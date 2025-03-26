撮影・企業研修・イベントに最適な「スタジオピーク」、特別価格キャンペーン開始！
企業のクリエイティブ活動を全面サポートする「スタジオピーク」が、広告代理店、イベント会社、HR会社、企業研修などを対象とした特別価格キャンペーンを実施します。
本キャンペーンでは、企業研修、商品イベント、展示会やプロモーション動画撮影など、さまざまなシーンに対応する撮影スタジオを、通常よりお得な料金で提供いたします。
■ キャンペーン概要
本キャンペーンでは、スタジオピークの各種スペースを通常価格より大幅にお得なパック料金でご利用いただけます。企業研修、PR活動、撮影やイベントを計画している企業様には、絶好の機会です。
キャンペーン期間: 2025年4月1日～2025年6月30日
対象スタジオ: スタジオピーク 表参道・北参道
特別価格:
表参道スタジオ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154404/table/4_1_03479ef11c3e28092b280a4873a3be75.jpg ]
北参道スタジオ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154404/table/4_2_1fd255ba59d85a4f1d54717317942a36.jpg ]
※ご利用時間やご予算に応じて、料金は都度ご相談が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先・見学 :
https://omotesando-kitasando-studio-rental.studiopeak.jp/
こんなシーンでご活用ください！
■ 「スタジオピーク」の特長
- 表参道・北参道の一等地
主要な駅から徒歩圏内に位置する好立地は、クライアントやスタッフの移動がスムーズで、撮影や研修後の移動も便利です。
- 充実した設備
使いやすいアイランドキッチンや、自然光を活かした空間づくりが特徴。広告や用の写真・動画撮影においても、クオリティを一段階上げることが可能です。
- 広々とした空間
チームビルディング研修や、ワークショップ形式のセミナーにも対応可能。複数のグループ活動ができる広さを確保しています。
- 多用途対応
広告・コンテンツの制作だけでなく、企業研修、セミナー、商品発表イベントなど多様な用途でご利用いただけます。
■ お申し込み・お問い合わせ
本キャンペーンに関する詳細やご予約については、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
スタジオピーク企業研修・イベント
Webサイト: https://omotesando-kitasando-studio-rental.studiopeak.jp/
メール: peak_event@climbersinc.jp
電話: 070-5562-8808
■ スタジオピークについて
スタジオピークは、北参道・表参道エリアに位置する多目的スタジオです。運営会社：株式会社クライマーズによる、プロのカメラマン目線で作られた、充実した設備と柔軟なレイアウトができる空間です。広告・PR制作や企業研修、イベントなど、さまざまな用途でご利用いただけます。
株式会社クライマーズ：http://www.climbersinc.jp/photography/