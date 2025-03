¥­¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡ß¥¤¡¦¥æ¥è¥ó¼ç±é¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤òU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê

株式会社 U-NEXT

U-NEXT」は、2025年4月16日(水)より韓国ドラマ『むやみに接してくれ』を独占配信いたします。

『むやみに接してくれ』は、仁義礼智(人を思いやり、優しさをもって接し、己の欲望を抑えて慈悲の心で万人を愛す)を備えた鉄壁男子と、むやみに扱われる人生に疲れた女性が描くディフェンス・ロマンティックコメディです。

朝鮮時代の伝統を現代でも守り続ける朝鮮特別自治区「ソンサン村」の後継者であり、骨の髄まで儒教が染みついた礼儀正しい男性、シン・ユンボクを『暗行御史<アメンオサ>~朝鮮秘密捜査団~』でも主演を務めたキム・ミョンスが演じます。

そんなユンボクにかつて絵を教えた師であり、デザイナーの夢を諦めずに働きながら、会社からも恋人からもむやみに扱われる人生に疲労しているキム・ホンド役には『インサイダー』や『君のせいで何もできない!』で知られるイ・ユヨンが抜擢されました。

ある日、恋人の浮気現場を目撃して傷心のホンドの前に、韓服姿のユンボクが突如として現れ-。

礼節を重んじる鉄壁男子ユンボクと人生に疲れながらも前を向くホンドが織りなす、心温まるロマンティックコメディにご期待ください。

U-NEXTでは本作を4月16日(水)12時より独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『むやみに接してくれ』<全16話>

原題:함부로 대해줘

製作国:韓国

製作年:2024年

配信情報:U-NEXT/各440円(税込)・3日間(独占配信)

配信開始日:2025年4月16日(水)12:00

【スタッフ】

監督:チャン・ヤンホ

【キャスト】

エル(キム・ミョンス)、イ・ユヨン、ペ・ジョンオク、ソヌ・ジェドク、パク・ウンソク ほか

【ストーリー】

伝統的な生活を残すソンサン村出身のシン・ユンボクは、韓国の文化財を密かに守る存在。ある日、ソウルへ調査に向かった彼は、恩師キム・ホンドに再会する。失恋に傷ついたホンドは、ユンボクの優しさにときめくが、彼は朝鮮時代の貴族のような対応で…!?

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

