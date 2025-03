株式会社OFFICEHiNT

モデル・女優として活躍する横田真悠がプロデュース。

香りで“自分らしさ”を届けてきたブランド《UU Fragrance(ユー・ フレグランス)》が、

この春、新たにファッションラインをローンチいたします。



“香りからファッションへ”。

香水のように、その日の気分で服をまとう。

そんな新しい自己表現のスタイルを提案します。





「香りは、瞬間を記憶に刻み、気分を自由に変える力を持つものです。

ファッションも同じ。身にまとう服や小物は、自分の心地よさを表現するもう一つの“香り”のような存在だと私たちは考えます。」



香りで“自分らしさを呼び覚ます”体験を届けてきた《UU Fragrance》。

今回、プロデューサー・横田真悠のディレクションにより、その世界観をファッションへと広げます。



日々の装いが心に寄り添い、あなたの魅力を自然に引き出してくれるような、そんなラインアップを提案します。



新ファッションラインの世界観をいち早く体感できるPOPUPイベントを、

下記日程で開催いたします。



日時:2025年3月29日(土)・30日(日)

場所:JOINT AROUND the CORNER 東京都渋谷区神宮前3-25-18 THE SHARE 104

営業時間:13:00-19:00(18:30最終入店)