株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、新刊「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」を2025年2月20日（木）に発売し、売れ行き好調のため直後の2週間で重版、再重版を決定。3月26日（水）、4月2日（水）にそれぞれ重版分の販売を始めます。

六角精児の呑み鉄本線・日本旅

乗り鉄、撮り鉄、いろいろあれど、我が鉄道の旅は「呑み鉄」なり…。鉄道好きの六角精児さんが全国のローカル線を旅して酒蔵や地元の美味を楽しむという、2025年4月に放送開始から10周年を迎えるNHK‐BSの人気番組を一冊にまとめた本になります。

人気の理由１. 番組の10年の歴史がこの一冊に

番組開始から24年12月までに放送された全37コース（38回）をすべて掲載。旅の見どころはもちろん、今は廃線・廃駅となった場所も多く、当時を偲びながら追体験できます。

人気の理由２. 詳細なマップ付き＆取材先の情報も掲載

旅の行程を時系列に沿ってプレイバック。店や酒蔵の情報も掲載しているので、旅行ガイドとしても使えます。詳細なコースマップには番組でかかったBGMも記載し、呑み鉄旅に没入必至。ディレクター・中田一宏さんの裏話も必見です。

人気の理由３. 六角精児さん、壇蜜さんにインタビュー

六角さんにはローカル線、酒、音楽の3ジャンルについてインタビュー。番組や鉄旅への熱い思いを語っていただきました。ナレーター・壇蜜さんのコメントも必見です。

いずれも「道南いさりび鉄道、函館本線を呑む！」よりマップも好評（「釧網本線を呑む！」より）六角精児さんのインタビューも

【主な内容】

・六角精児さんインタビュー「ローカル線編」「酒と鉄旅編」「音楽と鉄旅編」

・春の呑み鉄旅…「小湊鉄道、いすみ鉄道」「島原鉄道」「予土線、土佐くろしお鉄道」ほか

・夏の呑み鉄旅…「山形鉄道」「根室本線(花咲線)」「石勝線(夕張支線)」ほか

・メモリアル呑み鉄旅…「のと鉄道」「がんばれ東北・三陸鉄道」ほか

・秋の呑み鉄旅…・「留萌本線」「指宿枕崎線」「三江線」ほか

・冬の呑み鉄旅…・「津軽鉄道、弘南鉄道」「野岩鉄道、会津鉄道」「肥薩線、くま川鉄道」ほか

・ナレーター・壇蜜さんspecial interview

【書誌情報】

書名：六角精児の呑み鉄本線・日本旅

監修：NHK「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」制作班

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日（初版）/配信日：2025年2月20日（木）

判型：A5カラー、176ページ

ISBN：978-4-04-897838-5

【ご購入は】

全国の書店ほか、ECサイトでもお求めいただけます。

Amazon：https://amzn.asia/d/3H21RMN

カドスト：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322408001221/

【番組情報】

六角精児の呑み鉄本線・日本旅

NHK BS・BSP4Kにて放送

https://www.nhk.jp/p/nomitetsu/ts/Y3MK93QNML/