送信範囲・電池寿命・緊急信号まで自由設定できる新世代BLEカードホルダーを3月26日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ビーコン カードホルダー型 BLE Bluetooth 磁性体防止シート内蔵 1個「400-MMBLEBC8N-1」を発売しました。
掲載ページ
ビーコン カードホルダー型 BLE Bluetooth 磁性体防止シート内蔵 1個
型番：400-MMBLEBC8N-1 販売価格：6,346円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MMBLEBC8N-1
商品説明
本製品は、iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。
携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m～100m程度まで8段階設定が可能です。
電池寿命は数ヶ月～2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。
1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。
磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。
緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。
Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。
本製品のサイズはW90.1×D7×H62mm、 重量は26gです。
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MMBLEBC8N-1
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※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
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