤Î¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[ÅÅ¼Ö]
µþºåÅÅ¼Ö¡ÖËçÊý»Ô±Ø¡×Æî¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://store.tsite.jp/hirakata/
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç²¿ÅÙ¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô86ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿
¡ÖKEYUCAÎ¾³«¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô7Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÆÍÇË¤·¤¿µ¡Ç½ÀÈ´·²¡ÖNÙû¿å¥é¥¤¥È¥·¥§¥ë¥ê¥å¥Ã¥¯M¡×¡¢¿©Âî¤Î¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÌÌ¤Ê¤É¤Î¿å²ó¤ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô45Ëü¸Ä°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡ÖMoi ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹¡×¡¢²Ö¤Î¿§¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö¹³¶ÝËÉ½Flower¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥±¥æ¥«¸ø¼°¥¢¥×¥ë¡×¤Î¤´°ÆÆâ
¤ªÆÀ¤Ê¥»ー¥ë¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤´¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥±¥æ¥«¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È1±ß¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥±¥æ¥«¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡§
https://www.keyuca.com/shopping/user_data/keyuca_app.php
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
KEYUCA¡Ê¥±¥æ¥«¡Ë¤È¤Ï
¥«ー¥Æ¥ó¡¢²È¶ñ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó»¨²ß¡¢¿©´ï¡¢¥Ð¥¹ÍÑÉÊ¡¢Éþ¾þ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¥±¥æ¥«¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡ÖSimple & Natural¤ËÊë¤é¤¹¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤ê°·¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÅìµþÅÔÆâ19Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢95Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë
KEYUCA¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤Î¤À¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¨¤¿¤ê¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡¢
¼êº¢¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¡£
¤½¤ó¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢
¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òÃµµá¤·¡¢ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§²Ïºê½ß»°Ïº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3-15-1
ÀßÎ© ¡§¾¼ÏÂ49Ç¯9·î3Æü¡Ê1974Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë»ö¶È¡¢
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢»ö¶ÈÉô¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢
¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ö¶È¡¢ThreeS»ö¶È¡¢¥±¥æ¥«»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È
https://www.kawajun.co.jp