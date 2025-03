株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』が25%OFF となるファーストセールを実施するほか、『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』や『GOD EATER 3』をはじめとする人気タイトルもセール対象としてラインナップされております。この機会をお見逃しなく!

詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。

セール公式HP :https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】

■セール期間:2025年3月26日(水)~ 2025年4月9日(水)

【セール対象:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4】

『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』 ファーストセール!

販売価格:5,940円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:\4,455円(税込)

『ドラゴンボール ゼノバース2 スーパーデラックスエディション』

販売価格:6,380円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:5,104円(税込)

『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ』

販売価格:8,360円(税込)⇒【30%OFF】セール販売価格:5,852円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40%OFF】セール販売価格:5,016円(税込)

など

【セール対象:PlayStation(R)5】

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

販売価格:6,578円(税込)⇒【24%OFF】セール販売価格:4,999円(税込)

など

【PlayStation Store】

■セール期間:2025年3月26日(水)~ 2025年4月23日(水)

【セール対象:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4】

『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』

販売価格:7,480円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:4,862円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40%OFF】セール販売価格:4,488円(税込)

『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』

販売価格:12,430円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:9,944円(税込)

『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』

販売価格:5,940円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者【58%OFF】セール販売価格:2,494円(税込)

など

セール会場はこちら! :https://bnent.jp/Sale_Release/

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 :2025年3月26日(水)~ 2025年4月20日(日)

【セール対象:Nintendo Switch(TM)】

『GOD EATER 3』

販売価格:3,960円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)

『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

販売価格:6,270円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:2,490円(税込)

『テイルズオブシンフォニア REMASTER』

販売価格:5,478円(税込)⇒【36%OFF】セール販売価格:3,490円(税込)

『テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル』

販売価格:8,800円(税込)⇒【37%OFF】セール販売価格:5,480円(税込)

など

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。

セール会場はこちら! :https://bnent.jp/Sale_Release/

家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け!

LINE公式アカウントがオープン

家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。

お買い得情報をお見逃しなく!

ご登録はこちらから :https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記:

『Freedom Wars Remastered 貢献エディション』

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

Published by Bandai Namco Entertainment Inc.

『テイルズ オブ アライズ』

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『GOD EATER3』

GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』

Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

『ドラゴンボール ゼノバース2』

(C)バード・スタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。