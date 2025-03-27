ÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ëÊÌ´Û µì¸æÍÑÅ¡µÆ²ÚÁñ¤Ç¡ÖÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
¡¡¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¤ÎÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò/¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®µÜ¥Î²¼359/ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ °ÂÆ£ ¾¼)¤Ç¤ÏÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®µÜ¥Î²¼ 359/¼èÄùÌòÁí»ÙÇÛ¿Í ÈÓÅÄ·Ä¡Ë¤Îµì¸æÍÑÅ¡µÆ²ÚÁñ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÏÂ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ö»þ¤ÎÃê¡Ê¤Ò¡Ë¤½Ð¤·ÀéÂåÈ¢ -»Íµ¨ºÌ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー-¡×¤ò2025Ç¯4·î£±Æü(²Ð)¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÛÌó120Ç¯¤Î½ãÏÂÉ÷·úÃÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¨Àá¤ÎÏÂ²Û»Ò¤äËõÃã¤äÆüËÜÃã¤ò³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»þ¤ÎÃê¤½Ð¤·ÀéÂåÈ¢ »Íµ¨ºÌ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤Ï¡¢»°ÃÊ¤ÎÃê¡Ê¤Ò¡Ë¤½Ð¤··¿¤ÎÌÚÈ¢¤Ë¤Ï½Ü¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¤ÎÏÂÍÎÀÞÃï¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤Î´ï¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂ¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¾å¼Á¤ÊÆüËÜÃã¤ä¹ÈÃã¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ²È²°¤Î¼ñ¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Í×Í½Ìó
µì¸æÍÑÅ¡¡¡µÆ²ÚÁñ :
https://www.fujiyahotel.jp/meal/kikkaso/index.html
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.tablecheck.com/fujiyahotel-kikkaso/reserve?menu_items%5B%5D=67d8f93f982dca5fa439e4a5&_gl=1*1idj9xf*_ga*MTgyOTM0MDA1Mi4xNzQyOTU0NzIx*_ga_15X1YHQC6G*MTc0Mjk1NDcyMS4xLjAuMTc0Mjk1NDcyMS42MC4wLjA.
µì¸æÍÑÅ¡ µÆ²ÚÁñ ¡Ö»þ¤ÎÃê¤½Ð¤·ÀéÂåÈ¢ - »Íµ¨ºÌ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー -¡×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/82_1_9d3305bcad62ee0da023be270468c1c9.jpg ]
µì¸æÍÑÅ¡ µÆ²ÚÁñ
¡¡ÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊÌ´Û¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë³Ê¼°¹â¤¤ÆüËÜ·úÃÛ¤Î·úÊª¡£ÌÀ¼£28Ç¯¤Ë¹Ä¼¼¤ÎµÜ¥Î²¼¸æÍÑÅ¡¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¾¼ÏÂ9Ç¯¤«¤é¹â¾¾µÜÅÂ²¼ÊÌÅ¡¤Ç¤·¤¿¤¬¾¼ÏÂ21Ç¯Åö¼Ò¤Ë²¼»ò¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ãÏÂÉ÷¤Î¿ô´ó²°Â¤¤ê¤ÈÈþ¤·¤¤Äí±à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²ñÀÊÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£Îò»Ë¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÆ²ÚÁñ¡¡³°´Ñ
¸æºÂ½ê