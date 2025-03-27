¡ÖKubota Glass¡×Asia Design Prize 2025 Winner¾Þ¼õ¾Þ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡·¦ÅÄÀ½Ìô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ÖKubota Glass¡×¤¬Asia Design Prize 2025(https://asiadesignprize.com/index.php?_filter=search&mid=exhibition&search_target=title&search_keyword=Kubota&document_srl=251476)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖWinner¡×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Asia Design Prize¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢À½ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢»ë³Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢À¤³¦22¥«¹ñ¤«¤é1,879·ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºîÉÊ¤¬±þÊç¤µ¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î42Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë16%¤Ë¤¢¤¿¤ë304ºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ï¡¢¡ÖDesign of the Year¡Ê1ºîÉÊ¡Ë¡×¡ÖGrand Prize¡Ê5ºîÉÊ¡Ë¡×¡ÖGold¡Ê32ºîÉÊ¡Ë¡×¡ÖWinner¡Ê266ºîÉÊ¡Ë¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¡ÖKubota Glass¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶á»ë¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½À¤Ç¤¹¡£¶á»ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2050Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¿Í¸ý¤Î50%¤¬¶á»ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á»ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ëÎÏÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯ÅÙ¶á»ë¤Î¾ì¹ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÇòÆâ¾ã¡¢ÌÖËìÇíÎ¥¡¢ÎÐÆâ¾ã¡¢¶á»ëÀ²«ÈÃ¾É¤Ê¤É¼ºÌÀ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¤ÎÈ¯¾ÉÍÞÀ©¤ä¿Ê¹Ô´ÉÍý¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ²Ê³Øµ»½Ñ°å³Ø¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¶á»ë¤ò¡ÖÉÂµ¤¡×¤ÈÀµ¼°¤ËÊ¬Îà¤·¡¢Í½ËÉ¤È´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤¬¹ñºÝÅª¤ËºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡ÖKubota Glass¡×¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖKubota Vision ¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ï¡¢»ëÎÏ¥±¥¢¤Î¿Ê²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î´ã¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÎÏ¥±¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¶á»ëÍ½ËÉ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î»ë³Ð·ò¹¯¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Kubota Glass¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Kubota Glass ¤Ï¡¢¡ÈÌÜ¤Î³°Í·¤Ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü´Ä¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥á¥¬¥Í·¿ AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î¶á»ë¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢´Ä¶Í×°ø¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌî³°³èÆ°¤Î¸º¾¯¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kubota Glass ¤Ï¡¢AR¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢ÌÜ¤À¤±¤ËÌî³°³èÆ°¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¤ÇÈÄ¹¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í LED ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥¢¥É¥ì¥¹¡§https://www.kubotaglass.jp/¡Ë
·¦ÅÄÀ½Ìô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç´ã¼À´µ¤ËÇº¤à³§¤µ¤Þ¤Î»ëÎÏ°Ý»ý¤È²óÉü¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÌôÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯µÚ¤Ó¼ÂÍÑ²½¤Ë·Ò¤²¤ë´ã²Ê°åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅÌô¡¦°åÎÅµ»½Ñ¤ÎÃµº÷µÚ¤Ó³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¶á»ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥¯¥Ü¥¿¥á¥¬¥Í¡×¤ª¤è¤Ó¡¢ºßÂð¡¦±ó³Ö°åÎÅÊ¬Ìî¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥ë¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖeyeMO(R)¡×¤Ê¤É¤Î°åÎÅµ¡´ï³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥¢¥É¥ì¥¹¡§https://www.kubotaholdings.co.jp¡Ë
ÌÈÀÕ»ö¹à
ËÜ»ñÎÁ¤Ï´Ø·¸¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í²Á¾Ú·ô¤Î¼èÆÀ¤Þ¤¿¤ÏÇäÉÕ¤±¤Î´«Í¶¤Þ¤¿¤Ï¿½¹þ¤ß¤ò¹½À®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢Àµ³ÎÀ¤ò´ü¤¹¤Ù¤¯¿µ½Å¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´À¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ËÜ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö¼Ò¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤ÊÂè»°¼Ô¾ðÊó¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤«¤ëÂè»°¼Ô¾ðÊó¤Î¼ÂºÝ¤ÎÀµ³ÎÀ¤ª¤è¤Ó´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬É½ÌÀ¡¦ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ¤Îµ½Ò¤Ë°Íµò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ»ñÎÁ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÄÌÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ë¤Ï¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸«¹þ¡¢Í½Â¬¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦ÁÛÄê(°ìÈÌÅª¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤ª¤è¤Ó¶È³¦¤Þ¤¿¤Ï»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¡¢¾Íè¤Î»ö¾Ý¤ÎÈ¯À¸¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜ»ñÎÁ¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£