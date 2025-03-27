ÊÆ¹ñ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎAPM¥·¥¹¥Æ¥à±¿¹Ô¡¦ÊÝ¼é¡ÊO&M¡Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¡¡À¤³¦ºÇÂ¿¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤ò¸Ø¤ëÆ±¹ñ¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒÍ¢Á÷¤Ë¹×¸¥
¥¢¥È¥é¥ó¥¿¹ñºÝ¶õ¹ÁAPM
ÊÆ¹ñ¤Î¶õ¹Á¸þ¤±Á´¼«Æ°Ìµ¿Í±¿Å¾¼ÖÎ¾¡ÊAPM¡§Automated People Mover¢¨1¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿¹Ô¡¦ÊÝ¼é¡ÊO&M¡§Operation and Maintenance¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤ÎCrystal Mover Services, Inc.¡ÊCMSI¡¢¼ÒÄ¹¡§Ê¡°æ ½ß·¼¡¢ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥ô¥¡ー¥¸¥Ë¥¢½£¥À¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥çー¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¹ñºÝ¶õ¹Á¡ÊHartsfield-Jackson Atlanta International Airport¡Ë¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAPM¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎO&M¹¹¿··ÀÌó¤ò¡¢Æ±¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿»Ô¹Ò¶õ¶É¡ÊCity of Atlanta, Department of Aviation¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2029Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎAPM¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬Ç¼Æþ¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´Ä¹Ìó2.2km¤ÎÁ´Àþ¹â²Íµ°Æ»¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ê£Àþ¤Ç¡¢¶õ¹Á¥á¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤È¥ì¥ó¥¿¥«ー»ÜÀß¤ò·ë¤Ó¡¢Ãæ´Ö±Ø¤ò´Þ¤à3±Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂ¿¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¢¨2¤ò¸Ø¤ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒÍ¢Á÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2009Ç¯12·î¤Î±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¸å¤Ï¡¢CMSI¤¬APM¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎO&M¥µー¥Ó¥¹¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡¢24»þ´Ö365Æü¤ÎÂÎÀ©¤ÇÆ±¶õ¹Á¤Î°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤ÊÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëO&M¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£CMSI¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×£µ¶õ¹Á¤ÎAPM¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿¹Ô¡¦´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎO&M·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥À¥ì¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ëAPM¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎO&M·ÀÌó¹¹¿·¢¨3¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤¬APM¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦·úÀß¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓCMSI¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿±¿¹Ô¼ÂÀÓ¤ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤Ø¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
O&M¤Ë½¾»ö¤¹¤ëCMSI¼Ò°÷
»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä·ÐºÑÀ¡¢¤½¤·¤ÆCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¯¥êー¥ó¤ÊAPM¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ¼Æþ¡¢O&M¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¸þ¾å¡¢²÷Å¬¤ÊÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È²ò·èºö¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Crystal Mover Services, Inc.¡ÊCMSI¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CMSI¼Ò¤Ï¡¢2009Ç¯1·î¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥À¥ì¥¹¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥ªー¥é¥ó¥É¡¢¥¿¥ó¥Ñ¤Î³Æ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÇ¼Æþ¤·¤¿Á´APM¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎO&M¤ò¼ê³Ý¤±¡¢°ÂÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±¿¹Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¶õ¹Á¥¿ー¥ß¥Ê¥ë´Ö¤ª¤è¤Ó¶õ¹Á¼þÊÕ»ÜÀß¤Ø¤Î°ÜÆ°ÍÑ¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¹ñºÝ¶õ¹ÁÉ¾µÄ²ñ¡ÊACI¡ËÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡Ö2023Ç¯ À¤³¦¤ÇºÇ¤âË»¤·¤¤¶õ¹Á¥È¥Ã¥×10¡×¤Ë¤è¤ë¡£
https://aci.aero/2024/04/14/top-10-busiest-airports-in-the-world-shift-with-the-rise-of-international-air-travel-demand/
¢¨3 Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¼õÃí¤·¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥À¥ì¥¹¹ñºÝ¶õ¹ÁAPM¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎO&M·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mhi.com/jp/news/241220.html
¢£»°É©½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.mhi.com/jp/
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSPECTRA¡×(ÆüËÜ¸ì)¡§https://spectra.mhi.com/jp
¡¡¸ø¼°X(µìTwitter)¡§¡÷MHI_GroupJP
¡¡¸ø¼°Instagram¡§ @mhi_groupjp