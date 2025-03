【サモンズボード】TVアニメ『ダンジョン飯』との初コラボ実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250327sbpt01

TVアニメ『ダンジョン飯』コラボとの初コラボ実施!

https://sb.gungho.jp/member/collabo/delicious-in-dungeon/

『サモンズボード』は、TVアニメ『ダンジョン飯』との初コラボイベントを2025年3月27日(木)より期間限定で実施いたします。

本コラボでは、『ダンジョン飯』の料理シーンのような“魔道具”を作成することができます。ダンジョンクリアで入手した対象のコラボモンスターを必要数集めたら、「ホーム>モンスター>魔道具調合&使用」から調合しましょう。できあがった“魔道具”を使用すると、ダンジョン入手経験値の増加やスタミナ回復、HP100%で1回復活できるなど、さまざまな効果を得ることができます。

「ライオス」や「マルシル」「ファリン」などとパーティを組んで、仲間たちと一緒に『サモンズボード』での新たな冒険に出発しましょう。

<『ダンジョン飯』コラボ概要>

「二人の出会い ファリン&マルシル」●ログインでコラボキャラクターやログボガチャをゲット!

期間中ログインで「二人の出会い ファリン&マルシル」を必ず1回お知らせメールにてお届けします。

また、ログインボーナスとして、コラボキャラクターが手に入る

ログボガチャを最大5回、「光結晶」を最大15個ゲットできます。

●「コラボガチャ ダンジョン飯」登場!

「自給自足の探索者 ライオス」「生真面目な魔術師 マルシル」

「迷宮に囚われた魔術師 ファリン」などがラインナップする

コラボガチャが登場します。

「コラボガチャ ダンジョン飯」「自給自足の探索者 ライオス」「生真面目な魔術師 マルシル」「迷宮に囚われた魔術師 ファリン」●コラボダンジョンを冒険しよう!

地下墓地や黄金城など『ダンジョン飯』でお馴染みの冒険先が

コラボダンジョンとして登場します。

また、他の冒険者と対戦する「ランキングバトル(ランバト)」を実施。クラス報酬として「ファリン(キメラ)」が手に入ります。

コラボダンジョン●交換所に豪華ラインナップ!

コラボキャラクターに使うと熟練Pを獲得できる「【宝玉】アダマントの鍋」をはじめ、「ベテラン冒険者 トーデン兄妹」「狂乱の魔術師 シスル」などが交換所にラインナップします。

交換所●ミッションを達成して報酬をゲット!

スタミナ消費ミッション、リミテッドミッションを達成すると、

「光結晶」、「カクチョウ」や「チビモモペン」の【宝玉】、

【宝玉】ソウル「シスルの魔術書」などをゲットできます。

コラボイベントの遊び方●コラボ記念キャンペーンを実施!

抽選で20名様にオリジナルAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施しています。また、コラボダンジョンにユーザー全員が潜入した合計数に応じて、「光結晶」をユーザー全員にプレゼント。皆様のたくさんのご参加をお待ちしております。

コラボ記念キャンペーンを実施![表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1901_1_87543de3a73162e080cbdcb85266f0e4.jpg ]

※各イベント・キャンペーンの開催期間や詳細は特設サイトをご確認ください。

▼TVアニメ『ダンジョン飯』コピーライト

(C)九井諒子・KADOKAWA刊/「ダンジョン飯」製作委員会

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250327sbpt01

『サモンズボード』基本情報

タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

コピーライト表記:

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

ロゴ

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLC の商標、または登録商標です。

※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、掲載時点のものです。