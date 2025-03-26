¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤ÎºÇ¹â°Ì¡ÈÉÙ»Î¥¹¥«¥¦¥È¾Ï¡É¿Êµé¼Ô¤¬¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¢£Æü»þ¡§3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë17:45～18:00¡Ê15Ê¬¡Ë
¢£¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÄ£ Âè°ìËÜÄ£¼Ë 7³¬¥Ûー¥ë
¢£»²²Ã¥¹¥«¥¦¥È¡§2024Ç¯4·î1Æü～2025Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¤ËÉÙ»Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¿Êµé¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È26¿Í¤ÎÆâ¡¢ÂåÉ½13¿Í
¢£ÆâÍÆ¡§¾®ÃÓÅìµþÅÔÃÎ»ö¤È¤Î¤´º©ÃÌ¡¢ÂåÉ½¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤è¤ë·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¡¢Ìï±É»°¾§¤Ê¤É
¡ÚÉÙ»Î¥¹¥«¥¦¥È¾Ï¤È¤Ï¡Û
¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹Â¿ºÌ¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÉÙ»Î¥¹¥«¥¦¥È¾Ï¡×¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¿Êµé¾Ï¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºÇ¹â°Ì¤Î¾Ï¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î¡Ö½éµé¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö2µé¡×¡Ö1µé¡×¡ÖµÆ¡×¡ÖÈ»¡×¡ÖÉÙ»Î¡×¤Î·×6¤Ä¤Î¿Êµé¾Ï¤òÁ´¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤Î¤ß¤¬¼õ¾Ï¤Ç¤¤ë¡¢±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Ï¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»Î¥¹¥«¥¦¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜ¡×¡Ö¥¹¥«¥¦¥Èµ»Ç½¡×¡Ö¥¹¥«¥¦¥ÈÀº¿À¡×¡ÖÊô»Å¡×¡Ö¿®¶Ä¾©Îå¡×¡ÖÀ®Ä¹¤È¹×¸¥¡×¤Î6Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤«¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃ±ÆÈ¥¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×·ï¤È¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·×²è¡¦¼Â»Ü¡¦Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤äÊô»Å¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø1Ç¯～25ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯Âå¤Ë±þ¤¸¤¿ÉôÌç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤È¤Ï¡Û
1907Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È±¿Æ°¤Ï¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦176¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÌó5,700Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî³°³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¼çÀ¤ä¶¨Ä´À¡¢¼Ò²ñÀ¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¥°¥ëー¥×³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÃÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³èÆ°ÊìÂÎ¤¬Á´¹ñ¤ËÌó1,700¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤ò¹ç¤ï¤»Ìó8Ëü¿Í¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥ÈÅìµþÏ¢ÌÁ¡¡Ã´Åö¡§»³ËÜ ¿µÂÀÏº
URL¡§https://scout.tokyo/
Instagram¡§https://www.instagram.com/scout_tokyo/
¢©167-0022 ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è²¼°æÁð4-4-3