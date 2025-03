株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:金大廈)は、映画「ベテラン 凶悪犯罪捜査班」が2025年4月11日(金)に公開されることを記念し、辛ラーメンとコラボレーションしたSNSキャンペーンを3月28日(金)~4月3日(木)に開催します。同作品は、韓国で観客動員数5週連続第1位、750万人が熱狂したメガヒットのクライムアクション映画です。劇中に主演のファン・ジョンミンが辛ラーメンを食べるシーンが登場することから、今回コラボキャンペーンを実施することとなりました。当キャンペーンでは、辛ラーメン公式Instagram・Xでご応募いただいた方から抽選で合計20組40名様に映画ペアチケットと辛ラーメンシリーズ製品詰め合わせが当たります。

映画「ベテラン 凶悪犯罪捜査班」公式サイト:https://veteran-movie.com/index.html(https://veteran-movie.com/index.html)

映画「ベテラン 凶悪犯罪捜査班」公開記念SNSキャンペーン募集要項

◆応募期間

2025年3月28日(金)12:00~4月3日(木)23:59

◆賞品

映画「ベテラン 凶悪犯罪捜査班」ペアチケット(ムビチケ前売券[オンライン])&辛ラーメン

シリーズ製品詰め合わせ(計10点程度)をセットでプレゼント

※賞品のお届けは4月中を予定しています。

◆当選者数

合計20組40名様(Instagram・X 各10組20名様ずつ)

※当選者にはキャンペーン終了後に辛ラーメン公式Instagram・Xアカウント

よりダイレクトメッセージ(DM)にてご連絡いたします。当選発表はこちらを

もってかえさせていただきます。

◆応募方法

(1)辛ラーメン公式Instagram(@nongshimjapan)をフォローする

辛ラーメン公式Instagram:https://www.instagram.com/nongshimjapan/

(2) 辛ラーメン公式Instagramのキャンペーン投稿(3/28 [金] 12:00投稿予定)にいいねする

(1)辛ラーメン公式X(@shinramen_app)をフォローする

辛ラーメン公式X:https://x.com/shinramen_app

(2) 辛ラーメン公式Xのキャンペーン投稿(3/28 [金] 12:00投稿予定)をリポストする

◆抽選対象者

以下全ての条件を満たしている方

・応募アカウント(Instagram・X)を公開設定にしている方

・上記の応募方法をご実施いただいている方

※抽選対象は抽選時点でのフォロワー様に限ります。

その他、本キャンペーンの応募規約・注意事項等、詳細についてはキャンペーン投稿をご確認ください。

映画「ベテラン 凶悪犯罪捜査班」概要

(C)2024 CJ ENM Co., Ltd., Filmmakers R&K ALL RIGHTS RESERVED

【作品情報】

監督:リュ・スンワン

出演:ファン・ジョンミン、チョン・ヘイン、アン・ボヒョン、オ・ダルス、チャン・ユンジュ、

オ・デファン、キム・シフ、シン・スンファン

配給:KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス

公開日:4月11日(金)全国ロードショー

公式サイト:https://veteran-movie.com/index.html

【予告動画】

本予告

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=wLP1UH_2UZA ]

30秒予告

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IPmhHGDBL3I ]

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名:株式会社農心ジャパン

所在地:東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長:金大廈

創設:2002年1月8日

事業内容:韓国食品の輸入販売

会社HP:https://www.nongshim.co.jp/