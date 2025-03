株式会社LAND

株式会社LANDは2025年4月1日(火)東京有明アリーナにてZ世代カルチャーを徹底的に深掘りした唯一無二のフェスティバル「Timee presents LANDCON(タイミープレゼンツランドコン)」を開催致します。

現在、Z世代を中心にしたカルチャーが大きな注目を集めています。多様なスタイルがボーダーレスに交わり、新たなトレンドが次々と生まれている。そんな彼らがつくる「参加型カルチャー」の動向は、あらゆる業界に大きな影響を与えています。

LANDCONメインアリーナ出演者

Z 世代カルチャーと聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?

#J-POP #K-POP #インフルエンサー #ダンス #TikTok #カラオケ #ファッション #推し活 ...

SNS の普及によって、これらのカルチャーが自由に混ざり合い、まるでおもちゃ箱のように多様なスタイルが生まれています。どれかひとつを選ぶのではなく、“美味しいところを総取り”する。それが今の時代の楽しみ方なのかもしれません。

そして、Z 世代の大きな特徴は、受け手であると同時に、発信者でもあること。

「参加型コンテンツ」が次々と生まれ、トレンドの波を自ら作り出していく--Z 世代にとって、カルチャーは受動的に楽しむものではなく、自分が主人公となる舞台なのです。Z 世代カルチャーの祭典「Timee presents LANDCON」のメインアリーナ全出演者を発表!

May J.佐藤ノアKCMHAJIN

アーティストライブとしては先行して発表されていたスペシャルヘッドライナーJU-NE、DK from iKON、そしてヘッドライナーの MADEIN、冨岡愛、高嶺のなでしこ、川後陽菜 & YONAKA Band に森ケの日常に加え、新たに追加されたアーティストは 2014 年公開のディズニー映画「アナと雪の女王」の日本版主題歌を担当し記録的な大ヒットで社会現象にもなり同年紅⽩にも出場した歌手 May J. 、清⻯人作詞曲による新曲『一昨日から好き』のリリースが決定した佐藤ノア、日本では milet がカバーした事で有名な韓国で大ヒットしたドラマ「スカイキャッスル」の主題歌「We All Lie」を手掛けた HAJIN、韓国のバラードキングとして韓国で圧倒的な人気を誇る KCM が追加で決定、オープニングアクトには秋元康総合プロデュースのガールズグループ Rain Tree、そして Vivid Tokyo が決定。またファッションショーモデルとしては指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)のメンバーである市原愛弓が追加決定した。

市原愛弓佐々木つくしあみち。三原羽衣

また MC には SNS 総フォローワー750 万人超え、「日本一有名な背中」である銀次郎、そして Z 世代からも絶大な支持を得ているカリスマモデルでありラジオパーソナリティとしても活躍する菅野結以が決定。ジャンルやシーンの垣根を越えて豪華出演者が一堂に会す、一夜限りのスペシャルライブ&ファッションショーをお届けします。世界中のトレンドを一つにまとめた唯一無二のイベント『LANDC ON』を体験しに来て下さい。

銀次郎菅野結以

■LANDCON 詳細

イベント名:Timee presents LANDCON

日程:2025 年 4 月 1 日(火)

会場:東京有明アリーナ 〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1

[メインアリーナ] アーティストライブ、ファッションショー

開場 16:30 開演 18:00 終演:21:30

[サブアリーナ] ブリンクモール

開場 10:00 閉場:18:00

主催:LANDCON 実行委員会 特別協賛:株式会社タイミー

企画:株式会社 LAND 制作:株式会社ニライカ

公式メディア:モデルプレス 後援: J-WAVE

協力: LAND ARCADE / Radio beyond Borders / 推しパス / JOYSOUND / りく・なつ同室避難推進プロジェクト / ABEMA / ZAIKO / FM COCOLO / FM FUKUOKA / 防衛省 / 防衛省・自衛隊 東京地方協力本部 / KAMARQ / 燕三条ジャパン / 株式会社 Suu / T.H.E Production

[アーティストライブ]

JU-NE(iKON)/ DK(iKON) / MADEIN / KCM / HAJIN

May J. / 冨岡愛 / 高嶺のなでしこ / 佐藤ノア / 川後陽菜 & YONAKA Band / ginjiro & Ruu / 森ケの日常

O.A Rain Tree / Vivid Tokyo

[ファッションショー]

なごみ/ MASHIRO(MADEIN) / YESEO(MADEIN) / MiU(MADEIN) / NAGOMI(MADEIN)

SUHYE(MADEIN) / SERINA(MADEIN) /菅野結以 / 佐藤ノア / まいきち / 佐々木つくし

川後陽菜 / 相楽伊織 / 松本ももな(高嶺のなでしこ) / 籾山ひめり(高嶺のなでしこ) / 亜美 / あみち。/綾瀬ことり(Rain Tree) / HARUHO TAMAKI / Miina /こめお /ひろゆき /愛甲ひかり /三原羽衣 / さがすずか / 銀次郎 /森ケの日常の『娘。』(森ケの日常) / くーちゃん(森ケの日常) / 市原愛弓(≒JOY)

チケット:

VVIP 33,000 円 最前列確約シート / VIP 22,000 円 最前ブロック確約シート

S 席 15,000 円 アリーナ席 / A 席 10,000 円 スタンド席

ローソンチケット LANDCON 購入ページ

▶ 国内から: https://l-tike.com/landcon

▶ 海外から: https://l-tike.com/st1/landcon-overseas

LANDCON 公式 HP

https://landcon.jp

LANDCON 公式 SNS

[公式 X]https://x.com/weareland_

[公式 Instagram] https://instagram.com/weareland_

[公式 TikTok]https://www.tiktok.com/@weareland_

[公式 YouTube]https://www.youtube.com/@weareland_

■「LAND」について

2020 年 4 月、クリエィティブディレクターNaoki Wada により設立。国内外のアーティストのクリエィティブディ

レクションを行う一方、2023 年にはグローバルミュージックレーベル LAND MUSIC を設立。Aloe Blacc、

MINAMI、川後陽菜 & YONAKA Band、ANARCHY、MADEIN などリリース。また 2024 年 4 月には"Z 世代

のドキュメンタリーブック"として LAND 独自の視点で、Z 世代が注目するアーティストにフォーカスする TGC

公式マガジン『TOKYO RESDIENT』を発行。現在は東京、ロサンゼルス、ジャカルタを拠点にアジアのカル

チャーのグローバリゼーションをコンセプトに活動している。

