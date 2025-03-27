¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¡Û2025Ç¯ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«Ëë¤ò½Ë¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥§¥¢¡ªÂçºå¡¢´ØÀ¾¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÖGOURMAND EXPO～¥°¥ë¥Þ¥óÇîÍ÷²ñ～¡×¤ò³«ºÅ

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https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-osaka#rest_serch_form

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https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-osaka/
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