技術士って何か、知りまへんか？万博に出ますねん！いろんなパネル・プレゼンで未来の技術を創る活動、本番でやりますねん！
公益社団法人日本技術士会
スモールモビリティー実証実験
太陽光パネル再利用
スモールモビリティー実証実験
太陽光パネル再利用
【いのち輝く未来社会のデザイン】
公益社団法人日本技術士会が大阪・関西万博EXPO2025に参画！
会期は、2025年4月13日～9月13日の半年間
協会情報 | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト(https://www.expo2025.or.jp/association/)
1 大阪ヘルスケアパビリオンにて
池田泉州銀行の参画期間の3週間
GUTSUGUTSUパートナー(5/20～3week) として参画
日本技術士会のロゴマークも登録済
2 万博協会のTeamEXPO２０２５パビリオンにて
共創チャレンジ(10/4)として
”ものづくり・科学技術の力で、未来を切り拓こう！”で、展示とプレゼンを実施します。
TEAM EXPO 2025 | 共創チャレンジ(https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge)
共創パートナー(9/18)として ”日本技術士会近畿本部”で、展示とプレゼンを実施します。
TEAM EXPO 2025 | 共創パートナー(https://team.expo2025.or.jp/ja/partner)
日本技術士会・近畿本部・２０２５大阪関西万博参画実行委員会
●公益社団法人 日本技術士会
21分野の科学技術分野を持つ、国家資格である技術士が集まる組織。日本の科学技術を支えています。