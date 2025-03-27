¡Ú6³ä°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤¬Çº¤à¡Û¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤ÎÉÑÅÙ¤È¼ê´Ö¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤È¤Ï¡©
»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤ËÇº¤à½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢½èÍý¤òÂÕ¤Ã¤Æº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Î¡Ö¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://eminal-clinic.jp/lp01/?refmedia=11073)¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë20～30Âå¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤ÎÉÑÅÙ¤ÏÌó4³ä¤¬½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¤È¹âÉÑÅÙ¤Ë
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥«¥ß¥½¥ê¡Ê49.8¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¡Ê28.7¡ó¡Ë¡Ù¡ØÌÓÈ´¤¡Ê23.3¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ø¥«¥ß¥½¥ê¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ê50.7¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤¹¤°¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤Æ¼«¸Ê½èÍý¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ê31.3¡ó¡Ë¡Ù¡Ø»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ½èÍý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ê26.9¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡È¼ê´Ö¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÑÅÙ¤Î¹â¤µ¤ä»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØËèÆü¡Ê4.1%¡Ë¡Ù
¡Ø2～3Æü¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ê12.7%¡Ë¡Ù
¡Ø½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ê26.1%¡Ë¡Ù
¡Ø2½µ´Ö¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ê12.9%¡Ë¡Ù
¡Ø·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ê8.5%¡Ë¡Ù
¡Ø½èÍý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ß¡Ê22.8%¡Ë¡Ù
¡Ø¤Û¤È¤ó¤É½èÍý¤·¤Ê¤¤¡Ê12.9%¡Ë¡Ù
½µ1²ó°Ê¾å¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬Ìó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¹âÉÑÅÙ¤Ç¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤ò¹Ô¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÑÈË¤Ë½èÍý¤¹¤ë¿Í¤È¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Î¤ß½èÍý¤¹¤ë¿Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¡¢»þ´Ö¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤ÎÊý¤¬¡Ø²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡Ê24.0¡ó¡Ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡Ê44.7¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤òÂÕ¤Ã¤Æº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê½èÍý¤Î½ÅÍ×À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢6³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡Ø¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡Ê18.3¡ó¡Ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤ä¤äÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡Ê44.8¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥à¥ÀÌÓ¤Ï¼«¸Ê½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¦ÌÓ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ËÄÌ¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤äµÙÆü¤ËÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢9³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡Ø¤È¤Æ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ê48.2¡ó¡Ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤ä¤äÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ê45.4¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥à¥ÀÌÓ¥±¥¢¤ò¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤äµÙÆü¤È¤¤¤Ã¤¿Èæ³ÓÅª»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄÌ¤¨¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ëー¥º¤ÏÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ïª½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÏÓ¡×¤ä¡ÖµÓ¡×¤¬Ã¦ÌÓ¤·¤¿¤¤Éô°Ì¤È¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë
Æ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»þ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤äµÙÆü¤ËÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤ÎÊý¤¬¡Ø¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡Ê30.1¡ó¡Ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤ä¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡Ê36.7¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ø¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¤ä¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡Ö°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ÎÉô°Ì¤ò´õË¾¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÏÓ¡Ê65.0¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØµÓ¡Ê63.1¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¥ï¥¡Ê61.2¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÏª½Ð¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÃ¦ÌÓ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤¯½÷À¤Ë°åÎÅÃ¦ÌÓ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡Ö°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥à¥ÀÌÓ¤Î¼«¸Ê½èÍý¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡Ê72.3¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ä¥ë¥¹¥Ù¤ÎÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡Ê37.1¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¥à¥ÀÌÓ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡Ê35.2¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¼«¸Ê½èÍý¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ê´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸å¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÎÁ¶â¤Î°Â¤µ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¡Ê68.5¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø»Ü½Ñ¤Î¸ú²Ì¡Ê60.4¡ó¡Ë¡Ù¡ØÍ½Ìó¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¡Ê37.2¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤È¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ìó¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛË»¤·¤¤½÷À¤Î¥à¥ÀÌÓ½èÍý»ö¾ð¤È°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ø¤Î´Ø¿´
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤Ë´Ø¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥«¥ß¥½¥ê¤äÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥à¥ÀÌÓ¤Î¼«¸Ê½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢½µ1²ó°Ê¾å½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ìó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ½èÍý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¸Ê½èÍý¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À¤¬¡Ö¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¤òÂÕ¤Ã¤Æº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«¸Ê½èÍý¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À¤¬°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ïª½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÏÓ¤äµÓ¡¢¥ï¥¤Ê¤É¤ÎÉô°Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¼«¸Ê½èÍý¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ä¥ë¥¹¥Ù¤ÎÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥à¥ÀÌÓ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼ç¤ÊÆ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤äµÙÆü¤ËÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤Ï9³ä°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬°åÎÅÃ¦ÌÓ¤òÁª¤ÖºÝ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÁ¶â¤Î°Â¤µ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö»Ü½Ñ¤Î¸ú²Ì¡×¡ÖÍ½Ìó¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¼«¸Ê½èÍý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅê»ñ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍ½Ìó¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤¬¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤Î·è¤á¼ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ¯¤¯½÷À¤Ï¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤òÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¦ÌÓ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
º£²ó¡¢¡ÖÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://eminal-clinic.jp/lp01/?refmedia=11073)¤Ï¡¢¡ÈÄã²Á³Ê¤ÇÄË¤¯¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°åÎÅÃ¦ÌÓ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¥à¥ÀÌÓ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢½÷À¤é¤·¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËºÇÂç¸Â¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢°å»Õ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï½÷ÀÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÎÊý¤Ï¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥á¥ó¥º¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é¤á¤Æ¤Î°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ÏÉÔ°Â¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°åÎÅÃ¦ÌÓ¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡Ê5²ó¡ËÎÁ¶â
Á´¿È+VIO¡§°ì³çÊ§ 49,500±ß¡¿·î¡¹ 1,000±ß¡¿Áí³Û 66,465±ß ¢¨1
Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¡§°ì³çÊ§ 49,500±ß¡¿·î¡¹ 1,000±ß¡¿Áí³Û 66,465±ß ¢¨1
Á´¿È+´é+VIO¡§°ì³çÊ§ 97,900±ß¡¿·î¡¹ 1,700±ß¡¿Áí³Û132,181±ß ¢¨2
Á´¿È+´é¡§°ì³çÊ§ 97,900±ß¡¿·î¡¹ 1,700±ß¡¿Áí³Û132,181±ß ¢¨2
¢¨1¡§°åÎÅ¥íー¥ó¾ÜºÙ¡Ê60²óÊ§¡¢Æ¬¶â6,000±ß¡¢½é²ó1,465±ß¡¢2～60²ó1,000±ß¡¢Áí³Û6,465±ß¡Ë
¢¨2¡§°åÎÅ¥íー¥ó¾ÜºÙ¡Ê¥Üー¥Ê¥¹Ê»ÍÑ60²óÊ§¡¢Æ¬¶â10,000±ß¡¢½é²ó1,881±ß¡¢2～60²ó1,700±ß¡¢¥Üー¥Ê¥¹²Ã»»2,000±ßx10²ó¡¢Áí³Û132,181±ß¡Ë
¢¨½é²ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸ÂÄêÎÁ¶â¤Ç¤¹
¢¨¸ø¼°SNS¤Î¥Õ¥©¥íー¤â¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¢¨Åö¥×¥é¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»Ü½Ñ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó
»Ü½Ñ»þ´Ö¡§Ìó60～90Ê¬¡Ê¥³ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¢¨Éô°Ì¤äÌÓÎÌ¡¦ÌÓ¼Á¤Ë¤è¤ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëã¿ì¡§ÄË¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤Ã¦ÌÓ´ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬¶¯¤¯²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´´õË¾¤Ë¤è¤ê¶É½êËã¿ìºÞ¤ÎÅÉÌô¤òÍÎÁ¤Ç½èÊý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ü½Ñ¸å¤ÎÃí°Õ¡§
¡¦¾È¼Í¸åºÇÄã2½µ´Ö¤Ï¡¢搔¤¤¤¿¤ê»¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ª¼êÆþ¤ìÅöÆü¤ÎÆþÍá¡Ê¥·¥ã¥ïー¤Ï²Ä¡Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢´äÈ×Íá¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¡¢°û¼ò¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»Ü½Ñ1¥ö·îÁ°～»Ü½Ñ¸å2½µ´Ö¤ÏÆü¾Æ¤±¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦È©¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¡¢ÊÝ¼¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥¹¥¯¡§¾È¼ÍÄ¾¸å¡¢ÀÖ¤ß¤äÇ®´¶¡¢áÚ¤ß¡¢ÄË¤ß¡¢´¥Áç¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¿ô½µ´Ö¤Ç¾Ã¼º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ì¤Ë¡¢ÌÓÇ¹±ê¤ä¿§ÁÇÄÀÃå¡¢¿§ÁÇÃ¦¿§¡¢Èî¸üÀáíº¯¡¢¹Å¡¦ÁýÌÓ²½¡¢Æü¸÷¤Î»É·ã¤Ë¤è¤ë¹ÈÈÃ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ê°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥¨¥ß¥Ê¥ë¡Ë¡§https://eminal-clinic.jp/
¢£TEL¡§0120-133-786
Ä´ºº³µÍ×¡§¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,003¿Í
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë20～30Âå¤Î½÷À¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://eminal-clinic.jp/)
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
¢¨¤³¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¡¢¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¦¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥×¥é¥ó¤äÎÁ¶â¡¢»Ü½ÑÆâÍÆ¤ä¸ú²Ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°úÍÑ¸µ¤¬¡ÖPRIZMA¥ê¥µー¥ÁÄ´ºº¡×¡Ö¥¨¥ß¥Ê¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎµºÜ
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://eminal-clinic.jp/