【速報】会場の様子をご紹介！日本最大のファッション展示会が東京ビッグサイトにて開幕 ＜3/28(金)まで開催中＞
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、社長：田中岳志）は、2025年3月26日(水)～28日(金)の３日間、東京ビッグサイトにて、第12回 FaW TOKYO（ファッション ワールド 東京） [春] を開催しております。
世界20カ国、550社が出展し、「スポーツ&ウェルネス」「サステナブル」「日本のファッション」「ファッションテック」など注目テーマを扱う企業が集結しています。
会場の様子をWEBで公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TFDkNu09qUE ]
◆取材申込はこちら（報道関係者 専用） >>
https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/press.html(https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr4&utm_medium=mail&utm_source=prtimes)
＊撮影をご希望の方へ
撮影をご希望の方はプレスルームにて撮影用腕章をお受け取りください。
プレスルーム場所＞＞東京ビッグサイト南ホール 南２ホール出入口近く
◆来場登録はこちら（無料）>>
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トレンド、スポーツ×ファッション、異業種コラボレーションなど、全9講演開催!
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プレスルーム場所＞＞東京ビッグサイト 南ホール 南２ホール出入口近く
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※本リリースに記載の国数、出展社数はFaW TOKYO（ファッションワールド東京）の構成展を含めた2025年1月9日時点の最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。
※日本最大の表記に関しては同種の展示会との出展社数・製品面積の比較によるものです。
＜展示会概要＞
第12回 FaW TOKYO(ファッションワールド 東京 ) [春]
公式 HP https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp-vis/faw.html
会 期 2025年3月26日(水)~28日(金) 10:00~17:00
会 場 東京ビッグサイト 南ホール
主 催 RX Japan 株式会社
＜問い合わせ先＞
FaW TOKYO（ファッションワールド東京） 事務局
E-mail : fw.jp@rxglobal.com | TEL : 048-233-9478