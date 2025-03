ピレリジャパン株式会社

ピレリジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:フィリッポ・シブラリオ)は、株式会社アールエスタイチ(本社:大阪府、代表取締役:松原弘、監督:小橋雅也)が運営するモトクロスレーシングチーム「Yogibo Pirelli マウンテンライダーズ」へのサポートを継続し、2025年シーズンに向けた本格的な活動を開始いたしました。

2025年3月19日、大阪府大東市のライダーパーク生駒にて、シーズンキックオフイベントを開催し、小橋監督ならびに5名のライダーが一堂に会しました。イベントでは、スポンサーロゴを施した新デザインのトランスポーターが初披露され、監督およびライダー陣とともに記念撮影が行われました。その後、ライダーたちは新製品のモトクロスタイヤ「SCORPION(TM) MX32 MID SOFT」を装着した車両にてコースを走行し、その性能を確認しました。

新型SCORPION(TM) MX32 MID SOFTに対する高評価

当日、会場には以下の全日本モトクロス選手権参戦ライダーが参加しました。

- IA1クラス:内田篤基選手- IA2クラス:今岡俊太選手、松木悠選手- IBクラス:島袋樹巳選手- レディースクラス:松木紗子選手(※阿部一斗選手(JXクラス)、阿部哲昇選手(CXクラス)は欠席)

本シーズンより「SCORPION(TM) MX32 MID SOFT」を採用したライダーたちは、一様に「路面をしっかりと捉え、スムーズな加速が可能である。スタート時の加速性能が向上し、直進安定性およびグリップ性能が優れている」と高い評価を寄せました。

レースでの実績も証明済み

「SCORPION(TM) MX32 MID SOFT」はすでにその優れた性能を証明しております。2025年3月2日にいなべモータースポーツランドにて開催された中部モトクロス選手権第1戦では、島袋選手がヒート1で優勝、ヒート2で2位という優秀な成績を収めました。

小橋監督は「島袋選手の活躍により、ピレリタイヤへの注目度が高まっています。ライダーからの評価も非常に良好であり、今シーズンの競技活動において大きなアドバンテージとなると確信しております」と述べています。

一般ライダーにも選ばれる高性能タイヤ

完全新設計された「SCORPION(TM) MX32 MID SOFT」は、ピレリの理念である「We sell what we race, we race what we sell(レース用タイヤを販売し、販売するタイヤでレースをする)」を体現する製品です。本製品は特定のプロライダー向けに開発されたものではなく、一般のライダーにも広く提供されており、高い性能を発揮します。

「Yogibo Pirelli マウンテンライダーズ」のライダーたちが本製品を使用し、今後の競技において好成績を収めることで、より多くのモトクロスライダーの関心を集めることが期待されます。

