株式会社バンダイナムコエンターテインメント




　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』が25%OFF となるファーストセールを実施するほか、『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』や『GOD EATER 3』をはじめとする人気タイトルもセール対象としてラインナップされております。この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【PlayStation Store】


■セール期間：2025年3月26日（水）～ 2025年4月9日（水）



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』 ファーストセール！


販売価格：5,940円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：\4,455円（税込）



『ドラゴンボール ゼノバース２ スーパーデラックスエディション』


販売価格：6,380円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：5,104円（税込）



『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ』


販売価格：8,360円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,852円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：5,016円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5】


『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,999円（税込）


など



【PlayStation Store】


■セール期間：2025年3月26日（水）～ 2025年4月23日（水）



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』


販売価格：7,480円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,862円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：4,488円（税込）



『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』


販売価格：12,430円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：9,944円（税込）



『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』


販売価格：5,940円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【58％OFF】セール販売価格：2,494円（税込）


など




セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年3月26日（水）～ 2025年4月20日（日）




【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『GOD EATER 3』


販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』


販売価格：6,270円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）



『テイルズオブシンフォニア REMASTER』


販売価格：5,478円（税込）⇒【36％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）



『テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル』


販売価格：8,800円（税込）⇒【37％OFF】セール販売価格：5,480円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/


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お買い得情報をお見逃しなく！


ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M



■権利表記：


『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』


(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.


Published by Bandai Namco Entertainment Inc.



『テイルズ オブ アライズ』


Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『GOD EATER3』


GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』


Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.


Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.



『ドラゴンボール ゼノバース2』


(C)バード・スタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。