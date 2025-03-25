ペルソナ設定からスカウト、候補者評価までAIはどう使う！？採用×AIに挑む2名が本音で語る現場のリアルと成功事例｜4/17(木)・4/25(金)開催

株式会社overflowペルソナ設定からスカウト、候補者評価までAIはどう使う！？採用×AIに挑む2名が本音で語る現場のリアルと成功事例｜4/17(木)・4/25(金)開催

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗・田中慎、以下 overflow）は、「ペルソナ設定からスカウト、候補者評価までAIはどう使う！？採用×AIに挑む2名が本音で語る現場のリアルと成功事例」を2025年4月17日(木)にライブ配信、4月25日(金)にアーカイブ配信いたします。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_47?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_47)

本セミナーはこんな方におすすめ

開催概要

セミナー詳細内容

- 採用業務にAIを活用し、業務効率化を図りたい方- 応募獲得から候補者評価までのプロセス改善を検討している方- HR×AIの最新トレンドや成功事例を学びたい方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/206_1_2a032830a38209030457623e197318af.jpg ]

採用プロセスにおいてAIはどこまで活用できるのか？

本セミナーでは、応募獲得から候補者評価まで、採用プロセスの各ステップでAIがどこまで活用できるのかを徹底解説！HR ForceとOffersから、それぞれ最前線で活躍する専門家が登壇し、リアルな事例を交えながら、採用×AIの最新トレンドと実践法をお届けします。

AIを活用した採用プロセスの成功事例や、導入のポイント、注意点も詳しくご紹介。どこまでAIに任せられるのか、どの部分は人が対応すべきなのかを掘り下げ、実践的な知識をお届けします。

採用戦略の立案や業務効率化に関心のある方、最新の採用トレンドを知りたい方におすすめの内容です。ぜひお気軽にご参加ください！

登壇者プロフィール

株式会社HR Force 事業開発企画 ゼネラルマネージャー 石川 徹 氏

2009年大手デジタル広告代理店に新卒入社。

新規拠点立ち上げや、アジア圏へのプロモーションを実施。2016年船井総研に入社、2018年よりHRForce創業メンバーとして求人広告の運用・プロダクトチームを牽引。現在は飲食・人材派遣・交通・介護等幅広い領域で大手顧客を中心にお客様の成果創出の支援を行う。

株式会社overflow 代表取締役CEO 鈴木 裕斗

株式会社サイバーエージェントで広告営業を経験。その後、Ameba管轄責任者に就く。 2014年7月にスタートアップへ転職、COOに就任。その2カ月後に株式会社ディー・エヌ・エーにM&A、子会社化。子会社代表とDeNA広告ビジネス部長を兼任する。 2017年6月、株式会社overflowを創業。 2018年から2020年までエキサイト株式会社社外取締役を兼任。

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【直近開催予定】AI時代に備える「開発組織のつくり方」～コスト→投資へ転換する組織戦略・マネジメント～｜3/25(火)・4/2(水)開催

AI時代に備える「開発組織のつくり方」～コスト→投資へ転換する組織戦略・マネジメント～｜3/25(火)・4/2(水)開催

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_46?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_47)

■本イベント開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/206_2_f51af7ea3512b2fbe89d81e0272cbec0.jpg ]■本イベントはこんな方におすすめ- エンジニアの開発組織づくりに課題を感じており、組織戦略やマネジメントについて情報取集がしたい人事担当者・採用責任者- 最新のエンジニア採用市場の動向や、成長する開発組織に求められる組織戦略やマネジメント手法を把握したい経営層■本イベントの講演内容

＼採用の専門家に聞く！コストから投資へ転換する開発組織戦略・マネジメント／

本セミナーでは、数々の企業で開発組織の強化・成長を支援してきた組織づくりのプロ、久松氏をお招きし、「開発組織のつくり方」を徹底解説します。

2025年の最新トレンドを踏まえながら、今求められる開発組織戦略やマネジメントのポイントを具体的にご紹介。また、AIの進化が開発組織に与える影響や、今後の対応策についても深掘りしていきます。

▼こんな話をします

- 2025年の最新トレンドを踏まえた、開発組織戦略とマネジメント- 「コスト」から「投資」へ！開発組織の成長を加速させるポイント- AI時代、エンジニア組織はどう変わるのか？ など

組織戦略やマネジメントに関する最新情報を得て、自社の開発組織をより強化したい方におすすめの内容です。ぜひご参加ください！

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_46?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_47)

【新機能リリース情報】

「AIスカウト生成機能」の提供開始｜承諾率2.4倍の改善実績

AIが候補者の経歴・スキルを分析し、最適なオファー文面を自動生成する「AIスカウト生成機能」をリリースしました。実際に導入いただいた企業では、スカウト承諾率が従来比2.4倍に向上した実績があります。詳細は下記よりご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html?utm_source=prtimes)

実際のAIスカウト活用イメージのご紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YXSznN8BeAg ]

▶︎ Offers公式お問い合わせはこちらから：https://offers.jp/client/lp(https://offers.jp/client/lp?utm_source=prtimes)

▶︎ 3分でわかるOffers概要資料：https://lp.offers.jp/wp(https://lp.offers.jp/wp?utm_source=prtimes)

■ ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」とは

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」

ハイクラスエンジニア採用プラットフォームの「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。

● Offersに関する情報はこちら

- 「働くを楽しく」するマガジン「Offers Magazine」(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes)- 開発組織におけるHR担当者やマネージャーのための情報メディア「Offers HR Magazine」(https://hr-media.offers.jp/?utm_source=prtimes)- 副業・転職のための求人サイト 「Offers Jobs」(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes)- プロダクト開発の知見が集まるQ&Aプラットフォーム「Offers Q&A」(https://offers.jp/qa?utm_source=prtimes)- デジタル人材に関する調査機関「デジタル人材総研」(https://hr-lab.offers.jp/?utm_source=prtimes)

■ プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」とは

プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」

「Offers MGR(https://offers-mgr.com/lp?utm_source=prtimes)」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。

現在データ連携が可能なSaaS：Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar

上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください：https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27(https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27?utm_source=prtimes)

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● overflowに関する情報発信はこちら

- 採用情報：https://jobs.overflow.co.jp/(https://jobs.overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)- overflow Culture Deck：https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck(https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck?utm_source=prtimes)- podcast「overflow fm」：https://anchor.fm/overflowinc(https://anchor.fm/overflowinc?utm_source=prtimes)- note「株式会社overflow Culture Note」：https://note.com/overflow_inc(https://note.com/overflow_inc?utm_source=prtimes)

● 株式会社overflow 会社概要

- 会社名：株式会社overflow- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F- 代表取締役：鈴木 裕斗・田中 慎- 設立：2017年6月9日- 資本金：2億880万円