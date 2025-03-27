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¥ª¥é¥¯¥ë¤Ï¡¢¡ÖOracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM)(https://www.oracle.com/jp/human-capital-management/)¡×Æâ¤Î½¾¶È°÷¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖOracle ME(https://www.oracle.com/jp/human-capital-management/employee-experience/oracle-me/)¡×¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È´ÉÍýµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖOracle ME¡×Æâ¤Î¡ÖOracle Fusion Cloud Communicate(https://www.oracle.com/jp/human-capital-management/employee-experience/oracle-me/communicate/)¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»öÉôÌç¤ÏÁ´¼ÒÅª¤Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤¬Ï¢·È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÊ¸²½¤ò¾úÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
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