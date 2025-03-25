ＮＸ商事、航空宇宙品質マネジメント規格の認証（EN9120）を取得
ＮＸ商事株式会社
FS 811642 / EN 9120
[表: https://prtimes.jp/data/corp/156331/table/5_1_b4d5f1892962d5257e8b95efe08fc4ec.jpg ]
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https://www.nx-shoji.com/inquiry/trading_support/privacy.html
ＮＸ商事株式会社（本社：東京都港区、社⾧：青木進）は、国際営業部*においてEN9120（航空宇宙品質マネジメントシステムの国際規格）の認証を取得しました。
FS 811642 / EN 9120
EN9120シリーズは、航空宇宙産業を対象とする品質マネジメントシステムで、卸売業者や商社、物流事業者を対象としております。
当社は、今回の認証取得により航空宇宙産業のお客様に対する商社サービスの更なる品質向上、拡販を推進してまいります。
【認証に関する内容】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/156331/table/5_1_b4d5f1892962d5257e8b95efe08fc4ec.jpg ]
*当社国際営業部は、2025年4月より部署名を「グローバル・トレーディング・サポート部」に変更いたします。
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ＮＸ商事株式会社 国際営業部
TEL：03-6734-8833
お問合せフォーム：https://www.nx-shoji.com/inquiry/trading_support/privacy.html
担当：玉谷・金沢