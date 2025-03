The Orchard Japan

YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、新曲「恋風」を書き下ろし、同楽曲がABEMAで2025年4月7日(月)夜9時より放送される『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌に起用されることが決定した。さらに、2022年に放送された同番組「今日、好きになりました。蜜柑編」の主題歌「スパークル」を、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて披露した際の、「スパークル - From THE FIRST TAKE」が挿入歌として起用されることも決定。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちのリアルで等身大の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティーショー。数日間の限られた旅の中で繰り広げられる彼らの心の動きを追う。幾田は、2019年11月リリースの「ロマンスの約束」が『今日、好きになりました。向日葵編』の主題歌に、2022年リリースの「スパークル」が『今日、好きになりました。蜜柑編』の主題歌に起用されており、今回で3年ぶり3度目の主題歌担当となる。新曲「恋風」は、恋をすることで生まれる淡い感情や、相手を想う気持ちを表現した、春の訪れを感じさせる爽やかな楽曲となっている。主題歌担当を受けて、本人からのコメントも到着。是非番組放送と楽曲を楽しみにしていて欲しい。

■幾田りら コメント

3年ぶりに『今日好き』の主題歌を担当させていただけることを、とても嬉しく思います。

この楽曲では、新しい恋が始まるときの戸惑いや葛藤、そして胸が高鳴る瞬間を描きました。

揺れ動く恋心に素直になれたらという願いを込めています。

皆さんの背中をふわっと押せるような、そんな楽曲になれば幸いです。

【配信リリース情報】

リリース日未定

幾田りら「恋風」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:Carlos K.

タイアップ:ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ニュージーランド編』主題歌

リリース日未定

幾田りら「スパークル - From THE FIRST TAKE」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:中野領太

タイアップ:ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ニュージーランド編』挿入歌

◆アーティスト情報◆

★幾田りら

X (Twitter):https://twitter.com/ikutalilas

Staff X (Twitter):https://twitter.com/lilastaff_

Instagram:https://www.instagram.com/lilasikuta

TikTok:https://www.tiktok.com/@lilaasikuta

YouTube Channel:https://www.youtube.com/channel/UCztEY6czNyJKjRWMwuur9bg