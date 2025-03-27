Âçºå¡¦Á¥¾ì¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëº«ÉÛÏ·ÊÞ¡Ö¿À½¡¡×¤ÈÍÎ²Û»Ò¡Ö¸Þ´¶¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò2025Ç¯4·î¤è¤êÈ¯Çä
¡¡Âçºå¡¦ËÌÉÍ¤«¤é¹ñ»ºÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÍÎ²Û»Ò¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸Þ´¶¡×¡Ê¢©541-0042 Âçºå»ÔÃæ±û¶èº£¶¶2¡¾1¡¾1¿·°æ¥Ó¥ë¡Ë¤Ï¡¢1781Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÄÑ¼Ñ²°¡Ö¿À½¡¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿º«ÉÛ¤À¤·¾ßÌý¤È¤ªÊÆ¤Î¥Á¥å¥¤ー¥ë¥¯¥Ã¥ー¡Ö¤³¤Ö¤·¤ã¤ê¡×¤ò£´·î£±Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£²ó¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»»º¡¦Å·Á³Íø¿¬º«ÉÛ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤À¤·¾ßÌý¤È¡¢¹ñ»ºÊÆ100¡ó¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Î¥Ñ¥Õ¤Ë¹õ¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¡¢¸Þ´¶¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Îµ»¤ò¹ç¤ï¤»¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÏÂÉ÷¥Á¥å¥¤ー¥ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¤ª¤Ä¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ëº«ÉÛÏ·ÊÞÅ¹¤ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»À¸¤ß½Ð¤·¤¿Âçºå¡¦Á¥¾ìÈ¯¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âçºä¤Èº«ÉÛ
¡¡Å·²¼¤ÎÂæ½êÂçºä¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤è¤êÁ´¹ñ¤«¤é¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âº«ÉÛ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÆüËÜ³¤¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂçºå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¾¤Þ¤ï¤ê¹ÒÏ©¡Êº«ÉÛ¥íー¥É¡Ë¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¡¢Âçºå¤ËÂçÎÌ¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º«ÉÛÊ¸²½¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð½Áº«ÉÛ¡¢±öº«ÉÛ¡ÊÄÑ¼Ñ¡Ë¡¢¤È¤í¤íº«ÉÛ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êº«ÉÛ¤Î²Ã¹©ÉÊ¤äº«ÉÛ¤À¤·¤ÏÂçºå¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢Âçºå¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£Âçºä¤ÈÊÆ
¡¡º«ÉÛ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤ªÊÆ¤â¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï½éÈÇ¤¬Ç¼¤á¤ëÇ¯¹×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤éÂçºä¡¦Æ²Åç¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢ÊÆÃçÇã¿Í¤Ë¤è¤ëÊÆ»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¡¦ÃæÇ·Åç¼þÊÕ¤Ç¤ÏÊÆÂ¢¤¬Â¿¿ô¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤ªÊÆ¤ÏÆþ»¥À©¤Ë¤è¤êÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ý³ÏÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¤ÃåÊÆ¤ä¾Íè¤Î¼ý³ÏÊÆ¤Þ¤Ç¤¬¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¼è°ú¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀèÊª¼è°ú¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öº«ÉÛ¡×¤È¡ÖÊÆ¡×¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÂçºå¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡ÖÏÂ¡×¤È¡ÖÍÎ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Û»Ò¤ò¡¢Âçºå¡¦Á¥¾ì¤è¤êÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ö¤·¤ã¤ê£±£°ËçÆþ¡¡ÀÇ¹þ£¹£·£²±ß
¤³¤Ö¤·¤ã¤ê£²£°ËçÆþ¡¡ÀÇ¹þ£±¡¤£¹£´£´±ß
¢£¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¤³¤Ö¤·¤ã¤ê
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡§£±Ëç¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ£¸£·±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê£¸£°±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£°ËçÆþ¡¡ÀÇ¹þ£¹£·£²±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê£¹£°£°±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°ËçÆþ¡¡ÀÇ¹þ£±¡¤£¹£´£´±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê£±¡¤£¸£°£°±ß¡Ë
¡¦ÈÎÇä³«»Ï¡§£²£°£²£µÇ¯£´·î£±Æü
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§£±.¸Þ´¶ ËÌÉÍËÜ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»¡¡¡¡½ê¡¡¢©541-0042¡¡¢©541-0042¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èº£¶¶2-1-1¡¡¿·°æ¥Ó¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡§00～19¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¸Þ´¶ ¹âÅç²°ÂçºåÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»¡¡¡¡½ê¡¡¢©542-8510¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5ÃúÌÜ1-5 Âçºå¹âÅç²° ÃÏ²¼1³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡§00～20¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.¸Þ´¶ ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»¡¡¡¡½ê¡¡¢©600-8520¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52 µþÅÔ¹âÅç²° ÃÏ²¼1³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡§00～20¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.¸Þ´¶ ¹âÅç²°ÀôËÌÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»¡¡¡¡½ê¡¡¢©590-0115¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶èÃã»³Âæ1-3-1 ÀôËÌ¹âÅç²° 1³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡§00～19¡§00
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ.¸Þ´¶ ÃæÇ·Åç¥À¥¤¥Ó¥ëÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»¡¡¡¡½ê¡¡¢©530-6101¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç3-3-23¡¡ÃæÇ·Åç¥À¥¤¥Ó¥ë1³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡§00～18¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅÚÆü½Ë¤ÏÄêµÙÆü¤Ç¤¹
¢¨£²£°£²£µÇ¯£´·î£±£³Æü¤«¤é£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë¤Æ¤³¤Ö¤·¤ã¤ê£±£°ËçÆþ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊºÙ¤«¤Ê¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡