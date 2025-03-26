GZキャピタル株式会社

この度「北九州イノベーションセンター」を運営するGZキャピタル株式会社（本社：福岡県北九州市、社長執行役員：大屋 喬史）は、令和7年3月29日（土）に開催する「東田・未来都市フェスタ」の運営に携わります。開催に先立ちまして、生成AI体験イベント「商店街と若者を繋ぐAIの輪」の参加者（小学生と、その保護者）を募集します。

・東田・未来都市フェスタ開催概要

日 時 令和7年3月29日（土）11：00～16：00

場 所 八幡東区中央区商店街 ふれあい広場内

内 容 （1）商店街と若者を繋ぐAIの輪 / 生成AI体験

（2）先端実証実験紹介 / パネル展示

体験イベントでは、小学生が中央区商店街の事業者の方々の協力のもと、生成AIを使った各店舗のポスターやテーマ曲作りに挑戦します。イベントで作ったポスターや曲は実際に店舗で使われる可能性があります。

また、今回ご協力いただいた事業者様と体験時間は以下をご確認ください。

・第1回 11：00～11：50

八幡izakaya1901（https://www.instagram.com/yahata_izakaya1901/?locale=sl）

・第2回 12：00～12：50

ヨガ・スタジオ ココカラ（https://www.instagram.com/kokokarayoga/）

・第3回 14：00～14：50

gomaiwa（https://www.instagram.com/gomaiwa.sandwich/）

・第4回 15：00～15：50

メガネの栄心（https://eishinhp.jimdofree.com/）

各回、先着20組となっていますので、お早目にお申込みください。

＞お申し込みはこちら（Googleフォーム）：https://docs.google.com/forms/d/1ygxgI76JAOYxTkN2mpgReyYCkXU6einoXv_UhkPuTLw/viewform?edit_requested=true

※当日は、サイドイベントとして、高校生インターンマッチング支援システム（Intern Now)の実証イベントを開催します。

【本件に関するお問い合わせ】

商号：GZキャピタル株式会社

本社：福岡県北九州市八幡西区美吉野町16番北九州イノベーションセンター

代表：社長執行役員 大屋 喬史

設立：2022年3月

資本金：5,000万円

ホームページ：https://gz-group.co.jp/

電話 / FAX：093-863-0108 / 093-863-0109

メールアドレス：operating@gz-group.co.jp