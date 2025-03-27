丸亀製麺に「eGift System」サービスを提供

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、株式会社丸亀製麺(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山口 寛)に、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」(※2)サービスを提供しました。2025年3月27日(木)より、丸亀製麺が運営するeギフト販売サイト、ギフティが運営するWEBサービスおよびスマートフォン向けアプリ「giftee(R)」(※3)およびeギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」(※4)にて、国内の全店舗である856店舗(※5)の「丸亀製麺」でご利用いただける「丸亀製麺eギフト券」の販売を開始いたしましたのでお知らせします。

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレートビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人・自治体向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスで、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しています。

株式会社丸亀製麺が展開する、食の感動体験を追求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2011年に全国47都道府県への出店を達成し、現在では国内外に約1,000店舗を展開しています。「丸亀製麺」では、全国一軒一軒すべての店で、毎日職人が粉から打つ「打ち立て・生」のうどんを提供されています。( ウェブサイト: https://jp.marugame.com/)

この度販売を開始した「丸亀製麺eギフト券」は、全国の「丸亀製麺」でのお会計時に金券としてご利用いただけるeギフトであり、500円、1,000円の2券種を販売しております。丸亀製麺の販売サイトおよび「giftee(R)︎」では、個人間で贈るギフトとして購入いただけます。また、法人利用については「giftee for Business」を介しアンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々なキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のインセンティブとしてご活用いただける他、自治体の各種施策のギフトとしてもご活用いただけます。

ギフティは今後も、実店舗およびオンライン上で利用可能なeギフトの品揃えを強化し、「giftee for Business」サービスおよび「giftee(R)︎」サービスの充実を図ってまいります。また、企業および自治体へのeギフトサービスの導入・運営を推進するとともに、eギフトの普及を通し、日頃の気持ちを伝える手段として気軽にギフトを贈りあう習慣や文化の創出を目指します。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) eGift Systemとは、ギフティが法人向けに提供するeギフトおよびeチケット販売システムです。導入企業は、自社サイトでeギフト/チケットサービスを運用することができます

(※3) giftee(R)︎とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※4) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人および自治体向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

(※5) 2025年2月末時点

【概要】

販売ページ

丸亀製麺が運営するeギフト販売サイト：https://marugame.egift-store.com/

「giftee(R)︎」： https://giftee.com/brands/1219

「giftee for Business」：https://x.gd/I9ZMJ

※購入方法についてはお問い合わせください

券種・価格

「丸亀製麺eギフト券」 500円、1,000円

※全て非課税

※その他仕様・注意事項は各ギフト券販売サイトをご参照ください

eギフトの利用方法

スマートフォン上にチケット画面を表示し、お会計時に提示して利用します

有効期限

発行日より3ヶ月後の月末

■ 株式会社ギフティについて

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,248百万円(2024年12月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform