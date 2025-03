株式会社THE STAR E&M(写真=One Hundred、JYPエンターテインメント、nCHエンターテインメント、Big Planet Madeエンターテインメント、ASEA組織委員会)

音楽とスター、そしてファンが一体となる、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(略称 ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN)が5月28日、29日に日本の横浜市にあるKアリーナ横浜で開催され、THE BOYZ、NiziU、n.SSign、BADVILLAINが出演すると、3月25日にASEA組織委員会が公式発表した。

2017年に結成されたTHE BOYZは、デビュー当時から「全員センターアイドル」と呼ばれるほどの美しいビジュアルで注目を集め、華麗なパフォーマンスとライブの実力、ステージ掌握力までを兼ね備え、K-POPファンから多くの人気を集めた。デビューと同時に様々な授賞式で新人賞を総なめした彼らは、THE BOYZならではの音楽の世界観を披露し、絶え間ない成長ぶりを見せた。特に、One Hundredへメンバー全員で移籍後、初めて発売したアルバムでは、アルバム販売数でキャリアハイを更新し、好調な第2章の幕開けとなった。メンバーのジュヨンが「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」初日のMCに確定した中、2年連続で「ASEA」に出演するTHE BOYZのステージにも期待が集まる。

JYPエンターテインメントが日本で開催した「Nizi Project」を通じて結成された9人組ガールズグループNiziUも、やはり2年連続で「ASEA」に出演する。彼女らは、日本デビューと同時に各種チャートのトップを席巻したのはもちろん、単独ツアー、単独スタジアム公演などを成功に導き、現地での人気を立証した。2023年には、Korea 1st Single Album「Press Play」をリリースして韓国で正式デビュー後、音楽番組1位、K-POPガールズグループデビューアルバムの初動販売量7位(当時基準)など、目に見える成果で注目を集めたNiziUは、今月31日にKorea 2nd Single Album 「LOVE LINE」をリリースし、さらなる存在感を発揮する予定だ。

オーディション番組「青春スター」を通じて結成されたn.SSignは、オーディション番組期間やプレデビュー期間中に着実にファンを集め、2023年8月にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」でデビューした。昨年11月、TOKYO DOME CITY HALLで開催された初公演を皮切りに、大阪、名古屋、仙台の4都市のツアーをソールドアウトさせ、韓国内だけでなく日本でも大きな人気を証明した。1月に発売された、3rd Mini Albumのタイトル曲「Love Potion(白日夢)」で音源チャート1位と音楽番組1位を同時に達成し、キャリアハイを更新したのに続き、4月5日には初めての韓国単独コンサートを予定している。

Big Planet Madeエンターテインメントが設立わずか3年にしてローンチングしたガールズグループBADVILLAINは、Mnet「STREET WOMAN FIGHTER」出身のEMMAと1MILLION出身のChloe Young、MBC「放課後ときめき」のHU’EとYunSeo、「秘密兵器」であるINA・Vin・KELLYの7人のメンバーで構成された完成型パフォーマンスガールグループとして、デビュー前から期待を集めた。1st Single Album「OVERSTEP」から、昨年11月に発売した「ZOOM」まで、自分たちだけの色を固めてきたBADVILLAINは最近、英国有名音楽専門マガジンNMEが選定した「THE NME 100: ESSENTIAL EMERGING ARTISTS FOR 2025」に名を連ね、グローバルな関心を集めていることを証明した。

第2回を迎えた「ASEA」はアジアを代表するトップスターが豪華出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式だ。昨年4月に行われた第1回「ASEA」は、大賞を含む3冠王を獲得したStray Kidsをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、DAY6、TREASURE、SHINee テミン、Creepy Nuts などのトップアーティストたちが参加し、音楽ファンを熱狂させた。

今年も、昨年1年間世界で活躍したトップクラスの K-POPアーティストとアジアのアーティストが豪華出演し、華麗なパフォーマンスでステージを飾る。aespa、&TEAM、BADVILLAIN、ENHYPEN、HANA、NCT WISH、NEXZ、NiziU、n.SSign、SKY-HI、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、timelesz、Xdinary Heroes、新しい学校のリーダーズが出演を確定した。(※アルファベット順) 初日のMCとして、THE BOYZ メンバーのジュヨンとIVE メンバーのレイが抜擢された。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は、今年創刊20周年を迎えた韓国最高のエンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」と13年間STAR&STYLEマガジンを発行しているオンラインエンターテインメント媒体「@Style」、「THE STAR E&M」が主催し、ASEA組織委員会、「ZOZOTOWN」が主幹を務める。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は、3月25日からチケット販売を開始する。詳細は公式ホームページ(https://www.asea.kr/ja)およびZOZOTOWN特設サイト(https://zozo.jp/event/asia-star-entertainer-awards/)で確認できる。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は今後、公式ホームページを通じて、アーティストのラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次発表する予定だ。