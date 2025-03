アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社⾧:松本 忠雄、以下:IDR)は、2025年2月に企業のコンプライアンスおよびリスク管理ソリューションのグローバルリーダーであるArcher Technologies LLC(本社:アメリカ・カンザス州オーバーランドパーク、CEO: Bill Diaz 氏、以下:Archer社)とGRC(ガバナンス、リスク、コンプライアンス)分野における戦略的パートナー契約を締結しました。

パートナーシップ契約の背景

近年、IT資産の分散化およびセキュリティを意識した脆弱性管理が重要視されるようになり、組織横断的なリスク診断・対応が求められています。また、ビジネスリスクを考慮した経営層の迅速な意思決定が必要とされる中、リスク管理ダッシュボードの重要性や、企業全体で統合された指標に基づいた組織連携が不可欠となっています。

GRC(ガバナンス、リスク、コンプライアンス)は、企業の持続的成長を支える重要な要素であり、特に近年その必要性が高まっています。このArcher社とのパートナーシップにより、IDRのサービス領域は大幅に拡充され、企業のガバナンス強化、リスク管理、コンプライアンスの徹底を支援する体制がさらに強化されます。これにより、お客様のビジネス基盤をより強固なものとすべく、引き続き尽力してまいります。

IDRによるGRCソリューション導入・運用支援の特徴

1.ライセンス供与

Archer社とのパートナーシップ契約により、今後はライセンスと役務を含めた包括的な提案およびサポートが可能となります。

2.構築・保守含む役務提供

IDRのセキュリティコンサルタント部門が参画し、ワークショップ形式による Archer製品の導入支援から、技術的な実装・保守まで、一貫したサービスを提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115624/table/22_1_b74debb456d5faf6edb6945193beae09.jpg ]

■エンドースメント

今回のパートナー契約締結に伴い、Archer Technologies Japan合同会社(本社:東京都千代田区)代表執行役 加茂 健太郎氏より、以下のコメントをいただいております。

「We are grateful and excited to partner with Ideal Route Consulting (IDR) in the GRC space. Together with IDR we can offer integrated end to end GRC and security solution to Japanese Enterprise customers, from consulting and operation of GRC to IT security task outsourcing. We are confident that this partnership will provide true value to the end customers.」

「GRC 分野でIDRとパートナーシップを結ぶことができ、大変感謝しています。IDRと連携することで、GRC コンサルティングと運用から IT セキュリティ・タスクのアウトソーシングに至るまで、統合されたエンドツーエンドの GRC とセキュリティ ソリューションを日本の企業様に提供できます。私たちは、このパートナーシップが最終顧客に真の価値を提供すると確信しています。」

■アイディルートコンサルティング株式会社 代表取締役社長 松本忠雄のコメント

「IDRは、企業の持続的成長を支えるGRCの重要性を強く認識しています。このパートナーシップにより、より高度なリスク管理・コンプライアンス対応を実現する体制を強化し、お客様の経営基盤の強靭化を支援してまいります。私たちは、企業のガバナンス強化を促進し、GRCの分野においてさらなる価値を提供し続けることを目指します。」

【アイディルートコンサルティングについて】

URL: https://idealroute.jp/

アイディルートコンサルティング株式会社は、経営部門へのIT戦略コンサルティングを得意とするメンバーを集結し、デジタルアーツコンサルティング株式会社として2016年4月1日に設立。2024年3月より、株式会社チェンジホールディングス(以下、チェンジHD)におけるサイバーセキュリティ分野のサービス強化を担う子会社として、チェンジHDグループに参画しました。昨今、企業や官公庁を対象とした外部からのサイバー攻撃や、内部からの機密情報の漏洩が日本国内だけでなく世界的にも深刻な問題として認識されるようになっており、セキュリティ製品の導入支援のニーズも高まっています。これに対応するため、デジタルアーツが情報セキュリティ業界で培った顧客基盤やノウハウを活かしながら、市場のニーズに柔軟かつ迅速に対応しています。また、特に製造・金融・製薬業界の大手企業を対象としたサイバーセキュリティ対策の導入支援に加え、カスタマーエクスペリエンス(CX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)、データ活用、デジタルマーケティング支援も行っています。

■本件に関するお問合せ先

アイディルートコンサルティング株式会社

広報担当:竹内

TEL:03-6479-0573

E-mail: info@idr-c.com