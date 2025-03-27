SUZU GROUP¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¥¸¥ã¥à ¿À³ÚÆîÈÚ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ù¤¬¡Ö°ìÂ¼°ïÉÊÂç¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡ÔÂç¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ
¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëSUZU GROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ¾¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö°ìÂ¼°ïÉÊÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò³«È¯¾¦ÉÊ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¥¸¥ã¥à ¿À³ÚÆîÈÚ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ù¤¬¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÔÂç¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾Þ¤Ï¡¢ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¤ÎÆÃ»º²Ã¹©ÉÊ¾Ò²ð¥³ー¥Êー¡Ö°ìÂ¼°ïÉÊ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤ËÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î´óÍ¿¤¬¹â¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2004Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ï21²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¡È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡É¡£ÊÆÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ
2016Ç¯¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£¸½ºß¤Ç¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â´Þ¤á¤Æ6¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÊÆ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤äÅÁÅýÌîºÚ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡ÖÄ¹²¬ÌîºÚ¤Î¾ÃÈñ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¤ä¾®ÇþÀ½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¡£
Ä¹²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤ªÊÆ¤ÈÃÏ°è¤Î¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤àÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤é¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤·¤¿¥·¥êー¥º¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤â¡¢¡ØÀ¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¡¢ÃÏ°è¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¡¢¿Æ¤È»Ò¤ò·ë¤Ö¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÌîºÚ¡Ö¿À³ÚÆîÈÚ¡×
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¡¦µì»³¸Å»ÖÂ¼¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ëÅÁÅýÌîºÚ¡Ö¿À³ÚÆîÈÚ¡Ê¤è¤ß¡§¤«¤°¤é¤Ê¤ó¤Ð¤ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬Ç½ÌÌ¤Î¡Ö¿À³Ú¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åâ¿É»Ò¤Î°ì¼ï¤Ç¤â¤¢¤ë¿À³ÚÆîÈÚ¤Ï¡¢¼ï¤È¥ï¥¿¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¯¡¢Ä´ÍýÃæ¤ËÌÜ¤ä»ØÀè¤¬¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æù¸ü¤Ê¼Â¤ÎÉôÊ¬¤Ï´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿É¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
µì»³¸Å»ÖÂ¼¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢ÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢À¶¤é¤«¤Ê¿å¤È»³´ÖÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢»ÔÆâ¤Ç¤â¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ê¾ì½ê¡£¤³¤Î¿É¤µ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢»³¸Å»Ö¤Î´Ä¶¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿À³ÚÆîÈÚ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÃÏ°è¤¬°é¤Æ¤¿°ïÉÊ¡É¤Ç¤¹¡£
¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿À³ÚÆîÈÚÌ£Á¹¡Ù¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¸Å¤¯¤«¤éÃÏ°è¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÌîºÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ª¤à¤¹¤Ó¥¸¥ã¥à ¿À³ÚÆîÈÚ¤Ë¤ó¤Ë¤¯
¤³¤í¤Ã¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤È¥Íー¥ß¥ó¥°¤«¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÉ÷¤ËÄ´Íý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿À³ÚÆîÈÚ¤ò¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇßÖ¤á¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿É¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤â´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¿À³ÚÆîÈÚ¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µ¤òÅº¤¨¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¿·³ã¤ÎÌ£¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊSUZU365 Onlineshop¡Ë
https://suzu365.shop/products/omusubi-jam-kagura-nanban-garlic
¢§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÊThe SUZUTIMES@note¡Ë
https://note.com/suzugroup_inc/n/ne163f2d21743
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ÃÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤ò¡È¤ª¤¤¤·¤¯¡ÉÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¥¸¥ã¥à¡×¥·¥êー¥º¤Î²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¥¸¥ã¥à¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¤ò´Þ¤á¤Æ6¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿À³ÚÆîÈÚ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºèÆ¦¥ª¥êー¥Ö(https://suzu365.shop/products/omusubi-jam-sakanamame-olive)¤ä¸¼ÊÆ¥È¥Þ¥ÈÌ£Á¹(https://suzu365.shop/products/omusubi-jam-genmai-tomato-miso)¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¿©ºà¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÅÉ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ä¤ªÊÛÅö¡¢¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤¥·ー¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ :
https://suzu365.shop/collections/oj_series
¤Þ¤¿SUZU GROUP¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î¿©¤äÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÌ²¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿©ºà¤ò¡¢¸½Âå¤Ë¹ç¤¦·Á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢SNS¤änote¤Ç¤ÎÈ¯¿®¶¯²½¤Î¤Û¤«¡¢¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·³ã¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§SUZU GROUP¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://suzugroup.com
SUZU GROUP¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò ¼÷¡¹Âí¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Î¡È¶¿ÅÚ¡É¤¬Èþ²½¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯
Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤é¤Ï±ó¤¤²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
º£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀè¿Í¤«¤é¤ÎÃÎ·Ã¡£
¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¡È¶¿ÅÚ¡É¤ò¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë
¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ
ÃÏ°è½Û´Ä¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
SUZU GROUP
¢©940-0012¡¡¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô²¼¡¹¾ò1-126
Tel¡§0258-24-8677¡ÊSUZU365¡Ë
Mail¡§kaori@suzugroup.com¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡§À§»Þ¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://suzugroup.com/