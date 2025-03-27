ÄÉ²ÃÍý»ö¾µÇ§¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡ÊÍý»öÄ¹¡¨²ÃÃÏË®É§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿2024Ç¯ÅÙÄê´ü¼Ò°÷Áí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î4Ì¾¤¬¿·¤¿¤ËÍý»ö¤ËÄÉ²Ã¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁý°÷¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÍý»ö²ñÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼¿·Íý»ö½¢Ç¤¼Ô
¹â²¬ Î¼´² »á¡Ê47ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
Ï»ËÜÌÚ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½
¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¤ª¤¤Ê¤ï¡×¤Ç¤Î6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¹â²¬»á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢JET¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¹¥¿ー¥º¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶¿å ÍµÊå »á¡Ê43ºÐ¡¦°¦É²¸©¡Ë
¥ô¥§¥í¥ê¥¢¥ó¾¾»³ ´ÆÆÄ
¹ñÆâ³°¤ÇÁª¼ê¡¦¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢ËÜÇ¯¤è¤êÆüËÜ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡ÊJCF¡Ë¤Î¥íー¥É¥ìー¥¹¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å»á¤Ë¤Ï¡¢JBCF¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¶¯²½¡¦°éÀ®¡¦ÉáµÚ¡×¤Î¤¦¤ÁÆÃ¤Ë¡Ö¶¯²½¡¦°éÀ®¡×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÏÀÐ Ã£Ìé »á¡Ê55ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ »öÌ³¶ÉÄ¹
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¿³È½¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤ì¤¿ÎÏÀÐ»á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥±¿±ÄÌÌ¤Ç¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ È»¿Í »á¡Ê35ºÐ¡¦ÆàÎÉ¸©¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒZYTECO SPORTS ÂåÉ½
¥¢¥¸¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡¢UCI2.2¥¹¥Æー¥¸Í¥¾¡¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¡¢²¤½£¤Ç¤Î³èÆ°·Ð¸³¤â»ý¤ÄµÈÅÄ»á¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤È»ëÌî¤ò³è¤«¤·¤¿Éý¹¤¤³èÆ°¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Íý»öÄ¹¡¦²ÃÃÏ¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤âJBCFÅÐÏ¿Áª¼ê¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ »öÌ³¶É
info@jbcf.or.jp