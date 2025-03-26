BLACK TIDE BREWING 合同会社

BLACK TIDE BREWING（2020年に気仙沼にて操業開始した気仙沼初のクラフトビール醸造所）気仙沼商工会議所、（一社）気仙沼地域戦略、気仙沼地域開発(株)の4団体で構成された、Kesennuma Beer Festival実行委員会は、2025年5月24日(土)に気仙沼市内湾エリア「南町海岸公園」で「 Kesennuma Beer Festival 2025 」を開催します。

開催の背景

昨年2024年9月21日(土)、22日(日)の2日間で同実行委員会による「 Kesennuma Oktoberfest 2024 」を開催し、雨にもかかわらずたくさんのお客様にご来場いただき、遠方からのビアファンと地元気仙沼の人たちの新たなコミュニティーができたことを体感できる特別な時間を作ることができました。

そこでKesennuma Beer Festival実行委員会として5回目のイベント「 Kesennuma Beer Festival 2025 」を、5月24日(土)に開催いたします。今回もたくさんのお客様に来場いただき、気仙沼の食や海、人の素晴らしさ、楽しさ、元気を伝えられるよう盛り上げていきたいと思います。

イベントの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128198/table/4_1_f94bc5e2fe1764e161f7d581e666679d.jpg ]

イベント詳細

今回の出店店舗は、クラフトビールは「BLACK TIDE BREWING」、日本酒の酒蔵「男山本店」をはじめ、気仙沼の美味しい食事を楽しめるお店が計15店舗出店いたします。

イベント開催中はステージ上でBLACK TIDE BREWINGのブルワーによるトークセッションや抽選会等を予定しております。

出店店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128198/table/4_2_79a630e70fb92cd5462e411fa4319e38.jpg ][Kesennuma Beer Festival 実行委員会]

TEL：0226-28-9640

MAIL：kesennumabeerfestival@gmail.com

担当：滝 真弥

BLACK TIDE BREWING HP：https://blacktidebrewing.com

[左：BLACK TIDE BREWING ヘッドブルワー James,右:BLACK TIDE BREWING 社長 丹治]BTB インスタ アカウント :https://www.instagram.com/blacktidebrewing/BTB HP :https://blacktidebrewing.comKBF インスタ アカウント :https://www.instagram.com/kesennumabeerfestival/気仙沼さ来てけらいん :https://kesennuma-kanko.jp/kesennumabeerfest2025/