日本のプレミアムな自然と文化体験を提供するプラットフォーム、Kammuiは、日本の環境省のプロジェクトの一環として、地元のガイドと共に創り上げる新しい国立公園体験を発表しました。この節目を記念して、Kammuiは、妙高戸隠連山国立公園と磐梯朝日国立公園をそれぞれ訪れた世界的クリエーター、「MADSAKI」と「イアン・スパルター」を起用し、これらの変幻自在な旅を紹介する一連のショートフィルムをリリースいたしました。

日本の国立公園を海外にむけてクリエイティブに発信

KammuiはMADSAKIとイアン・スパルターを招き、日本の国立公園の変幻自在なエッセンスを探検し、2本の感動的なショートフィルムに収めました。

- MADSAKI in 妙高戸隠連山国立公園:1本目のフィルムは、村上隆が代表を務めるカイカイキキの現代アーティスト、MADSAKIが妙高戸隠連山国立公園の神聖な山々を旅する様子を追ったもの。このフィルムは、妙高戸隠連山国立公園の象徴的な神社や風景、そして都会を拠点に活動する現代アーティストにとっての自然の重要性を浮き彫りにしている。動画はこちら(https://youtu.be/a7f4YubRpBc)(3分15秒)- イアン・スパルター in 磐梯朝日国立公園:2本目の作品は、シリコンバレーの著名なプロダクトデザイナーであって、Netflixのドキュメンタリー「Abstract: The Art of Design」にも登場する、イアン・スパルター氏 をフィーチャーしたもの。このフィルムは、日本の自然の美しさが、デジタル時代においていかに創造性と内省を刺激するかに焦点をあてる。動画はこちら(https://youtu.be/nGGELog8CqQ)(2分59秒)

磐梯朝日国立公園の体験は、ニューヨークを拠点に活動する現代美術アーティスト「トム・サックス」にも注目され、体験されました。完全ガイド付きツアーには、三代目の盆栽工房を訪ねたり、公園内の最も素晴らしい景色をハイキングしたり、プライベート・シェフが地元の最高の食材を使ったディナーを提供する、公園内でグランピングを含む、特別な体験。トム・サックスにこうコメントいただきました:

「(現地ガイドの)ケイとの体験は説明できないくらい人生を変えるものだった。2時間で都会の生活から深い自然の中に誘われた。旅は...美しく、刺激的だった。挑戦的で、新しい自分を発見した。」

これらの特徴的な体験はすべて、Kammuiの磐梯朝日国立公園ツアーの旅程に欠かせないものであり、「カムイ・アドベンチャー」の特徴である、自然、文化とインスピレーションのシームレスな融合を体現しています。

グローバルな旅行者のための革新的な国立公園体験

Kammuiは(合同会社GOTOKUと共に)、日本の豊かな文化遺産と比類ない自然景観を融合させたユニークで没入感のある体験を開発するため、環境省のプロジェクトに専門家として招聘されまし。このプロジェクトは、一般的な旅行日程から離れた日本の地域を探索する新たな機会を創出することで、冒険好きな外国人旅行者を魅了することを目的としています。

これらの没入型の新しい国立公園アドベンチャーは、旅行者と日本の息を呑むような風景や文化遺産を結びつけると同時に、地域社会や地域開発を支援し、日本の自然、歴史、文化の驚異に有意義に関わる比類のない機会を提供することを目指しています。

ハイライト:

- 妙高戸隠連山国立公園: 妙高戸隠連山国立公園:神秘的な戸隠古道の参詣道、神聖な神社、時を超えた歴史的な村での卓越したそば打ち文化。詳細はこちら(https://kammui.com/adventures/togakushi)(英語のみ)- 磐梯朝日国立公園: 磐梯朝日国立公園:印象的な火山地形、感動的な盆栽文化、プライベート・シェフ付きの他にはない豪華なグランピング体験。詳細はこちら(https://kammui.com/adventures/bandai)(英語のみ)

Kammuiについて

Kammui(カムイ)は、自然が持つ変容の力、そして自然が私たちの健康や精神性に与える深い影響を信じています。Kammuiは、日本を代表するガイドやオペレーターとパートナーし、プレミアムなアドベンチャーや自然体験を提供しています。

Kammuiはインバウンド・プレミアム・アドベンチャー・ツーリズムの開発を推進することに関する戦略的提携を日本航空と発表しており、地域社会の活性化と地域開発の向上を目指しています。 カムイは、環境省のプロジェクトの一環として、地元の事業者である株式会社あだたら安達太良・吾妻 自然センターと株式会社戸隠と一緒に、上記の体験とコンテンツをプロデュースしました。



安達太良・吾妻 自然センター:https://www.adatara.jp/

株式会社戸隠:https://www.togakusi.com/

