Connectiv株式会社

Web3スタートアップのConnectiv株式会社（代表取締役：石井 裕希、以下「Connectiv」）と、キャラクター Harry&Marie（ハリー&マリー）を運営するハリマ紙器印刷工業株式会社（代表取締役：藤中 亮太、以下「ハリマ紙器印刷工業」）は、ハリマ紙器印刷工業が運営するHarry＆Marie Cafe（ハリマリカフェ、兵庫県姫路市）にて、NFTを活用し顧客の来店促進を目的としたイベントを開催いたします。本イベントは、Connectivの運営するイベントプラットフォーム『Snapshot』にて開催され、九州旅客鉄道株式会社の運営するNFT販売プラットフォーム「JR九州NFT」で実施されている、ハリー&マリーとJR九州のコラボNFT販売との連動企画となっております。

JR九州NFTｘハリマリカフェ 春のコラボイベント 概要

本イベントは「JR九州NFT」と「Harry＆Marie(ハリー＆マリー)」のコラボを記念し、Harry＆Marieのアンテナショップ「ハリマリカフェ」とコラボしたイベントです。姫路城の近く「ハリマリカフェ」へ来店しQRコードを読込を行った方には「姫路城ｘハリー＆マリー」限定ステッカーをプレゼントいたします。さらに「JR九州NFT」春のコラボNFT 2種類全てを購入した画面を「ハリマリカフェ」で提示すると、ハリー・マリー・ウォルフ・モマちゃんのぬいぐるみの中からお好きなものを1つプレゼントいたします。

開催期間： 2025年3月26日（水）～ 5月6日（火）

開催場所： Harry＆Marie Cafe ハリマリカフェ(兵庫県姫路市本町68番地170 大手前第一ビル)

JR九州NFT x ハリー＆マリー NFT購入ページ：https://nft.jrkyushu.co.jp/itemList?l=9&sortBy=0&order=1&category=100017&sale=1&p=0(https://nft.jrkyushu.co.jp/itemList?l=9&sortBy=0&order=1&category=100017&sale=1&p=0)

ハリマリカフェはこちら：https://www.howmpdbuck.com/harrymarie-cafe

イベントの参加方法

- Snapshotにて「JR九州NFTｘハリマリカフェ 春のコラボイベント」に参加する- ハリマリカフェにて「条件達成QRコード」を読み込み- JR九州NFTで購入したNFTをスタッフに提示し、「条件達成QRコード」を読み込み- 特典受け取り用QRをスタッフへ提示し、プレゼントGET！

※ハリマリカフェにて「条件達成QRコード」を読み込んだ方へ限定ステッカーをプレゼントいたします

※特典の数には限りがございます

イベントページ：https://snapshot.ooo/events/47c74d82-3891-42e3-92d8-00087b2eb61b

イベント参加手順詳細：https://docs.snapshot.ooo/jp/event/jrkyushu

Snapshotとは

『Snapshot』は、リアルイベントにNFTを活用して共有体験をプラスし、開催効果を最大化するイベントプラットフォームです。アプリインストール不要でGoogleやLINEアカウントで簡単登録でき、NFTを知らないユーザーにもご利用頂きやすいようNFTやウォレットを意識させないサービス設計となっているので、幅広い層のユーザーにご利用頂けます。

Snapshotではイベント参加証明が「ダイナミックNFT」として発行され、友達の招待やQRコード読み取りなど条件を達成するとビジュアルが変化します。また、イベント参加証明は特典の引き換えや割引、入場チケットとして使用できる「トークンゲート機能」が実装されており、店舗やイベント会場での正確な特典利用や引換えが可能です。イベント主催者は、ユーザーのイベント参加履歴をイベント参加証明の保有状況により把握し、次回イベントの招待を送付することで、個人情報を取得せずに追加施策の実施が可能となります。

※ビジネスモデル特許出願済み

Snapshotサービスページ： https://snapshot.ooo

X（旧Twitter）： https://x.com/SnapshotEvent

イベント掲載のお申し込み

Connectivでは、『Snapshot』にイベントを掲載したい企業、団体、地方自治体を募集しています。Web3やNFTに関する豊富な知識を持つ担当者が、掲載に向けたサポートを行いますので、NFTの知識がなくても安心してご利用いただけます。初期費用・月額費用ともに無料で始められますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

イベント掲載のお申し込み： https://connectiv.typeform.com/to/N2QH0rzH

ハリマ紙器印刷工業株式会社 会社情報

会社名：ハリマ紙器印刷工業株式会社

所在地：兵庫県加西市繁昌町2428

代表者：代表取締役 藤中 亮太

設立：1957年9月

事業内容： 印刷紙器・ダンボールケース・取説・ ラベル・POP・包装紙など様々な製品の企画、デザイン、製作

URL：https://www.harimashiki.co.jp

Harry & Marie・HOWMPDBUCK（ホーンプバック）情報

URL：https://www.howmpdbuck.com/

Instagram：https://www.instagram.com/harry_marie_official/

Connectiv株式会社 会社情報

会社名：Connectiv株式会社

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-1

代表者：代表取締役 石井 裕希

設立：2017年9月1日

事業内容： 企業向けNFT生成/管理プラットフォーム『NFT Garden』の開発・運営、リアルイベントに共有体験をプラスするイベントプラットフォーム『Snapshot』の開発・運営、Web3事業構築支援

URL：https://connectiv.jp

X（旧Twitter）：https://x.com/Connectiv_jp

note： https://note.com/nftgarden