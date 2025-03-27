¡ÖAI¤¬±Ä¶È¤·¡¢ÅÅÏÃ¤·¡¢¼õÅÅ¤¹¤ë»þÂå¤Ø¡×- FlashIntel¤¬¡ÖNexTech Week 2025¡Ú½Õ¡Û¡×¤Ë½ÐÅ¸
FlashIntel Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°ÅÄ¤Þ¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNexTech Week 2025¡Ú½Õ¡Û¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Î¡ÖAI¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½ EXPO¡×¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëFlashIntel¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊºÎÍÑ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤ ー ¼¡À¤ÂåEnterprise AI¤¬¡¢±Ä¶È¤ÈCX¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦»þÂå¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤«¤é¥¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀßÄê¤Þ¤Ç¤òAI¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖFlashRev¡×µÚ¤Ó¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤Ç²ÍÅÅ¡¦¼õÅÅ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§FlashAI¡×¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ FlashIntel¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FlashIntel¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎEnterprise AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î±Ä¶È¡¦CX¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¶¯²½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ä¶È¼«Æ°²½¥Äー¥ë¡ÖFlashRev¡×¤Îµ¡Ç½¤ä¡¢³ê¤é¤«¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î²ñÏÃ¥Ç¥â¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒFlashIntel¥Öー¥¹¡Ê¥Öー¥¹°ÌÃÖ: 7-48¡Ë¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×Ì¾¾Î¡§NexTech Week 2025¡Ú½Õ¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë～17Æü¡ÊÌÚ¡Ë³ÆÆü10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìÅ¸¼¨Åï¡Ë
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html#/
¢£ ½ÐÅ¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£»öÁ°¤ËÍè¾ìÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Öー¥¹Ë¬ÌäÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¼«Æ°²½¥Äー¥ë¡ÖFlashRev¡×¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤«¤é¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÄ´ºº¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀßÄê¤Þ¤ÇAI¤¬¼«Æ°²½¡£³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥áー¥ë¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ä¤ë±Ä¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼êºî¶È¤ò¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£¼êºî¶È¤ÎºÝ¤Î¼Á¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º¡¢±Ä¶È¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖFlash AI¡×¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÉÔÍ×¤Î¼¡À¤ÂåAI²»À¼±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥æ¥Ëー¥¯¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·³ê¤é¤«¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê²ñÏÃ¤ò¼Â¸½¡£24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤àÂ¿¸À¸ì±¿ÍÑ¤âÍÆ°×¡£Salesforce¤äHubSpot¤Ê¤É¤ÎCRM¥Äー¥ë¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ò¥È¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¼«Æ°±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¡£
¢£ Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤´Íè¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢»öÁ°¤ËÍè¾ì¼Ô¥Ð¥Ã¥¸¤ò°õºþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÅöÆü¥¹¥àー¥º¤Ë¤´Æþ´Û¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1328866285584650-DNL
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
FlashIntel Japan³ô¼°²ñ¼Ò
Email: koki.kobayashi@myflashcloud.com