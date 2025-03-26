Connectivとハリマ紙器印刷工業が、ハリマリカフェにてNFTを活用した来店促進イベントを開催、JR九州NFTマーケットプレイスと連動
Web3スタートアップのConnectiv株式会社（代表取締役：石井 裕希、以下「Connectiv」）と、キャラクター Harry&Marie（ハリー&マリー）を運営するハリマ紙器印刷工業株式会社（代表取締役：藤中 亮太、以下「ハリマ紙器印刷工業」）は、ハリマ紙器印刷工業が運営するHarry＆Marie Cafe（ハリマリカフェ、兵庫県姫路市）にて、NFTを活用し顧客の来店促進を目的としたイベントを開催いたします。本イベントは、Connectivの運営するイベントプラットフォーム『Snapshot』にて開催され、九州旅客鉄道株式会社の運営するNFT販売プラットフォーム「JR九州NFT」で実施されている、ハリー&マリーとJR九州のコラボNFT販売との連動企画となっております。
JR九州NFTｘハリマリカフェ 春のコラボイベント 概要
本イベントは「JR九州NFT」と「Harry＆Marie(ハリー＆マリー)」のコラボを記念し、Harry＆Marieのアンテナショップ「ハリマリカフェ」とコラボしたイベントです。姫路城の近く「ハリマリカフェ」へ来店しQRコードを読込を行った方には「姫路城ｘハリー＆マリー」限定ステッカーをプレゼントいたします。さらに「JR九州NFT」春のコラボNFT 2種類全てを購入した画面を「ハリマリカフェ」で提示すると、ハリー・マリー・ウォルフ・モマちゃんのぬいぐるみの中からお好きなものを1つプレゼントいたします。
開催期間： 2025年3月26日（水）～ 5月6日（火）
開催場所： Harry＆Marie Cafe ハリマリカフェ(兵庫県姫路市本町68番地170 大手前第一ビル)
JR九州NFT x ハリー＆マリー NFT購入ページ：https://nft.jrkyushu.co.jp/itemList?l=9&sortBy=0&order=1&category=100017&sale=1&p=0(https://nft.jrkyushu.co.jp/itemList?l=9&sortBy=0&order=1&category=100017&sale=1&p=0)
ハリマリカフェはこちら：https://www.howmpdbuck.com/harrymarie-cafe
イベントの参加方法
- Snapshotにて「JR九州NFTｘハリマリカフェ 春のコラボイベント」に参加する
- ハリマリカフェにて「条件達成QRコード」を読み込み
- JR九州NFTで購入したNFTをスタッフに提示し、「条件達成QRコード」を読み込み
- 特典受け取り用QRをスタッフへ提示し、プレゼントGET！
※ハリマリカフェにて「条件達成QRコード」を読み込んだ方へ限定ステッカーをプレゼントいたします
※特典の数には限りがございます
イベントページ：https://snapshot.ooo/events/47c74d82-3891-42e3-92d8-00087b2eb61b
イベント参加手順詳細：https://docs.snapshot.ooo/jp/event/jrkyushu
Snapshotとは
『Snapshot』は、リアルイベントにNFTを活用して共有体験をプラスし、開催効果を最大化するイベントプラットフォームです。アプリインストール不要でGoogleやLINEアカウントで簡単登録でき、NFTを知らないユーザーにもご利用頂きやすいようNFTやウォレットを意識させないサービス設計となっているので、幅広い層のユーザーにご利用頂けます。
Snapshotではイベント参加証明が「ダイナミックNFT」として発行され、友達の招待やQRコード読み取りなど条件を達成するとビジュアルが変化します。また、イベント参加証明は特典の引き換えや割引、入場チケットとして使用できる「トークンゲート機能」が実装されており、店舗やイベント会場での正確な特典利用や引換えが可能です。イベント主催者は、ユーザーのイベント参加履歴をイベント参加証明の保有状況により把握し、次回イベントの招待を送付することで、個人情報を取得せずに追加施策の実施が可能となります。
※ビジネスモデル特許出願済み
Snapshotサービスページ： https://snapshot.ooo
X（旧Twitter）： https://x.com/SnapshotEvent
イベント掲載のお申し込み
Connectivでは、『Snapshot』にイベントを掲載したい企業、団体、地方自治体を募集しています。Web3やNFTに関する豊富な知識を持つ担当者が、掲載に向けたサポートを行いますので、NFTの知識がなくても安心してご利用いただけます。初期費用・月額費用ともに無料で始められますので、ぜひお気軽にお申し込みください。
イベント掲載のお申し込み： https://connectiv.typeform.com/to/N2QH0rzH
ハリマ紙器印刷工業株式会社 会社情報
会社名：ハリマ紙器印刷工業株式会社
所在地：兵庫県加西市繁昌町2428
代表者：代表取締役 藤中 亮太
設立：1957年9月
事業内容： 印刷紙器・ダンボールケース・取説・ ラベル・POP・包装紙など様々な製品の企画、デザイン、製作
URL：https://www.harimashiki.co.jp
Harry & Marie・HOWMPDBUCK（ホーンプバック）情報
URL：https://www.howmpdbuck.com/
Instagram：https://www.instagram.com/harry_marie_official/
Connectiv株式会社 会社情報
会社名：Connectiv株式会社
所在地：東京都千代田区霞が関1-4-1
代表者：代表取締役 石井 裕希
設立：2017年9月1日
事業内容： 企業向けNFT生成/管理プラットフォーム『NFT Garden』の開発・運営、リアルイベントに共有体験をプラスするイベントプラットフォーム『Snapshot』の開発・運営、Web3事業構築支援
URL：https://connectiv.jp
X（旧Twitter）：https://x.com/Connectiv_jp
note： https://note.com/nftgarden