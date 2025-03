株式会社 ピクルス

2025年3月26日

報道関係各位

株式会社ピクルス

GMOメディア株式会社

SNSやリアルイベントにおけるプレゼントキャンペーン効率化ツール「キャンつく」を運営する株式会社ピクルス(代表取締役:田中 稔 以下、ピクルス)は、2025年4月16日(水)から18日(金)までの3日間にわたり、池袋サンシャインシティ文化会館で開催される販促・企業ギフト・マーケティングの国際的な専門見本市『第71回インターナショナル プレミアムインセンティブショー 春 2025』に初参加します。

初日の4月16日(水)には、会場内の特設ステージで、GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)と共同で、デジタルインセンティブの活用事例と実践方法を紹介する特別講演会を開催します。

ピクルスは、プレゼントキャンペーン効率化ツール「キャンつく」を通じて、SNSやリアルイベントでのプレゼントキャンペーン業務の効率化と成果最大化を支援しています。今回の講演では、そうした取り組みを通じて効果的なマーケティングを実践するためのノウハウや事例を、皆様に広くお伝えします。

【SNSキャンペーンの効率化を実現する「キャンつく」】

昨今のマーケティング業界では、消費者ニーズの多様化やデジタル化の進展に伴い、従来通りの手法だけでは顧客の心を掴むことが難しくなっています。特に情報過多の現在の市場環境において、企業が効果的にブランド認知を拡大し、ユーザーとの接点を創出するためには、SNSを活用した適切なコミュニケーション戦略が重要です。

ピクルスは、SNSキャンペーンツール「キャンつく」を通じて、企業が抱えるSNSマーケティングの課題解決を支援しています。X・Instagram・LINEやリアルイベントにおけるプレゼントキャンペーンの煩雑な作業を自動化するこのツールは、業務負担を大幅に削減し、コストを抑えながらキャンペーン成果の最大化に貢献します。

今回の講演では、マーケティング担当者が新たな施策を検討する際のヒントとなるよう、これまでの成功事例や具体的なノウハウを直接お伝えします。最新のマーケティング手法やトレンドを体感し、それをもとに自社に最適なマーケティング戦略を見つけるきっかけをご提供できればと考えています。

【特別講演会】

ピクルスとGMOメディアが共同開催する特別講演会では最新のSNSやWebマーケティングにおけるトレンドと、デジタルインセンティブの活用事例を中心にご紹介します。企業が抱える「認知拡大の難しさ」や「顧客獲得の課題」を解決するため、インセンティブをテーマに、実際の成功事例をもとにした具体的な施策と、その運用方法について詳しく解説します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2036/table/122_1_4803a1e5a3377863bb576354071a0276.jpg ]

【モデレーター・登壇者について】

■GMOメディア広告メディア事業本部 営業企画部 部長奥山 了輔氏

2015年GMOメディア入社。「アフィタウン byGMO」の広告営業として主にインフラジャンルを担当。

2021年に営業企画部の部長となり、広告代理店事業以外にSaaS事業の立ち上げをミッションとしている。

■GMOメディア広告メディア事業本部 営業企画部 ギフコ事業責任者相沢 優斗氏

2019年GMOメディア入社。アフィリエイト事業にて主に金融/インフラサービスのクライアント営業に従事。

2024年からは「ギフコ byGMO」の責任者として、デジタルギフト×マーケティングを推進。

■ピクルスマーケティング部 Webマーケター&インサイドセールス橋本 健

2022年2月にWebディレクターとしてジョイン。現在はSNSキャンペーンツール「キャンつく」のWebマーケティングに従事。Web改善、ホワイトペーパーの作成、ウェビナー登壇など、幅広いコンテンツ制作を担当。

【「第71回インターナショナル プレミアムインセンティブショー 春 2025」概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2036/table/122_2_ce71b747c3df45a153625a3205ba40cd.jpg ]

【キャンつくについて】(URL:https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/))

「キャンつく」は、SNS(X・Instagram・LINE)やリアルイベントにおける、プレゼントキャンペーン効率化ツールです。

煩雑な作業を自動化、業務負担を大幅削減することで、コストを抑えたキャンペーン成果の最大化が可能となります。

【ピクルスについて】(URL:https://pickles.tv/)

ピクルスは「ポジティブな発信や行動で、可能性を引き出す。」をミッションに掲げるSaaS企業です。主力サービスとして、SNSキャンペーンツール「キャンつく」と診断クラウド「ヨミトル」を提供。「キャンつく」により企業はSNSキャンペーンを簡単に実施でき、消費者のポジティブな情報発信を促進することができます。「ヨミトル」では、診断コンテンツを通じて消費者一人ひとりに合わせた価値ある情報を提供し、ポジティブな行動や発信を生み出すサポートをしています。

【「ギフコ byGMO」について】(URL:https://gifco.gmo.media/(https://gifco.gmo.media/))

「ギフコ byGMO」は、デジタルギフトを活用して新規ユーザーの獲得や既存ユーザーへのインセンティブ施策を支援するギフトキャンペーンツールです。ノーコードで簡単にキャンペーンLPの作成からデジタルギフトの送付まで対応できます。また、特許取得済みのシステム(※1)によりデジタルギフトの仕入れや送付を自動化し、運用の手間を大幅に削減します。これにより、キャンペーン事務局不要で、幅広い企業規模に対応可能です。

(※1)アフィリエイト広告の出稿主が、WEBメディア上において会員基盤やポイント機能がなくても対象者へインセンティブを簡単に付与できるギフト管理システムの特許を取得しています。(特許番号:特許第7288931号)

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-009338/11/ja

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

●株式会社ピクルス

キャンつく事業部

お問い合わせフォーム:https://camtsuku.com/contact(https://camtsuku.com/contact/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250326_gmo)

●GMOメディア株式会社

広告メディア事業本部

TEL:03-5456-2626

E-mail: gifcomorepeatas@gmo.media

【株式会社ピクルス】(URL:https://pickles.tv/(https://pickles.tv/))

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/2036/table/122_3_5ab1ed879c6d2d46bf9737086a883b99.jpg ]

【GMOメディア株式会社】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/2036/table/122_4_14d4c29d65620ce1b6d56e62265496ac.jpg ]

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/2036/table/122_5_3e96de76d1a4b7394d52b2dcb29a3091.jpg ]

