¡ÖFUJI & SUN ¡ì25¡×Âè4ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¤Ç¼·ÈøÎ¹¿Í¡¢¤óoon¡¢¤ä¤±¤Î¤Ï¤é¡¢µÈ¸¶µÀ±àÂÀ¸Ý¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥ºfeat. ¥â¥Ã¥Á¥§±Ê°æ¤Î4ÁÈ¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡ª

株式会社WOWOW

世界に誇る日本の文化芸術の源泉、富士山の雄大な自然にいだかれるキャンプインフェスティバル「FUJI & SUN ’25」。

第4弾ラインナップとして新たに発表となったのは、まったく新しい「うた」を発見し続ける、希代のシンガーソングライター七尾旅人、ジャンルの境界面に揺蕩うサウンドを紡ぎ出すラベリング不能な4人組バンドんoon、作曲、ラップ、執筆業など、多様なフィールドを独自の嗅覚で渡り歩くDJ/トラックメイカーやけのはら。そして、地元富士市から、東海一のお祭りと名高い「吉原祇園祭」のお囃子と、ロック、ファンク、レゲエを融合したバンド、吉原祇園太鼓セッションズが、ゲストにシンガーモッチェ永井を迎えて登場。フェスティバルのオープニングアクトとして、「吉原祇園祭」の伝統のお囃子も披露されます!20組を超える充実のラインナップ、残る発表にもぜひご期待ください!

今年もバラエティ豊かな極上フェスグルメがFUJI & SUN に集結!

音楽以外にも、子どもから大人までが楽しめるさまざまなコンテンツを提供するFUJI & SUN。地元素材をふんだんに使った極上フェスグルメや地産クラフトビールをはじめ、アウトドアをより身近にしてくれる人気ストアなど、見逃せない出店の数々が今年も全国各地から40店以上集まり、フェスティバルに彩りを添えます。フードには、「バーチーズ」や「かかん」、「東京台湾」、「青果ミコト屋」などの都内近郊の人気グルメをはじめ、地元静岡から「ラーメンやんぐ」、「猫煮干」、「たけみごはん」などの有名店もラインナップ。「MANGOSTEEN×FULLMOON CRAPE みっくす」など、FUJI & SUNだけのコラボ出店も登場。富士山の麓の清涼な空気の中で食べるグルメは格別です!バラエティに富んだフェスフードの数々でおなかを満たしてください。

3つの異なるコンセプトのバーが、グルメエリアに新たに出現!

また、今年は新たにコンセプトの異なる3つのバーが出現!富士市の醸造所Rough&LaughBrewing が手がける「CRAFT BEER BAR」では、特別醸造されるオフィシャルビール「フジアンドサン」の他、静岡県の個性豊かなクラフトビールの数々が味わえます。「TARAT BAR」では、富士周辺で丁寧に育てられたフルーツやハーブを使ったフルーツカクテルを。また、静岡県内初のクラフトジン蒸留所である沼津蒸留所は、静岡県内産のクラフト酒やジュースを使ったカクテルの数々を「HELLO FUJI BAR」にてご用意。新エリアの「Wonder Culinary」では時間ごとに内容が移り変わる特別なダイニングプログラムが展開されますので、スケジュールをチェックしてお楽しみください!

SUNエリアの「HERE & THERE MARKET」には、「SHIMAI VINTAGE」、「MarinaKarna」をはじめとする、小さなベンダーが集結。センスのよい手づくりの小物やアクセサリーがひしめくように並び、体験型ワークショップも開催されます。

大充実のアウトドアエリアにも注目!

そして、大充実のアウトドアエリアにも注目!キャンパーたちの“今欲しい!”を叶えるアウトドアマーケット「WORLDVIEWSESSION」が新登場し、魅力的なキャンプギアが集まるほか、ライブパフォーマンスの合間には、「CAMP HACK」、「GO OUT」の編集長・プロデューサーによる特別なクロストークもお届け。キャンプ初心者から上級者まで、こだわりのつまったグッズや新たな知見に触れ、キャンプやアウトドアフェスの楽しみがより一層広がりそうです。

今年もFUJI & SUN 公式Spotify プレイリストが完成!

出演アーティストの音楽を味わいながら、富士のまばゆい自然に囲まれて過ごすFUJI & SUNでの心躍る体験を、ぜひ楽しみにお待ちください!

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXbA5jC3NBQ01?si=B1xyso2rSkCnMDAvZTfw1w

小学生以下、入場無料!

FUJI & SUNは昨年にひき続き、小学生以下の入場が無料!ご家族でのキャンプデビューにおすすめのフェスティバルです。

FUJI & SUN とコアレックスによるSDGsへの取り組み

FUJI&SUNは初年度より、独自の古紙再生技術による紙づくりで環境保全活動を支える『コアレックス』とタッグを組んで、紙資源のリサイクルに積極的に取り組んでいます。会場内各所に設置したエコ・ステーション、運営本部、出展者から回収された紙ゴミは、通常では再利用の難しい雑がみ、雑誌や段ボールまでをも再資源化できるコアレックスの再生技術によって、翌年に会場で使用されるトイレットペーパーへと生まれ変わり、今年も会場で使用されます!毎年、トイレットペーパーのプレゼント企画も好評です。限りある資源を効率的に使い、持続可能な形で再利用することは、これからの世界が目指す「循環型社会」実現への第一歩です。カーボンニュートラル(CO2を排出しても吸収すればよい)の考えに頼らず、紙ゴミ自体を減らすこと、燃やさないことによって、はじめてCO2の排出を大きく抑制できます。今年も来場者の方々と一緒にリサイクル活動に取り組めるよう、会場内で紙ゴミを回収します!

各種チケット取扱

3/27(木)正午より一般販売スタート!

ローソンチケット https://l-tike.com/fujiandsun25/ (Lコード:45202)

イープラス https://eplus.jp/fjsn25/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/fjsn25/

楽天チケット https://r-t.jp/fjsn25(https://w.pia.jp/t/fjsn25/)

【早割】入場券・セット券販売期間:2/13(木)12:00 ~ 3/26(水)23:59

【先着順】人気キャンプエリア限定セット券販売期間:1/21(火)12:00 ~(売切れ次第終了)

【しずおか県民割】県内のアウトドアショップ「SWEN」各店、もしくは県内のローソン・ミニストップの “Loppi”(Lコード:45201)にてお求めいただけます。

公演概要

■公演名 :FUJI & SUN '25(読み:フジアンドサン ニジュウゴ)

■公開日 :2025年5月31日(土)・6月1日(日)

■会場 :富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎1015)

■出演:井上園子 / MFS / 折坂悠太 (band) / 君島大空 (独奏) / くるり / Sam Wilkes Quartet ft. 中村佳穂 / SAMO / 柴田聡子 / 鎮座DOPENESS / トリプルファイヤー / どんぐりず / 七尾旅人 / ハナレグミ / ハンバート ハンバート/ Fabiano do Nascimento × U-zhaan / んoon / betcover!! / MONO NO AWARE / 森山直太朗 / やけのはら / 吉原祇園太鼓セッションズ feat. モッチェ永井 and more(※出演者50音順)

■主催:FUJI & SUN '25実行委員会

■協賛:コアレックス信栄 / JOURNAL STANDARD / JOYSOUND

■特別協賛:富士市 / 富士山こどもの国

■協力:富士山観光交流ビューロー/ 静岡県タクシー協会富士・富士宮支部/ 人力チャレンジ応援部 / フジイベントボランティアネットワークFEVN / 富士急静岡バス/ 富士急トラベル/富士急シティバス/ 富士市ホテル旅館業組合/ 富士市商工会/ 富士商工会議所/富知六所浅間神社/ 密林東京/ 吉原祇園祭/ 吉原寺音祭/ASOMATOUS /Bird -old pizza house- / EACH STORY / FLARE TENT / FORIE / FRUE / GoodSound P.A.works / JTB / KANOYA PROJECT / KMCgroup / Positive Link Studio / Samaya Design / SHIMAI / SHINKILOW / sloWPorch / SWEN / Wonder Wanderers

■後援:静岡県 / 公益社団法人静岡県観光協会 / 日本富士山協会 / 富士ニュース社 / 岳南朝日新聞社 / J-WAVE / K-MIX / Radio-f

■企画制作:WOWOW / infusiondesign

■Official Website:https://fjsn.jp

■Instagram:https://www.instagram.com/fjsnjp

■X:https://x.com/fjsnjp