サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ビーコン カードホルダー型 BLE Bluetooth 磁性体防止シート内蔵 1個「400-MMBLEBC8N-1」を発売しました。

掲載ページ

ビーコン カードホルダー型 BLE Bluetooth 磁性体防止シート内蔵 1個

型番：400-MMBLEBC8N-1 販売価格：6,346円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MMBLEBC8N-1

商品説明

本製品は、iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。

携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m～100m程度まで8段階設定が可能です。

電池寿命は数ヶ月～2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。

1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。

磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。

緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。

Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。

本製品のサイズはW90.1×D7×H62mm、 重量は26gです。

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MMBLEBC8N-1

サンワダイレクト楽天市場店

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サンワダイレクトPayPayモール店

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サンワダイレクトau Pay マーケット店

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サンワダイレクトAmazon店

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サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

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※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp



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