ダウンロード版ゲームが最大83％OFF！『Spring Sale』開催中！『GOD EATER 3』は25％OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』が25%OFF となるファーストセールを実施するほか、『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』や『GOD EATER 3』をはじめとする人気タイトルもセール対象としてラインナップされております。この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年3月26日（水）～ 2025年4月9日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』 ファーストセール！
販売価格：5,940円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：\4,455円（税込）
『ドラゴンボール ゼノバース２ スーパーデラックスエディション』
販売価格：6,380円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：5,104円（税込）
『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ』
販売価格：8,360円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,852円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：5,016円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5】
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,999円（税込）
など
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年3月26日（水）～ 2025年4月23日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』
販売価格：7,480円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,862円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：4,488円（税込）
『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』
販売価格：12,430円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：9,944円（税込）
『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』
販売価格：5,940円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【58％OFF】セール販売価格：2,494円（税込）
など
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年3月26日（水）～ 2025年4月20日（日）
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『GOD EATER 3』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
販売価格：6,270円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
『テイルズオブシンフォニア REMASTER』
販売価格：5,478円（税込）⇒【36％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル』
販売価格：8,800円（税込）⇒【37％OFF】セール販売価格：5,480円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！
LINE公式アカウントがオープン
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。
お買い得情報をお見逃しなく！
ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.
Published by Bandai Namco Entertainment Inc.
『テイルズ オブ アライズ』
Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『GOD EATER3』
GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』
Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『ドラゴンボール ゼノバース2』
(C)バード・スタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。