¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡ß¥¤¡¦¥æ¥è¥ó¼ç±é¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤òU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê
U-NEXT¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ï¡¢¿ÎµÁÎéÃÒ¡Ê¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¡¢¸Ê¤ÎÍßË¾¤òÍÞ¤¨¤Æ»üÈá¤Î¿´¤ÇËü¿Í¤ò°¦¤¹¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿Å´ÊÉÃË»Ò¤È¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤ËÈè¤ì¤¿½÷À¤¬ÉÁ¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
Ä«Á¯»þÂå¤ÎÅÁÅý¤ò¸½Âå¤Ç¤â¼é¤êÂ³¤±¤ëÄ«Á¯ÆÃÊÌ¼«¼£¶è¡Ö¥½¥ó¥µ¥óÂ¼¡×¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç¼ô¶µ¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿Îéµ·Àµ¤·¤¤ÃËÀ¡¢¥·¥ó¡¦¥æ¥ó¥Ü¥¯¤ò¡Ø°Å¹Ô¸æ»Ë¡ã¥¢¥á¥ó¥ª¥µ¡ä～Ä«Á¯ÈëÌ©ÁÜººÃÄ～¡Ù¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥æ¥ó¥Ü¥¯¤Ë¤«¤Ä¤Æ³¨¤ò¶µ¤¨¤¿»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤º¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤âÎø¿Í¤«¤é¤â¤à¤ä¤ß¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤ËÈèÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥Û¥ó¥ÉÌò¤Ë¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¡Ù¤ä¡Ø·¯¤Î¤»¤¤¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¡¦¥æ¥è¥ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Îø¿Í¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤Æ½ý¿´¤Î¥Û¥ó¥É¤ÎÁ°¤Ë¡¢´ÚÉþ»Ñ¤Î¥æ¥ó¥Ü¥¯¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì-¡£
ÎéÀá¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÅ´ÊÉÃË»Ò¥æ¥ó¥Ü¥¯¤È¿ÍÀ¸¤ËÈè¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¥Û¥ó¥É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
U-NEXT¤Ç¤ÏËÜºî¤ò4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êÆÈÀê¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡ãÁ´16ÏÃ¡ä
¸¶Âê¡§함부로 대해줘
À½ºî¹ñ¡§´Ú¹ñ
À½ºîÇ¯¡§2024Ç¯
ÇÛ¿®¾ðÊó¡§U-NEXT¡¿³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦3Æü´Ö¡ÊÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë12:00
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥ä¥ó¥Û
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¨¥ë¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡Ë¡¢¥¤¡¦¥æ¥è¥ó¡¢¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥¯¡¢¥½¥Ì¡¦¥¸¥§¥É¥¯¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥½¥¯¡¡¤Û¤«
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
ÅÁÅýÅª¤ÊÀ¸³è¤ò»Ä¤¹¥½¥ó¥µ¥óÂ¼½Ð¿È¤Î¥·¥ó¡¦¥æ¥ó¥Ü¥¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâ¤òÌ©¤«¤Ë¼é¤ëÂ¸ºß¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥½¥¦¥ë¤ØÄ´ºº¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢²¸»Õ¥¥à¡¦¥Û¥ó¥É¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¼ºÎø¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¥Û¥ó¥É¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Ü¥¯¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤È¤¤á¤¯¤¬¡¢Èà¤ÏÄ«Á¯»þÂå¤Îµ®Â²¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡Ä!?
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved
U-NEXT
U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É36ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢114Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE¡§https://square.unext.jp
¢¨GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2024Ç¯12·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£