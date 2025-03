オトナル、全米各地の音声広告ネットワークを有するKatz Digitalと提携。海外ポッドキャストと音楽ストリーミングサービスへの音声広告配信枠を拡大

株式会社オトナル

株式会社オトナル(本社:東京都中央区/代表取締役 八木太亮、以下、オトナル)は、海外ユーザー向け音声広告メニューとして展開している「Global Audio AD Network(グローバルオーディオアドネットワーク)」の広告枠を拡大します。全米各地の放送局とのネットワークを有するKatz Digital Inc.と提携し、同社が提供するデジタル音声広告枠への広告出稿が可能になります。

米国におけるポッドキャストの広告市場は、2023年に前年比+5%の19.25億ドル(約2,906億円 ※)となり、2026年には約25.62億ドル(約3,867億円)の市場規模となる見込みであるなど*、ポッドキャストはデジタルマーケティングにおける新たなメディアとして注目が集まっています。

オトナルは2024年7月に、海外ポッドキャスト向けアドネットワーク「Global Audio AD Network(グローバルオーディオアドネットワーク)」のサービス開始を発表し、ポッドキャストの利用率が高い諸外国における海外マーケティングや英語話者への広告コミュニケーションを推進してきました。

このたびオトナルは、全米各地の放送局とのネットワークを有するKatz Digital Inc.と提携しました。これにより同社が契約する海外で人気のポッドキャスト番組に加え、インターネットラジオや音楽ストリーミングサービスへの広告出稿ができるようになりました。

米国の月間のポッドキャスト聴取率は47%に達し**、デジタル音声広告は非常にポピュラーなマーケティング施策となっています。

今回、海外の音声メディア向けに「グローバルオーディオアドネットワーク」の広告配信先を大幅に拡充したことで、日本からの効果的な海外マーケティング施策として活用することができます。

*IAB「U.S. Podcast Advertising Revenue Study(May 2024)」より

**Edison Research「The Podcast Consumer 2024」より

※ 換算為替レート=150.95円(2025年3月25日時点 TTM)

「グローバルオーディオアドネットワーク」の特徴

「グローバルオーディオアドネットワーク」には、世界中に月間4億3,000万人以上のリスナーがいます。特徴は以下の通りです。

- コンテンツの完全聴取率は90%(平均)- ユーザーの1週間の利用時間は7時間- ビジネス上の意思決定者の割合が49%- アーリーアダプター層の割合が50%- 米国のストリーミング音声枠の90%をカバー配信形態

■海外向け広告配信

配信ターゲット(例):海外在住の海外番組のリスナー

◯特徴:

・欧米やアジアを含む世界中の30万を超える番組へ広告配信ができる

・エリアや年齢、性別、番組指定などのターゲティングができる



■日本国内向け広告配信

配信ターゲット(例):英語学習の一環として海外番組を聴取している日本人リスナー/国内在住外国人

◯特徴:

・英語番組を中心に目的聴取しているリスナーに訴求できる

・言語学習系の商材と相性が良い



また「グローバルオーディオアドネットワーク」では、ジャンルや聴取層などに応じて広告のターゲティング配信を行うことも可能です。

「グローバルオーディオアドネットワーク」で配信可能なコンテンツとパブリッシャーの例

「グローバルオーディオアドネットワーク」は、下記のようなコンテンツ及びパブリッシャーに出稿が可能です。

■配信可能なコンテンツ(例)

- All Ears English- TED Talks Daily- The Intelligence from The Economist- Today in Focus- FT News Briefing

■出稿可能なパブリッシャー(例)

- The Guardian(ガーディアン)- TED(テッド)- Financial Times(フィナンシャル・タイムズ)- The Telegraph(ザ・テレグラフ)- Warner Bros.(ワーナー・ブラザース)

◯海外向けデジタル音声広告「グローバルオーディオアドネットワーク」

オトナルでは、デジタル音声広告制作&配信に関するソリューションを提供しています。詳細は下記からご覧ください。

https://otonal.co.jp/download-list/global-audio-ad-network_dl

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタル音声広告事業を展開する“デジタル音声広告カンパニー”です。音声ソリューションの開発・提供を通じた国内における音声広告市場の創出をミッションに掲げ、これまで2,000件以上の音声広告プランニング、700件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。



またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局などへのデジタル音声広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/



【株式会社オトナル】

代表取締役:八木 太亮

所在地:東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容:デジタル音声広告の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業



〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社オトナル お問い合わせ先

https://otonal.co.jp/contact