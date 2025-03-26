¡Ú¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡ÛÅìµþ¥Éー¥à³«ºÅ¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î´ë²è¤ò¤´¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í¡¢°Ê²¼STPR)¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¤¬Åìµþ¥Éー¥à¡¦¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¡ØSTPR Faily Festival!!¡Ù(ÄÌ¾Î¡§¤¹¤È¤Õ¤§¤¹)¤ÎÅìµþ¥Éー¥à³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¼Â»Ü¤¹¤ë´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ¥Éー¥à³«ºÅ¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î´ë²è³µÍ×
£±¡¥Åìµþ¥Éー¥à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È
£±.¾ìÆâÇäÅ¹¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯È¯Çä¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£².Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤Ç1,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
£³.Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ FOOD STADIUM TOKYOÆâ¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢STPR½êÂ°¥°¥ëー¥×¤ÎMV¤òO.A.¡ª
£²¡¥Åìµþ¥Éー¥à¼þÊÕ¤Î°ìÉô°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò·Ç½Ð¡ª
£³¡¥¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÅìµþ¥Éー¥à¼þÊÕ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ÇÈÎÇä¡ª
¢¨4·î2ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê STPR¥Õ¥¡¥ß¥êー¿·Ê¹¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²è¾ÜºÙ
£±¡¥Åìµþ¥Éー¥à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È
£±.¾ìÆâÇäÅ¹¤Ç¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¡ª¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
― ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー ―
¤¹¤È¤×¤ê¡¦¡¦¡¦¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯
Knight A - µ³»ÎA -¡¦¡¦¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥êー¥³ー¥é
AMPTAKxCOLORS¡¦¡¦¡¦¥Þ¥ó¥´ー¥½ー¥À
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡¦¡¦¡¦¥ì¥â¥ó¥¸¥åー¥¹
¢¨³Æ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î2Æü(¿å)～3Æü(ÌÚ)¡¡³«¾ì～³«±é¤Þ¤Ç
ÇäÅ¹¡§¸åÆüÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£².Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ØSTPR Family¤Î¥°¥Ã¥º¡Ùor¡Ø¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¡Ù¡õ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¡ØSTPR Family Festival!! in Åìµþ¥Éー¥à ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î2Æü(¿å)～3Æü(ÌÚ)
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§È¢½®/²Ö¤È¤´¤Ï¤ó¤È¥¯¥êー¥à¥½ー¥À ¤Ê¤®¤µ¿©Æ²/TOKYO KAKI STAND/DANNY CHURROS TOKYO/GENUINEBURGER/POKE BOWL CLUB TOKYO/¥Ð¥¤¥í¥ó¥Ù¥¤¥ßー¥È¥Ñ¥¤/¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¥¢/¥«¥Õ¥§ ¥¢¥ê¥¢/SCHMATZ/»³ËÜ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¡Mea£ô£Â£á£ì£ì and Wine/¥¿¥¤ÎÁÍý¥À¥ª¥¿¥¤/DUMBO Doughnut and Coffee/¥Þ¥ê¥ª¥ó¥¯¥ìー¥×(Hi!EVERYVALLEYÅ¹)/¥¢¥Ë¥¿¥Ã¥Á(CAPPY cafe)
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤«¤Ä1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.Åìµþ¥Éー¥à FOOD STADIUM TOKYOÆâ¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢STPR½êÂ°¥°¥ëー¥×¤ÎMV¤òO.A.¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§4·î2Æü(¿å)～3Æü(ÌÚ)¡¡11¡§00～18¡§00
£²¡¥Åìµþ¥Éー¥à¼þÊÕ¤Î°ìÉô°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò·Ç½Ð¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î2Æü(¿å)～3Æü(ÌÚ)
¼Â·Ç½ÐÅ¹ÊÞ¡§
¢¤¤È Triangle / HEBANCHON(¤Ø¥Ð¥ó¥Á¥ç¥ó) / ¥Ö¥©¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ª ËÜ¶¿Å¹/ Dear petimell / Plus1 coffee / panda
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¤ÏÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å¹ÊÞ¤ÏÄÌ¾ï±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÅìµþ¥Éー¥à¼þÊÕ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ÇÈÎÇä¡ª
¢§¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¡¿åÆ»¶¶±ØÀ¾¸ýÅ¹¡¡¢©101-0061 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®2-20-4 È¬ÌÚ¥Ó¥ë
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¡¿åÆ»¶¶±ØÅì¸ýÅ¹¡¡¢©101-0061 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®2-9-18
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¡¿åÆ»¶¶À¾ÄÌ¤êÅ¹¡¡¢©101-0061 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3-7-1 ¿åÆ»¶¶¥Õ¥í¥ó¥È 1F
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¡Ê¸µþ½ÕÆüÇò»³ÄÌ¤êÅ¹¡¡¢©112-0002 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀî1-5-1
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦¥°¥Ã¥º¤ª¤è¤Ó¿·Ê¹¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤ª¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ (Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)
¡¦STPR Family Festival!! ¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡\500
¡¦STPR Family Festival!! ¥é¥ó¥À¥à¥Û¥í¥°¥é¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡¡\500
¡¦STPR Family Festival!! ¥é¥ó¥À¥à¥«ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡\500
¡¦STPR Family Festival!! ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¡\3,000
¡¦STPR Family Festival!! ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡\500
¡¦STPR Family Festival!! ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(¤¹¤È¤×¤ê)¡¡\500
¡¦¤¹¤È¤×¤ê ¤¤¤Á¤´¥ê¥Ü¥ó¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡¡\4,000
¡¦Knight A "A"ce in heart ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡¡\4,000
¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥È(AllVIN ver.) ¡¡\2,900
°Ê²¼¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¤ß¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦STPR Family Festival!! ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡\900
¡¦STPR Family Festival!! ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¡¡\1,500
¡¦STPR Family Festival!! ¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡¡\6,600
¢¨ 2025Ç¯4·î2Æü(¿å)È¯Çä¤Î¡ÖSTPR ¥Õ¥¡¥ß¥êー¿·Ê¹¡×(¥¹¥Ý¥Ë¥Á)¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ØSTPR Family Festival!!¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ2Æü´Ö(2025Ç¯4·î2Æü(¿å)～3Æü(ÌÚ))¡¢¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ë¤Æ3Æü´Ö(2025Ç¯4·î4Æü(¶â)～6Æü(Æü))¡¢¹ç·×5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ëSTPR»Ë¾å½é¤«¤ÄºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡ÖKnight A - µ³»ÎA -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é -Meteorites -¡×¤Ê¤ÉSTPR½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¤¬Á´Æü½Ð±é¤·¡¢»þ¤Ë¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢MUSIC FES¤È5Æü´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø±éÆâÍÆ¤Ç¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥²ー¥à¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ÉËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³Ú¤·¤¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê£µÆü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://fes.stpr.com/2025/
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡ØSTPR Family Festival!!¡Ù
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Åìµþ¥Éー¥à¡¡¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61
¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¡¡¢©359-1153 ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¾å»³¸ý2135
¢ãÅìµþ¥Éー¥à¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¢ä
¡üDAY1¡¡-MUSIC FES¡ª
¡ØSTAR to STPR ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù
2025Ç¯4·î2Æü(¿å)¡¡³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡üDAY2¡¡-MUSIC FES¡ª
¡ØSTREAM¡§CONNECTING WORLDS¡Ù
2025Ç¯4·î3Æü(ÌÚ)¡¡³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¢ã¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¡Êºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡Ë¢ä
¡üDAY3¡¡-SPORTS
¡ØSTORM of CHAMPIONS¡Ù
2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¡¡³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡üDAY4¡¡-GAME
¡ØSUPER GAMERS SHOWDOWN¡Ù
2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì13:00 / ³«±é15:00
¡üFINAL -FINAL
¡ØSUPERNOVA STAGE¡Ù
2025Ç¯4·î6Æü(Æü)¡¡³«¾ì14:00 / ³«±é16:00
¡Ú´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Û¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£(¤¹¤È¤×¤ê)
¢¨¡È¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡É¤Ï´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ð±é¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£STPR½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー Profile
¤¹¤È¤×¤ê¡¡¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£ / ¤³¤í¤ó / è½¸¤ / ¤ë¤¥¤È / ¤µ¤È¤ß / ¥¸¥§¥ë
Knight A - µ³»ÎA - ¡¡¤·¤æ¤ó / ¤Ð¤¡¤¦ / ¤Æ¤ë¤È¤¯¤ó
AMPTAKxCOLORS¡¡º¸¾å¤«¤é ¤Á¤°¤µ¤¯¤ó / ¤¢¤Ã¤È¡¡/ ¤±¤Á¤ã/º¸²¼¤«¤é ¤¢¤Ã¤ー / ¤Þ¤¼ÂÀ / ¤×¤ê¤Ã¤Ä/
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - ¡¡¿´²» / ¥í¥¼ / Lapis / ¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥· / ¤ß¤«¤µ¤¯¤ó / ÌÀÍë¤é¤¤¤È
SneakerStep¡¡¤À¤¤¤¤ê/¤ä¤Ê¤È/¤Ë¤·¤/¤é¤ª/¤¿¤Á¤Ð¤Ê/¤æ¤¿¤¯¤ó/¤ª¤µ¤Ç¤¤
¤¹¤È¤×¤ê
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://strawberryprince.stpr.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/StPri_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/
Knight A - µ³»ÎA -
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈÅù¤Î¥Í¥Ã¥È³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Î¤ä¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¡ÈÀ¼¡É¤òÉð´ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://knight-a.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/Knight_A_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Knight_A_info
AMPTAKxCOLORS
¥²ー¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMRÂæ»ì¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦6¿Í(¤¢¤Ã¤¤£ / ¤Þ¤¼ÂÀ / ¤×¤ê¤Ã¤Ä / ¤Á¤°¤µ¤¯¤ó / ¤¢¤Ã¤È / ¤±¤Á¤ã)¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä¶Â¿ºÍ2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amptak-colors.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ampxtak
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -
2024Ç¯8·î10Æü¤ËSTPR¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¿´²»¡¢¥í¥¼¡¢Lapis¡¢¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥·¡¢¤ß¤«¤µ¤¯¤ó¡¢ÌÀÍë¤é¤¤¤È¤Ë¤è¤ë2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://stprcorp.com/meteorites/
¸ø¼°X¡§https://x.com/mtor_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@mtor_info
SneakerStep
¡ØSneakerStep¡Ù¤Ï¡¢TBSÈÖÁÈ¡ØÁ´ÎÏÄ©Àï!¤¹¤È¤×¤êno¤ê¤ß¤Ã¤È -çõ³Ø±àÊüÁ÷Éô-¡Ù¤È¡ÖSTPR BOYS PROJECT¡×¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿´ë²è¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿STPR½êÂ°¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡£2025Ç¯2·î18Æü¤Ë¥°¥ëー¥×Ì¾¤òÈ¯É½¤·³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤·¤¡×¡Ö¤é¤ª¡×¡Ö¤À¤¤¤¤ê¡×¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡×¡Ö¤æ¤¿¤¯¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ê¤È¡×¡Ö¤ª¤µ¤Ç¤¤¡×¤Î£·Ì¾¡£
¸ø¼°YouTube:¡¡https://youtube.com/@Sneaker_Step
¸ø¼°X¡§https://x.com/Sneaker_Step
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/