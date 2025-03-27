¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥íー¥°¥é¥¤¥¯¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¡¢Steam¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Ò Com2uS Japan


¤Þ¤º¤Ï¥²ー¥à¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ª


¢§Steam


https://store.steampowered.com/app/3072640/



Com2uS Holdings¤Ï¡¢IZZLE¤¬³«È¯¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥²ー¥à¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¤òSteam¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦¤Ç¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯11·î26Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¥æー¥¶ー¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢ー¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿Éü¥×¥ì¥¤¤ÇÀïÎ¬¤òÄÉµá¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó³«»Ï¤·¤¿Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤ä¤ê¤³¤ß´¶¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£



ËÜºî¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥·¥ó¥¯¥Ûー¥ë¡Ö½ý¡×¤òÃµ¸¡¤·¡¢Å¨¤ÈÀï¤¦Ãµ¸¡¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£


¸ëÈ×¾õ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÅ¨¤Î¹¶·â¤òÍ½Â¬¤·¡¢ÁÇÁá¤¯Æ°¤¯Àï½Ñ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥­¥ëÆÃÀ­¤ò»ý¤Ã¤¿±ÑÍº¤¿¤Á¡¢°äÊª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀºÎî·ëÂ«¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


Ãµ¸¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸¦µæ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¥­¥ã¥ó¥×¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿·¤·¤¤°éÀ®Í×ÁÇ¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÃµ¸¡µòÅÀ¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£



Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ãµ¸¡¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢À®ÀÓ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¡Ö¿Þ´Õ¡×¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤Þ¤¿¡¢¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ü¥¹¤È¡¢Ãµ¸¡ÃÏ°è¡ÖÌÂµÜ¤Î¿´Â¡¡×¤È¡Ö½ý¡×¤ÎºÇ²¼ÁØ¤â²òÊü¤µ¤ì¡¢Ãµ¸¡¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ãµ¸¡Ãæ¤ËËè²ó°ã¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÉô²°¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹â¤¤Æñ°×ÅÙ¤ÎÃµ¸¡¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ïー¥É¥âー¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¤Ï¡¢Valve Corporation¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡·¿¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖSteam Deck¡×¤Î¸ø¼°Ç§¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢PC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Steam Deck¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢Xbox¤Ê¤É¥³¥ó¥½ー¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤â¥µー¥Ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¤ÎSteam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡¢¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¢¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡ÙSteam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸


https://store.steampowered.com/app/3072640/Guidus_Zero/


¢¢¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¸ø¼°Discord


https://discord.gg/guidus-official-843732954470678539


¢¢¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¸ø¼°X


https://x.com/JKH41490832


¢¢¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë


https://www.youtube.com/@izzleinc.1277


¢¢Com2us Holdings¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://www.com2us.com/holdings


¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û


¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù


ÂÐ±þOS:Windows 10¡Ê64bit¡Ë


²Á³Ê¡§1,700±ß


¢§Steam URL


https://store.steampowered.com/app/3072640/



À§Èó¡¢¡Ø¥¬¥¤¥À¥¹¡¦¥¼¥í¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


º£¸å¤È¤â¡ÖCom2uS¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£