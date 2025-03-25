公益社団法人日本技術士会

スモールモビリティー実証実験




太陽光パネル再利用


【いのち輝く未来社会のデザイン】


公益社団法人日本技術士会が大阪・関西万博EXPO2025に参画！


会期は、2025年4月13日～9月13日の半年間



協会情報 | EXPO 2025　大阪・関西万博公式Webサイト(https://www.expo2025.or.jp/association/)



1 大阪ヘルスケアパビリオンにて


　池田泉州銀行の参画期間の3週間


　　GUTSUGUTSUパートナー(5/20～3week)　として参画


　　　　日本技術士会のロゴマークも登録済



2　万博協会のTeamEXPO２０２５パビリオンにて


　共創チャレンジ(10/4)として


”ものづくり・科学技術の力で、未来を切り拓こう！”で、展示とプレゼンを実施します。


TEAM EXPO 2025 | 共創チャレンジ(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge)


共創パートナー(9/18)として　”日本技術士会近畿本部”で、展示とプレゼンを実施します。


TEAM EXPO 2025 | 共創パートナー(https://team.expo2025.or.jp/ja/partner)



日本技術士会・近畿本部・２０２５大阪関西万博参画実行委員会



●公益社団法人　日本技術士会


21分野の科学技術分野を持つ、国家資格である技術士が集まる組織。日本の科学技術を支えています。